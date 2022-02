"Miluju vůni krve, rozpářu ti obličej." Tušl je pětkrát trestaný, teď podporuje Rusko

Devětadvacetiletý invalidní důchodce v exekucích Patrik Tušl pronásledoval lékaře a vybíral na to od lidí peníze. Stíhá ho za to policie. Aktuálně.cz však zjistilo, že Tušl je recidivista. Byl už pětkrát odsouzený. Mimo jiné vyhrožoval brutálním zavražděním matce svého dítěte, na které neplatí výživné. Vždy ale vyvázl s podmínkami. Teď začal podporovat Rusko v útoku na Ukrajinu.

"Jste zaprodanec. Řekněte to upřímně," útočil Patrik Tušl na šéfa lékařské komory Milana Kubka. | Video: Facebook/Patrik Tušl

"Dochází k tomu, že jsou tady pronásledovaní někteří nezávislí novináři za jejich práci," vykládal advokát Patrika Tušla na akci, kterou živě přenášela prokremelská internetová televize Raptor TV. Díval se přitom právě na svého klienta. Dezinformátor o nemoci covid-19 na konci přenosu zamával do kamery papírem s číslem svého účtu. "Kdyby někdo chtěl ocenit…," řekl si Tušl divákům o peníze.

Aktuálně.cz nyní zmapovalo, že stíhání za pronásledování lékařů podporujících opatření proti šíření nemoci covid-19 není první Tušlův střet se zákonem. Naopak. Je to recidivista, který byl v minulosti už pětkrát soudně trestaný. Poslední verdikt nad ním padl předloni v létě.

O své předchozí trestné činnosti se Tušl odmítá bavit. "To je váš názor," reagoval na prosbu reportéra Aktuálně.cz o vyjádření k jeho pěti odsouzením. Naopak se reportéra několikrát zeptal, proč prý "lže lidem". Jenže Tušlovu trestní minulosti dokládají rozsudky, které má Aktuálně.cz k dispozici.

"Chytnu tě a zmrzačím"

V únoru 2019 sdílel Patrik Tušl na svém profilu na Facebooku text písně, v níž se zpívá o brutálním násilí na ženě. "Prokopu ti žebra, ať konečně chcípneš, tak krvácej děvko, strašně miluju tu vůni krve, kde mám nůž, ať ti můžu rozpárat obličej od ucha k uchu," psal. Pod příspěvkem uvedl, že právě takhle smýšlí o své bývalé partnerce. "Taky budeš!" napsal směrem k ní dovětek, že lituje jejich seznámení.

Vztah Tušla vůči bývalé přítelkyni se vyhrotil po jejich rozchodu, kdy se začali přít o svěření dcery do péče. Po jednom souvisejícím jednáním na úřadu jí do očí řekl, že by si "zasloužila rozšlápnout ksicht jako šváb, protože je šváb". Když zase odcházeli od soudního jednání o osudu jejich dcery, Tušl po něm své bývalé partnerce napsal výhrůžný e-mail.

"Upozorňuju tě, že si tě v nepozorované chvíli chytnu a zmrzačím tě, ty bezcharakterní svině, nepomůže ti ani celý policejní sbor, nahlas si kolik oznámení chceš, ale nevyhneš se tomu, na viděnou," stálo v něm. Po zmíněných incidentech žena dostala strach, že jí Tušl skutečně ublíží. Obrátila se na policii.

Obvodní soud pro Prahu 9 kvůli tomu Tušla potrestal v červenci 2020 za nebezpečné vyhrožování. Vyměřil mu podmíněný trest tři měsíce se zkušební lhůtou jednoho roku. "Jinému vyhrožoval usmrcením a těžkou újmou na zdraví takovým způsobem, že to mohlo vzbudit důvodnou obavu," stojí ve verdiktu. Podmínka skončila Tušlovi loni v létě.

Krádež, porušení domovní svobody a podvody

Tušlova trestní minulost sahá až do roku 2013. Tehdy v květnu ho stejný soud potrestal za krádež a porušení domovní svobody. Žil zrovna v ubytovně, když pomocí shodného klíče od společné toalety odemkl pokoj spolubydlícího. Ze stolu mu sebral notebook za více než šest tisíc korun, aby ho v zastavárně prodal za 2500 korun. Dostal šest měsíců podmíněně s odkladem na dva roky.

V březnu 2014 stanul před Obvodním soudem pro Prahu 1. Přes web si sjednal půjčku pět tisíc korun. Do žádosti uvedl, že vydělává 20 tisíc měsíčně, aby prokázal solventnost. Jenže Tušl práci neměl. Už tehdy pobíral invalidní důchod. Úvěr ale dostal. "Z něhož neuhradil ani jednu splátku," stojí v rozsudku za úvěrový podvod. Za něj dostal osm měsíců podmíněně s odkladem na tři roky.

Stejný trik na získání půjčky pěti tisíc korun použil ještě jednou. Tentokrát si však kvůli ní zařídil webový profil na jméno svého známého, takže vedle podvodu ho soud potrestal i za poškození cizích práv. Verdikt zazněl o pouhé tři měsíce později než předchozí. Trest narostl už na jedenáct měsíců podmíněně se zkušební lhůtou tři a půl roku, což odráželo oba předchozí verdikty.

"V tu chvíli mu to bylo jedno, neboť na tom byl finančně špatně a jeho jediným příjmem byl částečný invalidní důchod ve výši 5700 korun, z něhož 4500 korun platil za ubytovnu a zbytek měl na jídlo," popisuje první rozsudek za úvěrový podvod Tušlovy motivy stejně jako důvod nesplacení půjčky.

"Důchod prohraje a profetuje"

U soudu za první úvěrový podvod vypovídala coby svědek i Tušlova matka. Podrobně vylíčila, v jaké životní situaci se její syn nachází. "Uvedla, že má drogovou závislost, trpí patologickým hráčstvím (…). Je v částečném invalidním důchodu, avšak důchod buď profetuje, nebo prohraje," cituje rozsudek její výpověď.

Z verdiktu plyne, že Tušl dlouhodobě trpí špatnou psychickou kondicí. I kvůli ní skončil v invalidním důchodu. Jeho matka kvůli tomu podávala v roce 2013 žádost o zbavení svéprávnosti, ale soud v listopadu téhož roku řízení zastavil. V následných trestních procesech všechny instance potvrdily, že Tušl je odpovědný za svoje delikty a rozumí smyslu soudního řízení.

Pátý trest pro Tušla přinesl verdikt Obvodního soudu pro Prahu 9 z července 2015. Podle něj ukradl spolubydlícímu ze společného pokoje v ubytovně sportovní tašku, externí harddisk a bezdrátová sluchátka. Dostal za to 100 hodin veřejně prospěšných prací. Byť byl za předchozí skutky v podmínce, do vězení nešel, protože v tomto případě způsobil škodu za 1050 korun. Hranice trestného činu je pět tisíc.

Když se Tušla reportér Aktuálně.cz ptal, proč neplatí výživné na své dítě, tak ho nejprve zapíral. "Výživné na co? Na koho? Mám nějaké dítě? Žádné dítě jsem v životě neviděl. Neviděl jsem ani fotku. Justice tady nefunguje," prohlásil s tím, že už podal čtyři desítky žalob. Z verdiktů je však zřejmé, že dceru má. A proč také žádá veřejnost o peníze, když nemá práci a invalidní důchod utrácí v herně nebo za drogy.

Byznys s prodejem strachu

Tušlova videa sledují na Facebooku tisíce lidí. Když mu sociální síť kvůli porušení pravidel profil zablokuje, založí si nový. Na videoportálu YouTube měly jeho záznamy šířící dezinformace a agresivitu vůči zdravotníkům na 75 tisíc zhlédnutí.

"Uvidíme, jestli nám něco řekne, dobytek. Před chvílí jsme byli u Kubka. Jeho stará byla trošku nervózní. Řvala, že nás mají zavřít a že se máme jít naočkovat," vykládá třeba Tušl v listopadovém videu o manželce šéfa České lékařské komory Milana Kubka. A blíží se k domu, kde bydlí imunolog Václav Hořejší. Zároveň na webu prosí své příznivce o peníze na údajný boj proti "koronafašismu" a zveřejňuje různá čísla účtů.

Svoje vlastní finanční zdroje má zablokované. Aktuálně.cz už dříve popsalo, že má patnáct exekucí a zároveň od státu získal status invalidního důchodce druhého stupně. To znamená, že jeho schopnost pracovat má být snížená o 50 až 69 procent.

Když se Tušla a jeho společníků reportér Aktuálně.cz v prosinci ptal na to, jak využívají peníze, které jim na jejich akce namířené proti koronavirovým opatřením posílají jejich facebookoví fanoušci, skončilo to vulgárním napadáním a pronásledováním reportéra po ulici.

0:41 "Kolik berete za ty lži? Svině jedny," pokřikoval Patrik Tušl se svými spolupracovníky na reportéra Aktuálně.cz | Video: Facebook/Lion TV - Nezávislá Média

Právě snaha získat peníze je podle policie důvodem Tušlova jednání. "Motivem je podle zjištění kriminalistů získávání finančních darů od jeho podporovatelů," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk k aktuálnímu stíhání za nebezpečné pronásledování.

"Stojíme za Ruskem"

Jak vláda postupně ruší koronavirová opatření, Tušl si našel nové téma: útok Ruska proti Ukrajině. "Stavím se na stranu Ruska!!!" napsal na Facebook 19. února o Putinově režimu, jenž ve čtvrtek v rozporu s mezinárodním právem spustil vojenskou invazi na Ukrajinu. Podle expertů se nyní podobně jako Tušl přeorientovávají i mnozí další dezinformátoři.

Tušl také sdílel příspěvek, na kterém se jeho spolupracovník Tomáš Čermák fotí s ruskou vlajkou. A zval fanoušky na Čermákovo sobotní setkání na podporu Rusů před jejich pražskou ambasádou, kterou loni většina diplomatů musela opustit kvůli odhalení, že ruští vojenští zpravodajci zabíjeli při útoku v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014. Dva Češi tehdy zahynuli a vznikla miliardová škoda.

Avizovaná sobotní demonstrace u ruské ambasády v Praze skutečně proběhla, agresi Vladimira Putina na Ukrajině podpořilo méně než deset letí. Policie z nich kvůli tomu zadržela představitele české dezinformační scény Jiřího Černohorského a právě Tušla, jsou podezřelí ze schvalování válečných zločinů a zločinu proti míru. V krajním případě jim hrozí až tři roky vězení.

Čermákovi hrozí až 15 let vězení za propagaci terorismu, protože v živém vysílání na Facebooku vyzval tisíce svých sledujících k násilnému útoku na české zákonodárce. "Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy," prohlásil mimo jiné na videu.

Spolupráce s další dezinformátorkou

Část facebookových fanoušků nově projevovanou náklonnost obou mužů k Rusku oceňuje. "Taky stojím za Ruskem Putin na rozdíl od našeho 'vrchního velitele' má všech pět pohromadě," okomentoval Čermákův příspěvek třeba Rudolf Černý. "Žijeme v lžidokracii, demokracie je podvod," přidal komentář Vlastimil Pechanec odsouzený v roce 2003 za rasově motivovanou vraždu Roma Oty Absolona.

Tušl s Čermákem spolupracují také s dezinformátorkou Janou Peterkovou. Někdejší reportérce televize Nova hrozí osm let vězení za šíření poplašné zprávy. Za nouzového stavu lhala o tom, že v domově pro seniory v Měšicích u Prahy po násilném aplikování vakcíny zemřelo několik seniorů. Soud už Peterkové v lednu nepravomocně nařídil, aby se domovu omluvila a za lež zaplatila odškodnění čtvrt milionu.

Oba muži tvrdí, že Peterkové organizují prezidentskou kampaň. A pokoušejí se vybrat další peníze. Peterková o sobě prohlašuje, že je politická aktivistka a že je údajně kriminalizována stejně jako v Rusku opoziční politik Alexej Navalnyj. Toho se režim Vladimira Putina pokusil otrávit a v současnosti ho vězní v trestanecké kolonii.