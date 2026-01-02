Přeskočit na obsah
2. 1.
V hradeckém obchodním centru muž zaútočil sečnou zbraní, policie už ho dopadla

ČTK

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil sečným nástrojem při konfliktu jiné dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Policisté nemají informace, že by hrozilo další nebezpečí. Server Novinky.cz uvedl, že incident se odehrál ve druhém poschodí v nehtovém studiu. Policisté večer útočníka zadrželi.

Ilustrační foto.
Policie. Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
Jeden muž utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena lehké zranění, uvedla mluvčí záchranářů. Útočníka se zanedlouho podařilo najít v hradecké nemocnici.

„Útočníka jsme zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Stále platí, náš původní apel - respektujte pokyny kolegů především v nákupním centru a nemocnici," oznámila policie na síti X před 18:30.

„Na sítích se objevují informace o údajném útoku v dalším nákupním centru v Hradci Králové (blíže nespecifikovaný Albert). V současnosti tyto informace prověřujeme, ale info o žádném dalším útoku nemáme,“ dodala policie.

V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ řekl Zdechovský.

Na místě je podle něj je zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ uvedl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.

