Ve východní polovině Česka hrozí vítr až 70 km/h, varují meteorologové

ČTK

Ve východní polovině Česka v sobotu bude foukat vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km/h, na horách až 90 km/h.

Praha / Ilustrační snímek / Vichřice / Silný vítr / Orkán / Smršť / Větrná smršť / Bouře / Počasí / PodzimFoto: Shutterstock
Výstraha platí do 18:00, večer vítr zeslábne, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Ve východní polovině území bude zesilovat vítr na čerstvý jihovýchodní až jižní," uvedli meteorologové.

Varování platí pro východní část Vysočiny, Královéhradeckého a Pardubického kraje, pro celý Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a pro většinu Moravskoslezského.

Mohlo by vás zajímat
