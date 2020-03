TOP 09 a STAN po rozchodu: do voleb jdou se Zelenými a socialisty i lídrem Zemanovců

Na jedné straně TOP 09, která jde na jihu Moravy do krajských voleb s některými levicovějšími stranami, na straně druhé Starostové s lídrem, který byl u Zemanovců a má k prezidentovi stále blízko. Tak končí v tomto kraji příběh (ne)spolupráce dvou stran, které si dříve slibovaly jednotný postup. Nakonec se ale domluvily jen v Ústeckém kraji. Jinde se zase sbližují třeba s ODS nebo s lidovci.

TOP 09 a Starostové se v Jihomoravském kraji na spolupráci nedohodli, místo toho obě uskupení zvolila postup, který vyvolává značnou pozornost i kritiku. Pravicová TOP 09 jde do voleb se Stranou zelených, Moravským zemským hnutím, Idealisty a Liberálně ekologickou stranou. Starostové pro jižní Moravu (tedy fakticky STAN) si zase zvolili jako lídra Františka Lukla, který vedl kandidátku Strany práv občanů Zemanovci ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013.

"V této chvíli můžu pouze znovu a znovu opakovat, jak velká, ale opravdu velká chyba je, že se nám nepodařilo udělat společnou kandidátku se Starosty," lituje předseda jihomoravské TOP 09 Vlastimil Válek, který je zároveň poslancem.

"Také mě to mrzí, původně jsme chtěli jít do voleb s TOP 09," přidává se předseda Starostů pro jižní Moravu Radomír Pavlíček. Oba ale zároveň hájí postup, který strany po vzájemném "rozchodu" zvolily.

TOP 09 mimo Prahu ztrácí, říkají Starostové

Volby v Jihomoravském kraji budou patřit k těm nejvíce sledovaným. Předseda ANO Andrej Babiš by nerad tento kraj ztratil a věří, že sázka na místopředsedu hnutí a bývalého primátora Brna Petra Vokřála by mu mohla vyjít. Zejména ODS a KDU-ČSL jsou ale přesvědčeny, že právě na jihu Moravy by mohly ANO porazit a ukázat tak voličům, že je šance následně porazit Babiše a ANO i ve sněmovních volbách na podzim příštího roku.

Za této situace se zdálo, že TOP 09 a Starostové pro jižní Moravu spojí síly, zejména když to centrály obou stran avizovaly i v dalších krajích. Bylo proto logické, že obě strany vyjednávaly a hledaly cestu, jak navýšit procenta z voleb v roce 2016. Tehdy Starostové pro jižní Moravu získali 6,21 procenta hlasů, TOP 09 ve spojení s hnutím Žít Brno 6,67 procenta.

Jenže když deník Aktuálně.cz mapoval situaci ohledně obou stran, narazil na problém, který stál za koncem vyjednávání mezi TOP 09 a STAN nejen na jižní Moravě, ale i v řadě dalších krajů. Starostové jsou mnohde přesvědčeni, že TOP 09 mimo Prahu stále více ztrácí voliče, a proto jejím zástupcům nabízí jen místa na vlastní kandidátce Starostů - což je obvykle začátek konce možné spolupráce.

"Máme indicie o tom, že na jižní Moravě máme větší podporu než TOP 09. V menších místech to platí jednoznačně a loňské volby v Brně ukázaly, že tomu tak je i tady, TOP 09 skončila ještě hůř než my," sdělil Aktuálně.cz šéf jihomoravských Starostů Radomír Pavlíček. "Proto jsme TOP 09 řekli: ano, my s vámi půjdeme rádi do krajských voleb, ale bude to na naší kandidátce. To jsem napsal přímo jejich předsedovi panu Válkovi," dodává.

Válek to potvrzuje a popisuje, jak se účastnil krajského jednání Starostů pro jižní Moravu, kde jednali o koalici s TOP 09. "Velmi dlouho jsem si nepřipadal někde tak špatně jako na tomto jednání. Měl jsem pocit, že jsem osmiletý hoch, kterého plísní za to, že někde rozbil okno," stěžuje si Válek. Podle informací z jednání Starostové vypracovali seznam komunálních politiků a snažili se dokázat, jak málo jich TOP 09 oproti jejich hnutí má.

Řada členů TOP 09 nechtěla přistoupit na to, že by jejich politici byli pouze na kandidátce Starostů, žádali rovnocenné partnerství. Válek připouští, že v krajním případě by kývl i na variantu pouhé podpory, ale podle něj se dlouho Starostové neozývali. "Starostové své rozhodnutí neustále odsouvali a my jsme už nechtěli čekat," tvrdí Válek. Předseda Starostů v kraji Pavlíček namítá, že těmi váhajícími byli naopak topkaři. Podstatné však je, že nakonec k žádné dohodě nedošlo.

Koalice s moravisty, Zelenými i Bursíkem

TOP 09 se ocitla osamocená a přemýšlela jak dál. Názory na to, kdo by měl být lídrem a s kým by strana měla do voleb jít, byly různorodé. Nakonec těsně zvítězil Jan Vitula, dlouholetý komunální politik a starosta Židlochovic, který byl před příchodem do TOP 09 členem ODA a KDU-ČSL. Vitula byl zvolen lídrem a na kandidátku přivedl koalici Zelená pro Moravu, kterou tvoří Strana zelených, Moravské zemské hnutí, levicový spolek Idealisté.cz a také Liberálně ekologická strana - vznikla koalice s názvem Spolu pro Moravu.

Taková sestava vyvolala hned po zveřejnění značně rozporuplné reakce a také posměšky od politické konkurence. Jedině Liberálně ekologická strana s předsedou Martinem Bursíkem má dlouhodobě k TOP 09 názorově i programově blízko.

Ale například Idealisté měli vždy blízko k sociální demokracii, původně měli být její mládežnickou organizací. Nakonec si udrželi od ČSSD odstup, ale názorově jsou přece jen jinde než TOP 09. Také Zelení jsou v poslední době vnímáni jako spíše levicová strana, byť po nedávné změně vedení se vydali zpět k politickému středu, zatímco nejlevicovější část Zelených partaj opustila. A složitý vývoj má za sebou i Moravské zemské hnutí, které se pro změnu odštěpilo od strany Moravané poté, co tato strana loni spolupracovala s hnutím SPD Tomia Okamury.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová postup krajského vedení hájí a neobává se, že by takové spojenectví mohlo její straně vzít voliče. "Je důležité spojovat síly, zejména když jsme se shodli na programu, například na boji proti suchu a dalším věcem. Byť bychom se s uvedenými subjekty na celostátní úrovni určitě na všem neshodli, na krajské úrovni je to něco jiného," řekla pro Aktuálně.cz.

"Strana zelených se v poslední době hodně změnila, od doby, kdy byl předsedou Matěj Stropnický. A pokud jde o Idealisty a Moravské zemské hnutí, tak oni jsou součástí celé koalice Zelená pro Moravu, ta je pro nás hlavním partnerem. Je mi jasné, že některé jiné strany se nás snaží za tuto koalici zdiskreditovat, ale nám jde o spojování sil. Také bych mohla začít vyjmenovávat, s kým se některé jiné strany spojují," reaguje na kritiky Markéta Pekarová Adamová.

Blok Strany zelených, Idealistů a Moravského zemského hnutí přitom původně ke spolupráci oslovil Starosty a nezávislé. A pohled do evidence kontaktů pirátské strany ukazuje, že ještě předtím měli zájem o koalici s Piráty. "Ze strany výše uvedených subjektů nám byl předložen návrh volební spolupráce s konkrétními detaily, které se týkaly programových priorit, financování i personálií. Součástí návrhu byl však požadavek na fixní místa na kandidátce pro tyto subjekty - požadovaly v součtu jednu třetinu míst na kandidátce," stojí v zápisu s tím, že Piráti nabídku odmítli.

Každý má nějakou minulost, hájí STAN Lukla

Starostové pro jižní Moravu se ale nemůžou netypické koalici TOP 09 příliš posmívat, sami si totiž jako lídra vybrali Františka Lukla. Na jednu stranu velmi zkušeného komunálního politika, který několikrát obhájil křeslo starosty Kyjova a pátým rokem vede Svaz měst a obcí. Na druhé straně člověka, který byl v roce 2013 lídrem Strany práv občanů Zemanovců na jihu Moravy ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Tím, kdo Lukla s čerstvou nabídkou na lídra kandidátky Starostů pro jižní Moravu oslovil, byl předseda Radomír Pavlíček, který to Aktuálně.cz potvrdil. A připustil i to, že tušil možné problémy kvůli Luklově minulosti u Zemanovců.

"Když jsme Františka oslovili, zda by zvážil kandidaturu za nás, tak jsme věděli, že měl dříve vztah ke Straně práv občanů. I za těchto rizik jsme se přesto rozhodli zvolit ho naším lídrem," říká Pavlíček. Bez zajímavosti není ani to, že ještě před Luklem Starostové avizovali jako svého lídra Martina Malečka, který má na starosti územní plánování jako náměstek hejtmana za ANO Bohumila Šimka. A mimochodem, když ANO v roce 2016 hledalo lídra, ještě před Šimkem oslovilo Lukla, který nabídku zvažoval, ale nakonec ji odmítl.

Pavlíček tvrdí, že u něho samotného i u dalších členů rozhodly Luklovy praktické schopnosti. "Za panem Luklem je především vidět práce, a jestli někdy v životě kandidoval za SPOZ, tak se podívejte na politické spektrum, všichni politici mají někde kořeny. Každý máme nějakou minulost. Šlo navíc jen o jeden krátký úsek. Myslím, že to takto vnímali také občané Kyjova, o čemž svědčí jeho velký volební úspěch v komunálních volbách," soudí Pavlíček.

Problém nevidí ani v tom, že František Lukl se objevuje nadále v blízkosti prezidenta Zemana, protože je členem jeho expertního týmu. Společně například s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým, kancléřem Vratislavem Mynářem nebo Martinem Nejedlým, kteří patří k lidem s největším přístupem k Zemanovi. "Pan Lukl je tam proto, že vede Svaz měst a obcí," hájí ho Pavlíček.

Podle svých slov se s Luklem bavili o jeho vztahu k prezidentovi a podpoře jeho politiky, a shodli se na tom, jak se oba na Zemanovo počínání dívají. "S Františkem jsme se dohodli, že Miloše Zemana musíme jako prezidenta ctít, ale nemusíme se s ním shodovat ve všech jeho názorech, ať už se jedná třeba o Čínu, nebo cokoliv jiného," říká Pavlíček a vzápětí kritizuje TOP 09 za její koalici.

Ovšem předseda TOP 09 Válek mu to vrací a pozastavuje se právě nad Luklem. "Jako starosty si ho velmi vážím, ale je evidentní, že Starostům nevadí, že byl v minulosti největším triumfem Zemanovců na jižní Moravě, vystupoval po boku Vratislava Mynáře a pořád je to Zemanův člověk," sdělil Válek. Starosty kvůli Luklovi kritizoval také předseda Idealistů Vojtěch Vašák, který dal na Facebook volební fotku Lukla jako lídra SPOZ s popiskem "Do STANu nám vlezl Zemanovec!".

Do Lukla se strefuje například také lídr kandidátky ODS na jihu Moravy Jiří Nantl, který připomíná Luklovo účinkování ve vládě Jiřího Rusnoka, za kterou stál Miloš Zeman. "Když prezident Zeman provedl v roce 2013 ústavní puč a jmenoval svoji vládu bez podpory parlamentu, odešel jsem na protest z funkce 1. náměstka ministra školství. František Lukl, nyní můj protikandidát za STAN v krajských volbách, do té vlády naopak za Zemanovce vstoupil," napsal Nantl na Twitteru.

Zvažoval jsem odstoupení, sdělil Lukl

Samotný František Lukl v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal, že vzhledem k reakcím na svou kandidaturu zvažoval odchod z kandidátky. "Velmi mě mrzí, jakou emoční diskusi vyvolalo mé rozhodnutí přijmout nabídku Starostů pro jižní Moravu vést jejich kandidátku. Mrzí mě to vůči kolegům, kteří odvádějí každodenně skvělou práci ve svých obcích a posunuli region o kus dál nejen v našem kraji. Mrzí mě to i vůči STANu, kdy je mé několikaměsíční angažmá, sedm let staré, nástrojem v rukou a ústech politické konkurence k devalvaci morálních postojů, které STAN na naší politické scéně reprezentuje. Byl jsem proto připraven svou kandidaturu stáhnout," uvedl Lukl a několikrát zopakoval, že nikdy nebyl členem žádné politické strany.

Nakonec se rozhodl na kandidátce zůstat, protože se podle svých slov dočkal obrovské podpory od těch, "kteří mě léta znají, vidí výsledky mé práce v Kyjově a postoje, které zastávám ve Svazu měst a obcí".

Pokud jde o problematický bod v jeho životopise, tedy kandidaturu za Stranu práv občanů Zemanovci, Lukl to nazývá přešlapem. "Kandidatura za SPOZ v roce 2013 je historie a já se k ní stavím čelem. Již v následných komunálních volbách v roce 2014 jsem se omluvil svým Kyjovákům, že jsem udělal přešlap a dále se nijak neangažoval. Pochopili to, odpustili a dali sdružení, v jehož čele léta stojím, skoro čtyřicet procent hlasů," říká.

Lukl tvrdí, že nikdy nestranil nějakým politickým zájmům. "Pocházím z nekomunistické rodiny a inspiraci pro svoji práci na radnici a ve svazu hledám u kolegů v zemích Evropské unie. Starostové jsou rovní lidé, kteří nepolitikaří. Vždy jsem bojoval a maximálně bojuji za zájmy obcí a také regionu. Jistě by starostové ve svém čele neakceptovali člověka, který je loutkou v rukou jiných," řekl Aktuálně.cz Lukl.

Jinde se TOP 09 sbližuje s lidovci

Pokud jde o postup TOP 09 a Starostů a nezávislých, je zajímavé sledovat, s kým se rozhodli v jednotlivých krajích jít, když ne spolu navzájem - tedy s výjimkou Ústeckého kraje, kde mají patrně nejmenší voličskou podporu. Tento stav je donutil ke spolupráci, kdy si k sobě přibrali ještě Stranu zelených a sdružení Jsme PRO!

TOP 09 se po krachu jednání se Starosty a nezávislými v několika místech pokusila oslovit KDU-ČSL, tedy stranu, která má mnoho komunálních politiků, hodně si věří, a proto jde v řadě krajů do voleb samostatně. Tam, kde má ale méně voličů, kývla na spolupráci s TOP 09.

Vidět předsedkyni TOP 09 M. Pekarovou Adamovou a předsedu KDU-ČSL M. Jurečku vedle sebe jako koaliční partnery je obrázek vskutku výjimečný. Však to také šéf lidovců označil za historický okamžik :) Zatím jde o partnerství v jednom kraji... Uvidíme, co bude před parl. volbami pic.twitter.com/DDIM4vwVuF — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 3, 2020

To se zatím naposledy ukázalo tento týden v případě Libereckého kraje, kde jdou do voleb společně TOP 09 a KDU-ČSL v koalici s názvem Společně pro Liberecký kraj. "Je to historický okamžik," nechal se slyšet předseda lidovců Marian Jurečka. A spokojená byla také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Obě strany by měly být partnery také v Olomouckém kraji, kde by ještě přibraly Stranu zelených a sdružení ProOlomouc. Zelení a TOP 09, ale už bez lidovců, se objevují bok po boku i v Moravskoslezském kraji, kde by se k nim mělo ještě přidat hnutí Hlas bývalého europoslance za ANO Pavla Teličky.

Proč se vedle TOP 09 neobjevuje STAN, částečně vysvětlil Aktuálně.cz předseda Starostů Vít Rakušan na příkladu středních Čech, což bude velmi ostře sledovaný volební souboj už proto, že křeslo hejtmanky chce obhajovat kontroverzní Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO. Politici TOP 09 už byli přesvědčeni, že do boje proti ní půjdou se Starosty, ti se ale ve finále rozhodli pro lidovce.

"Pokud máme na kandidátce s KDU-ČSL řadu výborných komunálních politiků, tak se nestane, že by nějací voliči STAN nebo KDU-ČSL nevolili naši kandidátku kvůli vzájemné spolupráci. Naopak koalice STAN a TOP 09 by takto nefungovala, řada našich voličů by nám kvůli koalici s TOP 09 hlas nedala," míní Rakušan. Podle něj je nejlepší, aby STAN, TOP 09 či další spřízněné strany a sdružení šly do voleb v takových sestavách, aby u voličů měly šanci na co největší úspěch a potom po volbám na krajích spolupracovaly.

STAN či TOP 09 se v některých krajích nedomluvily spolu, ale s ODS - například v Plzeňském kraji jde TOP 09 do voleb na kandidátce s ODS, v Královéhradeckém kraji jdou s ODS Starostové a nezávislí. Definitivně jasno o složení všech kandidátek a spojenectví by mělo být jasno během března, všechna jednání nyní finišují.