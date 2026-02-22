Přeskočit na obsah
V části Čech hrozí vzedmutí toků, meteorologové rozšířili varování

ČTK

Meteorologové v neděli rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Kromě toho zůstává beze změny v platnosti výstraha ústavu před ledovkou, která se může až do nedělních 15:00 objevovat hlavně v Olomouckém kraji.

Rozvodněná Chrudimka v Pardubicích
Ilustrační fotoFoto: Marcela Hronová
Nárůst hladin toků může podle rozšířené výstrahy nastat na severovýchodě Jihočeského kraje, většině území Vysočiny, Kutnohorsku a Poděbradsku ve Středočeském kraji, Chrudimsku a Svitavsku v Pardubickém kraji, na jihozápadě Královéhradeckého kraje a východě Libereckého kraje. Výstraha platí od nedělních 18:00 až do odvolání. Voda se podle meteorologů nebude vylévat ze břehů, ale zrychlí se odtok vody a podmáčená půda může ohrozit stabilitu stromů.

„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy,“ oznámili meteorologové. „Vzestupy očekáváme od nedělního (dnešního) večera a v průběhu noci na pondělí. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ doplnili.

