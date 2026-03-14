Ve východní polovině Česka hrozí vítr až 70 km/h, varují meteorologové

Ve východní polovině Česka v sobotu bude foukat vítr, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km/h, na horách až 90 km/h.
Výstraha platí do 18:00, večer vítr zeslábne, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Ve východní polovině území bude zesilovat vítr na čerstvý jihovýchodní až jižní," uvedli meteorologové.
Varování platí pro východní část Vysočiny, Královéhradeckého a Pardubického kraje, pro celý Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a pro většinu Moravskoslezského.
Los Angeles se chystá na Oscary, favority jsou Hříšníci a Jedna bitva za druhou
V kalifornském Los Angeles se v neděli večer (v noci na pondělí SEČ) budou předávat letošní ceny americké filmové akademie Oscar. Favority letošního ročníku jsou upíří horor Hříšníci a černá politicky laděná komedie Jedna bitva za druhou.
Turek se zastal Haška. Sestup? Důležitější je stavět nový tým
Majitel Dukly Matěj Turek vysvětluje, proč stojí za sportovním ředitelem Martinem Haškem. Přiznal ale, že příchody Pekharta a Hanouska byly částečně chybou.
Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch
Deskou roku se na cenách Vinyla stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus, za kterým stojí Tomáš Kopáček. Nahrávka propojuje kytarový minimalismus a temné syntezátorové plochy.
Billie Eilish poprvé ve filmu. Bude hvězdou adaptace ikonického feministického románu
Americká zpěvačka a dvojnásobná držitelka ceny Oscar Billie Eilish se chystá na svou první velkou filmovou roli. Stane se hlavní hvězdou připravované filmové adaptace románu Pod skleněným zvonem od americké spisovatelky Sylvie Plathové, uvedl americký list Variety.