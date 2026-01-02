V hradeckém obchodním centru muž zaútočil sečnou zbraní, policie už ho dopadla

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil sečným nástrojem při konfliktu jiné dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Policisté nemají informace, že by hrozilo další nebezpečí. Server Novinky.cz uvedl, že incident se odehrál ve druhém poschodí v nehtovém studiu. Policisté večer útočníka zadrželi.
Jeden muž utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena lehké zranění, uvedla mluvčí záchranářů. Útočníka se zanedlouho podařilo najít v hradecké nemocnici.
„Útočníka jsme zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Stále platí, náš původní apel - respektujte pokyny kolegů především v nákupním centru a nemocnici," oznámila policie na síti X před 18:30.
„Na sítích se objevují informace o údajném útoku v dalším nákupním centru v Hradci Králové (blíže nespecifikovaný Albert). V současnosti tyto informace prověřujeme, ale info o žádném dalším útoku nemáme,“ dodala policie.
V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ řekl Zdechovský.
Na místě je podle něj je zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ uvedl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov vyrazil na setkání zástupců ruských regionů s prezidentem Vladimirem Putinem. V noci na 25. prosince se mu ovšem udělalo špatně a musel být v Moskvě naléhavě hospitalizován. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a šíří se různé zvěsti o jeho dalším osudu. O jeho zdravotním stavu se spekuluje už delší dobu.
Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. „ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku,“ odvětil dnes odpoledne šéf sněmovny.
Na první pohled to byl milý chlapec od vedle, ve skutečnosti měl ale temnou stránku, která ho později přivedla k drogám a hrubého násilí. Na svědomí měl Roman Postl pět lidských životů, spravedlnosti ale nakonec unikl.