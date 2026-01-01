Pavla trápí rozdělená společnost, důraz na rozpory určuje tón veřejné debaty

Prezidenta Petra Pavla trápí rozdělená česká společnost. Není tomu tak podle něj kvůli tolika nepřekonatelným rozdílům, ale proto, že důraz na rozpory určuje tón veřejné debaty. Hlava státu to řekla v novoročním projevu.
"Plýtváme silami na konflikty, ze kterých nic užitečného neplyne. A dokonce i schopnost porozumění a soucitu, kterou jsem také vždy vnímal jako součást naší národní povahy, jako by ztrácela svoji sílu," řekl Pavel.
Oživení důvěry ve společnosti se ale podle něj nedá očekávat od politiků, neboť politika je z podstaty založena na střetu názorů a spor je pro ni tou nejjednodušší cestou, jak zaujmout.
"Tím, kdo má moc stavět základní kameny naší soudržnosti, je každý z nás," podotkl prezident.
K občanům promluvil ve smyslu, aby každý zvládl nepodlehnout líbivému populismu a zvednout oči od extrémů, které denně vidí na sociálních sítích. Pokud se lidé na věci kolem podívají střízlivěji a uvážlivěji, uvidí, že všichni touží po podobných věcech.
"Po slušnosti, dostupné zdravotní péči, bezpečí, po kvalitních školách nebo po důstojném životu. A průnik našich cílů je tak široký, že nedává smysl, aby se neshoda stávala mottem naší země," poznamenal Pavel.
Ocenil lidi, kteří se bez velkých gest a očekávání uznání zasazují o něco hlubšího.
"Ty, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi, pečují o krajinu, památky a dědictví našich předků. Ty, kteří se starají o seniory nebo lidi s handicapem. Ty, kteří vedou mladé lidi ke sportu, novým dovednostem, ke vztahu k přírodě a k pozitivním občanským hodnotám. Ty, kteří své peníze dávají na podporu důležitých projektů nebo občanských neziskovek," vyjmenoval prezident.
Vděk vyjádřil také dobrovolníkům, kteří spolehlivě přispěchají na pomoc, když někde zasáhne přírodní živel nebo epidemie.
"Vděčíme všem dobrovolným hasičům, spolkům, skautům nebo prostě jen sousedům, že i v nejmenších obcích uspořádají jednou za čas akci, na které se všichni sejdou. To jsou věci, které stát dobře neudělá a udělat neumí," řekl Pavel.
Poděkoval všem, kteří čímkoli dobrým přispívají. "Nám ostatním bych přál, abychom si každodenní práce těchto lidí dokázali více všímat a vážit si jí," dodal.
Rozmanitá občanská společnost je podle prezidenta nejlepším výrazem sociálního zdraví. Nesouhlasí s názorem, že angažovanost ve veřejných věcech má patřit výhradně do politiky.
"Politika není a nemá být jediným prostorem pro veřejný život. Autentická občanská společnost musí existovat vedle ní. Doplňovat ji a korigovat, aby byl život v Česku co nejbohatší a aby každý našel pochopení a zastání," konstatoval. Zároveň vyzval své vrstevníky k tomu, aby naslouchali mladým lidem.
Zemřel herec Pavel Nečas známý z televizních seriálů, bylo mu 59 let
Ve středu zemřel herec Pavel Nečas, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech. S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres. Nečasovi bylo 59 let.
Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve stovkách profesí
Nejlépe placení jsou v Česku řídící letového provozu s měsíční mzdou 271 tisíc korun, naopak stavební dělníci si nevydělají ani desetinu této částky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala podrobná data statistiků. Podívejte se, komu v posledních dvanácti letech nejvíce rostly mzdy a kdo naopak přidáno nedostal.
Jeden centimetr? V případě rozkroku obrovská výhoda, říká expert. Skokanka se hájí
Norská skokanka na lyžích Anna Odine Strömová, která byla ve středu diskvalifikována ze závodu Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu, uvedla, že měla v botě přidanou vložku navíc ze zdravotních důvodů.
V panice rozbíjeli okna. Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřelo 4O lidí
Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana v noci na dnešek zemřelo zřejmě několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění. Oznámila to místní policie.
Augustu vystrašila slabota s Lotyšskem. Vadilo mu sebevědomí, vítr v sestavě nezabral
Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta měl po závěrečném utkání ve skupině B mistrovství světa v Minneapolisu ke spokojenosti daleko. Čeští mladíci sice porazili Lotyšsko 4:2, ale v jejich výkonu byly rezervy, jak přiznal Augusta v rozhovoru na svazovém webu.