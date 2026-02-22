V části Čech hrozí vzedmutí toků, meteorologové rozšířili varování

Meteorologové v neděli rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Kromě toho zůstává beze změny v platnosti výstraha ústavu před ledovkou, která se může až do nedělních 15:00 objevovat hlavně v Olomouckém kraji.
Nárůst hladin toků může podle rozšířené výstrahy nastat na severovýchodě Jihočeského kraje, většině území Vysočiny, Kutnohorsku a Poděbradsku ve Středočeském kraji, Chrudimsku a Svitavsku v Pardubickém kraji, na jihozápadě Královéhradeckého kraje a východě Libereckého kraje. Výstraha platí od nedělních 18:00 až do odvolání. Voda se podle meteorologů nebude vylévat ze břehů, ale zrychlí se odtok vody a podmáčená půda může ohrozit stabilitu stromů.
„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy,“ oznámili meteorologové. „Vzestupy očekáváme od nedělního (dnešního) večera a v průběhu noci na pondělí. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ doplnili.
ŽIVĚ16. den ZOH: Švédka Anderssonová ujela soupeřkám a na padesátce vyhrála o parník
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Trump oznámil, že posílá do Grónska nemocniční loď. Není jasné, co ho k tomu vedlo
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní částí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social.
Srnky na magistrále a zkáza v Hájích. Umělá inteligence už mate i mě, říká autor Postapo Prahy
Zarostlá stanice metra Háje i opuštěné pražské hlavní nádraží, po kterém se prohánějí srnky – grafický designér Vašek Krejčí ve svém projektu Postapo Praha vytváří apokalyptická videa, z nichž mrazí. Přestože opakovaně zdůrazňuje, že jde o fikci, setkal se už s reakcemi lidí, kteří uvěřili, že záběry zachycují skutečnost. A s obavami se ptali, co se ve městě děje.
ŽIVĚPři výbuchu ve Lvově zahynula třiadvacetiletá policistka, starosta mluví o terorismu
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin.
Není to živočich, rostlina ani houba. Vědci objevili záhadnou formu života
Rostliny začínají ve velkém osidlovat pevninu. Na souši se taktéž pohybují první obratlovci. Prvohorní krajině ale dominují jiné organismy. Jde o obří o sloupy zvané Prototaxites. A jak nyní vědci zjistili, tyto gigantické organismy jsou zřejmě dosud neznámou formou života.