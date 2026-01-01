Věznice dnes propustily 309 lidí, většinu z nich tvořili neplatiči výživného

České věznice dnes opustilo celkem 309 lidí. U 303 z nich trestní zákoník zmírnil trest za neplacení výživného, u šesti šlo o drobné drogové delikty. Uvedla to mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.
O propuštění jednotlivých nepodmíněně odsouzených rozhodovaly postupně soudy. V případě menších trestných činů spojených s konopím by soudy podle mluvčí měly pokračovat v dalších dnech.
Celkem 303 lidí, z toho zhruba třetina žen a dvě třetiny mužů, čelilo nepodmíněnému trestu za zanedbání povinné výživy. Někteří byli ve vazbě. Od dnešního dne je však trestné pouze takové zanedbání povinné výživy, jímž pachatel vystaví své dítě nebezpečí nouze. U ostatních neplatičů alimentů tak začaly dnes soudy vydávat příkazy k propuštění.
Mezi hlavní věznice s propouštěním patřily Světlá nad Sázavou, Rapotice, Hradec Králové, Opava, Ruzyně, Brno. Příkazy od soudů jim chodily postupně po celý den.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) na síti X odpoledne napsal, že dnešním dnem částečně zanikla trestnost zanedbání povinné výživy, a to rozhodnutím bývalé koalice, tedy vlády Petra FIaly (ODS). Tejc propuštěným poslal vzkaz.
"O své děti se starejte a plňte vyživovací povinnost. Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala, že zájem dětí je na prvním místě. Proto plnou trestnost neplacení výživného co nejdříve do trestního zákoníku vrátíme," napsal Tejc na síti X.
Příkazy k propuštění do věznic dorazily i u šesti lidí, kteří si odpykávali trest za menší drogové delikty. Nebylo přitom jasné, zda se i na ně dostane. U těchto činů trestní zákoník zkrátil tresty, mohou být propouštěni asi po dvou třetinách trestu.
"Těch šest už to kritérium splňovalo," poznamenala Prunerová. "Bude jich nyní víc a víc. Dohromady se to týká asi 3000 osob, které soudy teď budou ještě přehodnocovat," dodala. Očekává se, že se jim soudy budou postupně věnovat v následujících dnech.
Všechny vězně, u kterých připadá rozhodnutí soudu v úvahu, informovala vězeňská služba předem. V září ve věznicích rozšířila letáky o změnách v trestním zákoníku, podrobněji je pak odsouzeným vysvětlili odborní zaměstnanci.
Informace o počtech vězňů propuštěných z jednotlivých věznic předala vězeňská služba i policejnímu prezidiu, aby policie případně mohla přijmout opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku v okolí věznic.
Japonci už myslí i na rok 2100. Skutečným rájem je ale Kanada
Ve zdravém těle, zdravý duch. Tohle moudro platí dodnes, ovšem v digitální době na to zapomínáme. Je to hřích, který musí začít odbourávat každý sám u sebe, ale pomoci by měl i stát. Zatím si to však uvědomuje nedostatečně. Jak jsou na tom jinde, o tom je další díl projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz.
Co se mění v roce 2026: vyšší mzdy, dražší dálnice i digitalizace zbrojních průkazů
Začátek roku 2026 přinese v Česku řadu změn, které se dotknou peněženek, pracovního trhu i zdravotní péče. Některé novinky lidem přilepší, jiné naopak znamenají vyšší výdaje. Přinášíme přehled změn, které vstoupí v příštím roce v platnost.
V panice rozbíjeli okna. Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřelo 4O lidí
Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana v noci na dnešek zemřelo zřejmě několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění. Oznámila to místní policie.
Komentář: Hrozby roku 2026? Válka, selhávající EU a politická zbabělost
Při retrospektivě roku 2025 se zkusme podívat na to, co by nás v roce letošním mohlo ohrozit, a na co bychom si tedy měli dát největší pozor.
Zákaz pyrotechniky se projevil na ovzduší, na silvestra bylo nejlepší za 22 let
Zákaz používání zábavní pyrotechniky a omezení jejího prodeje se na přelomu roku významně projevil na kvalitě ovzduší. Koncentrace prachových částic ve vzduchu, které jsou obvyklé pro silvestrovské oslavy, se výrazně snížily, a to i ve velkých městech.