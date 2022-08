Kauza recidivisty Tušla nevydržela u soudu ani týden, vrací se do rukou policie

Recidivista, dezinformátor a proruský aktivista Patrik Tušl byl obžalovaný z nebezpečného vyhrožování. Obtěžoval lékaře, kteří veřejně podporovali opatření pro šíření nemoci covid-19. Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, soud kauzu vrátil do rukou policie. Současně kriminalisté odložili případ, v němž byl podezřelý z podpory ruské agrese na Ukrajině. Tušl sedí ve vazbě kvůli obvinění v další kauze.

Patrik Tušl a jeho společník v popírání covidu, šíření dezinformací a podpoře režimu Vladimira Putina Tomáš Čermák sedí od 5. srpna ve vazbě. Poslal je tam soud z obavy, že by mohli pokračovat v trestné činnosti. Předtím je policie obvinila z hanobení národa a z podněcování k nenávisti. Tušl s Čermákem vyzývali k násilí vůči ukrajinským uprchlíkům.

Už ve vazbě se Tušl dozvěděl, že ho s jeho dvěma společníky čeká soud kvůli jiné kauze - za pronásledování šéfa lékařské komory Milana Kubka. Kubek hájil opatření proti šíření covidu a podporoval očkování. "V trestní věci byla podána obžaloba na tři osoby, a to pro přečiny nebezpečné vyhrožování a výtržnictví," řekla 19. srpna vedoucí žalobkyně v Praze 8 Marcela Adámková.

Tušl a další dva pachatelé byli obžalovaní přesně šest dní. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Obvodní soud pro Prahu 8 v neveřejném jednání rozhodl o vrácení případu k došetření. "Mohu potvrdit, že 25. srpna bylo vydáno rozhodnutí. Dosud však nebylo doručeno oprávněným osobám, takže v tuto chvíli více potvrdit nemohu," řekl Aktuálně.cz mluvčí soudu Petr Novák.

"Diváci uvidí, jak jste arogantní"

Zatím není jasné, proč soud takto rozhodl. Nelze ani říct, jaké úkony musí kriminalisté pod dozorem žalobce provést. Jisté je to, že v dané podobě nebyla obžaloba způsobilá k projednání v soudní síni. Spolu s Tušlem pronásledovali lékaře zmíněný Tomáš Čermák a Pavel Zítko. Zda v této kauze figurují jako obvinění také, úřady nepotvrdily.

Tušl se Zítkem a Čermákem kromě Kubka obtěžovali také biologa Jaroslava Flegra nebo imunologa Václava Hořejšího. I oni podporovali restrikce proti šíření covidu. Tušl a jeho společníci se natáčeli, jak vyzvání u bydliště Flegra a Hořejšího. Jako jediného zastihli Kubka, kterého uráželi. Tušl k videím připojil prosbu, aby mu lidé posílali peníze na jeho další aktivity.

"Pane Kubku, můžete odpovědět? Diváci uvidí, jak jste arogantní," říká na videu z loňského listopadu Tušl šéfovi lékařské komory. Čermák Kubka slovně napadal. "Pane Kubek, to jste taková sra*ka, že nedokážete odpovědět na otázku? Jste zaprodanec, že jo, tak to řekněte aspoň upřímně. Mlčení znamená souhlas."

Letos v lednu policie Tušla a další dva lidi obvinila. Uvedla, že jejich nátlak na Kubka vedl k omezení jeho běžného způsobu života. "Motivem tohoto jednání byl finanční zisk," dodala k tomu policie. Po čerstvém rozhodnutí soudu se kriminalisté budou muset touto kauzou znovu zabývat tak, aby před soudem obstála.

Podezření z podpory ruské invaze odloženo

K vývoji podle zjištění Aktuálně.cz došlo v další kauze, ve které figuruje Tušl. Dva dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu vystoupil před ruskou ambasádou v Praze na malé demonstraci, jež měla vyjádřit podporu režimu Vladimira Putina. Spolu s Tušlem mluvil k přítomným jiný dezinformátor a jeden z nejvýraznějších proruských aktivistů Jiří Černohorský.

Oba jmenované na místě zadržela policie. Černohorský se bránil, že ruskou invazi neschvaloval. "Výroky, které jste tady pronesl, k tomu směřují," oponoval však policista, který ho odváděl do antonu. Černohorského i Tušla policie začala prověřovat kvůli podezření z popírání, zpochybňování a schvalování genocidia.

Související Dezinformátora s kontakty na ruské agenty prověřuje kvůli veřejné podpoře Ruska NCOZ

Tušlem se zabývala pražská policie, Černohorskému se věnovala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Objasňování kauzy dozorovalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Jak zjistilo Aktuálně.cz, kriminalisté nakonec nikoho z nich neobvinili. Jejich závěr je pravomocný.

"Ve vztahu k oběma osobám bylo v této předmětné věci vydáno policejním orgánem usnesení o odložení věci. Dozorový státní zástupce rozhodnutí policejního orgánu akceptoval," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Před veřejným schvalováním ruské agrese jako možným deliktem varoval nejvyšší žalobce Igor Stříž.

Pětkrát trestaný recidivista

Jiří Černohorský opakovaně vystupoval v ruských propagandistických médiích, veřejně se stavěl za ruský gang Noční vlci a chlubil se vzájemně pozitivním vztahem s představiteli ruského velvyslanectví v Praze. Je také podporovatelem prezidenta Miloše Zemana, v jehož volebním štábu se po volbách roku 2018 objevil. Později se dočkal pozvání také na Pražský hrad.

V roce 2017 pořádal se svým sdružením Čest, svoboda a respekt na státní svátek 28. října v sídle Ruského střediska vědy a kultury v Praze první rusko-český festival Slovanská vzájemnost. Středisko bylo součástí ruské ambasády, řídil ho diplomat Andrej Končakov. Ve skutečnosti to byl příslušník ruské kontrarozvědky FSB, jako takového ho česká vláda v červnu 2020 vyhostila.

Jak už Aktuálně.cz dříve upozornilo, Patrik Tušl je pětkrát odsouzený recidivista. Mezi lety 2013 a 2020 ho soudy potrestaly za krádeže, porušení domovní svobody, úvěrový podvod či nebezpečné vyhrožování. Bývalé přítelkyni, která je matkou jeho dítěte, psal, že ji brutálně zavraždí. Tušl je kvůli dlouhodobě špatné psychické kondici v invalidním důchodu.

Do vazby ho spolu s Tomášem Čermákem přivedla videa, která natáčeli proti Ukrajincům. Ti plánovali 24. srpna v centru Prahy manifestaci na podporu své okupované země. Tušl s Čermákem ji chtěli narušit a vyzývali k tomu ostatní. "Řekněte nám, kdo jde do toho! Kdo jde do protiútoku pořádného," křičel na videu Čermák. Proti vazbě podali stížnost.