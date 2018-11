Víme, že jsme zaměstnanci obyvatel Prahy, uvedla nová koalice a představila program

Čtyři týdny po volbách dokončila nová pražská koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu programové prohlášení. Na 24 stranách slibuje nejen nové stavby, ale především to, že chce z Prahy učinit "mnohovrstevnaté, sebevědomé a úspěšné město, které snese srovnání s Berlínem, Kodaní nebo Barcelonou".

"Praha sobě nasbírala podpisy, kandidovala s cílem, abychom společně změnili Prahu. Ta změna spočívá i v odlišném stylu, v tom, že si uvědomujeme, že jsme zaměstnanci obyvatel Prahy a chceme se tak chovat," prohlásil šéf Prahy sobě Jan Čižinský.

Uvedl, že program je sice hotový, ale koalice o něm chce ještě jednat s opozicí. "Chceme s opozicí lépe komunikovat. Za chvíli s ní máme jednání. To v pražské historii nemá obdobu. Chceme, aby vedení Prahy získalo důvěru Pražanů," dodal.

"Naše koalice bude čelit mnoha výzvám vyplývajícím z dlouhodobých problémů," uvedl lídr pirátů a budoucí primátor Zdeněk Hřib. "Chceme v Praze stavět, abychom vyřešili dlouhodobou krizi bydlení, ale současně chceme sázet stromy," uvedl jeden z plánů koalice.

Pospíšil a Čižinský také zareagovali na výzvu ODS, aby se neschovávali jako pouzí předsedové klubů a stali se radními se zodpovědností za konkrétní oblast. Třeba Pospíšil za územní rozvoj.

"ODS pokračuje v politikaření, radši bych uvítal, aby doplnili některé téma do programu. Za nás nesedí v radě zasloužilí straničtí funkcionáři, pro Prahu je lepší, když bude mít územní rozvoj na starosti odborník jako je pan Hlaváček, než aby tam seděl kariérní politik," uvedl.

"Praha má dost politiků, kteří se hádají. Jsem starostou městské části, předsedou klubu zastupitelů. Budeme s kolegou vyhodnocovat cíle a budu se snažit vnést svou znalost z městské části, aby tato koalice Prahu zlepšila," dodal Čižinský.

Před zastupitelstvo předstoupí nová koalice příští čtvrtek, kdy by měl nový primátor také převzít primátorský řetěz od dosluhující Adriany Krnáčové.

Už žádná privatizace bytů

Z programového prohlášení vypadl kontroverzní bod podpory hypoték, který prosazovala Hana Marvanová. Ta chtěla, aby město ručilo za hypotéky profesím, které potřebuje - tedy například učitelům, hasičům, zdravotníkům či policistům. Jenže zbylé dvě strany se obávaly, že garance naopak ještě zdraží bydlení v Praze a tento bod tak v prohlášení není.

Místo toho se objevuje obecná fráze, že připraví "pilotní projekt využití Fondu bydlení ve prospěch občanů pracujících v profesích, které jsou pro město nepostradatelné".

Dalším z bodů je například vytvoření celopražské bytové politiky a zvýšení dostupnosti bydlení. Například tvorba pravidel, za kterých by se obecní byty pronajímaly, a to především nízkopříjmovým skupinám. Už by také měla skončit privatizace bytů. "Praha si už nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací," stojí v dokumentu. Mezi dalšími body programu bydlení je podpora bydlení realizovaná stavebními bytovými družstvy.

V kapitole územní rozvoj slibuje nová koalice co nejrychlejší projednání metropolitního plánu. A také odblokování velkých rozvojových území, kde by k výstavbě měly sloužit brownfieldy - jako například Bubny - Zátory a nákladové nádraží Žižkov či Smíchov.

Koalice chce také zastavit vylidňování centra - třeba i tím, že tam bude systematicky podporovat zachování úřadů a škol. U nové výstavby pak bude podporovat především tu, která nemyslí na automobil jako jediný dopravní prostředek.

"Podporujeme zejména takovou výstavbu, která sníží závislost na automobilu jako jediném možném dopravním prostředku a která s sebou ponese nižší náklady na budování nové infrastruktury," píše se v prohlášení.

Okruhy, mosty i tramvaje

V dopravě chce nová koalice "co nejdříve, efektivně a v souladu s ekonomickými možnostmi" dokončit Městský okruh. Již dříve přitom budoucí náměstek pro dopravu Adam Scheinherr připustil, že na všechny potřebné stavby nebude mít město v nejbližších letech dost peněz, a proto se budou budovat postupně. Současně s pracemi na okruhu se tak musí například posílit kapacita stávajících a již přetížených křižovatek.

Prohlášení zmiňuje i zahloubení ulice v Holešovičkách či přípravu Radlické radiály a podporu vybudování Pražského okruhu, který má na starosti stát. Prioritou je také stavba metra D a vybudování dvou mostů a dvou lávek - Dvoreckého a Rohanského mostu a lávek přes Vltavu v Troji a přes Štvanici.

Jedno z mála konkrétních čísel, která dokument zmiňuje, je pak investování dvou miliard korun do stavby záchytných P+R parkovišť.

Chce také pokračovat s rozšiřováním tramvajové sítě - a to nejdříve jejím návratem na Václavské náměstí a také projednání úseku Bolzanova-Vinohradská tak, aby tramvaj zastavovala přímo u Hlavního nádraží. V plánu má pak práce na dalších tratích - jako zahájení stavby tratě na Slivenec a do Libuše či přípravu tratí na Dědinu v Počernické.

Nová koalice také slibuje, že kvůli zlepšení ovzduší zvýší návrat trolejbusů či rozšíření elektrobusů a autobusů na plyn či vodík.