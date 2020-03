Představím "Marshallův plán", tvrdí Rakušan a hájí spolupráci se Zemanovým poradcem

Jsem ve vysoké politice ve skutečnosti pouhé dva roky, ale nechci žádné hájení ani milosti, prohlašuje předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan necelý rok po zvolení šéfem hnutí. A to v době, kdy prochází první složitější zatěžkávací zkouškou - tvoří se kandidátky do důležitých krajských voleb letos na podzim.

"Zatímco řada politiků je ve sněmovně už od roku 2010 nebo 2013, já přišel až v roce 2017 a stále sbírám zkušenosti," říká Rakušan, který byl v letech 2010 až 2019 starostou Kolína.

Právě před kolínskou radnicí začal rozhovor pro on-line deník Aktuálně.cz, a to v době, kdy postup jeho starostů při sestavování kandidátek a hledání lídrů pro letošní důležité krajské volby vyvolává kritiku politických soupeřů, a to zejména z řad TOP 09. Tedy ze strany, která byla pro STAN dlouho nejbližším partnerem, což už - podle toho, jak vypadají koalice v krajích - neplatí.

Rakušan tvrdí, že kandidátky v krajích domlouvají členové STAN v regionech. A on tak má na jejich výslednou podobu jen malý vliv. "O tom, s kým a jak půjdeme do voleb, rozhodují naše kraje, ne já ani celostátní vedení, naše kraje jsou opravdu svébytné. A pokud já budu chtít po krajích za rok jakoukoliv podporu pro nějaký projekt do parlamentních voleb, tak je teď nemůžu 'znásilňovat' v krajských volbách," tvrdí Rakušan.

Odmítá tak informace z politického zákulisí, podle kterých jsou lidé z TOP 09 přesvědčeni, že Rakušan a další odrazovali své krajské buňky od koalic s TOP 09.

"Pokud někdo něco takového tvrdí, tak je to lež. Jsem na to alergický. TOP 09 spustila útoky, že jsme dávali nějaké příkazy typu 'nespojujte se', ale nic takového jsme nikdy neudělali. Kdybyste mě viděl na předsednictvu našeho hnutí, tak já naopak nedělal nic jiného než to, že jsem krajům doporučoval různé formy spojení v co největším množství krajů. Můj cíl byl, abychom měli v sedmi až osmi krajích nějaké funkční koalice," prohlašuje Rakušan a za kritikou vidí spíše obavy konkurence.

"Možná jsou jiné politické subjekty, včetně TOP 09, nervózní z toho, že my jsme schopni skutečně spolupracovat s řadou jiných stran a hnutí, ať už celostátních, nebo regionálních. V rámci opozičního spektra máme právě my největší koaliční potenciál ke spolupráci s jinými," dodal Rakušan.

Starostové a nezávislí jdou v krajích do řady koalic, ovšem koalice s TOP 09 v nich není téměř žádná. Vše začalo tím, že se nepovedla domluva mezi STAN a TOP 09 ve Středočeském kraji, a postupně se s podobným výsledkem přidávaly další kraje. "Pokud to ve většině krajů nevyšlo, bylo to skutečně na vedení STAN v krajích," ujišťuje opakovaně Vít Rakušan.

Často argumentuje tím, že ze všeho nejdůležitější je potřeba dát dohromady takové koalice, které budou mít šanci porazit současné vedení krajů, které ve většině případů tvoří hnutí ANO. Proto například ve středních Čechách považuje za výhodnou koalici STAN s KDU-ČSL, a ne s TOP 09.

"Jestliže jsme tady měli minule přes 18 procent hlasů a lidovci nad dvě procenta, tak myslím, že společně dosáhneme nad 20 procent. Pokud máme na kandidátce řadu výborných komunálních politiků, tak se nestane, že by nějací voliči nevolili STAN a KDU-ČSL kvůli vzájemné spolupráci. Naopak koalice STAN a TOP 09 by takto nefungovala, řada našich voličů by nám kvůli koalici s TOP 09 hlas nedala," tvrdí Rakušan.

Lukl přiznal chybu a omluvil se

Další problém, s kterým se musí Vít Rakušan a jeho hnutí potýkat, se týká lidí v jeho řadách, z nichž někteří přišli ze zcela opačného politického tábora. Hnutí začínalo do určité míry jako sdružení starostů, které spojoval boj za spravedlivější rozdělování daní. Jinými slovy, aby do obcí a měst šlo více peněz ze státní kasy. Rakušan tvrdí, že od té doby se STAN posunul dál.

"Dnes je situace úplně jiná než před deseti lety. Pokud se podíváte na složení našeho předsednictva i celostátního výboru, tak jsou v něm členové, kteří jsou jednoznačně hodnotově i programově definovaní. Podívejte se, jestli jsme někdy cukli od našich zásad. Občas o nás někdo tvrdí, že jsme nějaká odborová organizace starostů, ale to je nesmysl," hájí se Rakušan.

Na dotaz, zda se například členové jeho hnutí shodují v tom, že odmítají vládnout s Andrejem Babišem, reaguje Rakušan jednoznačně. "Pokud se ptáte na Babiše, jistě najdeme strany, ve kterých je podpora pro to, jít do vlády s ním, mnohokrát vyšší než v našem hnutí STAN. Naše rozhodnutí po volbách v roce 2017 nejít do vlády s ANO bylo absolutně jednomyslné," říká.

Jenže pochybnosti kolem některých kandidátů STAN zesílily poté, co si STAN na jihu Moravy vybral minulý týden za lídra Františka Lukla. Muže, který je dlouholetým starostou Kyjova a předsedou Svazu měst a obcí, ale zároveň i tím, kdo vedl v roce 2013 jako lídr kandidátku Strany práv občanů - Zemanovci do parlamentních voleb v roce 2013. Kromě toho je také v poradním týmu prezidenta Miloše Zemana a v minulosti seděl ve vládě Jiřího Rusnoka, která byla považována za Zemanovu vládu. Starostové a nezávislí přitom vystupují léta ostře proti Zemanovi.

Sázka na Lukla okamžitě vyvolala kritiku politických konkurentů, třeba předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. "STAN staví do čela jihomoravské kandidátky někdejšího lídra za Zemanovce. Politické strany Zemana, Mynáře, Nejedlého a Veleby," upozornil Kalousek a poukázal na to, že Lukl měl v roce 2013 jako lídr Zemanovců na billboardech heslo: "Zastavili jsme Kalouska."

Rakušan oponuje tím, že je Lukl především úspěšný komunální politik, který přiznal chybu se Zemanovci a omluvil se za to. "Nebyl v žádné straně. Nechal se zlákat Milošem Zemanem a Jiřím Rusnokem do podivného projektu. Byl ale velice rozumným ministrem. A je skvělým starostou. A věřím, že by byl i skvělým hejtmanem. Snad mu dá Miroslav Kalousek právo na životní vývoj," říká Rakušan.

Hnutí Starostů a nezávislých označuje za střechu pro prakticky orientované lidi, kteří mají jasné hodnotové směřování. "Jsou to lidé, kteří brání demokratické principy v tom nejčistším slova smyslu a podporují proevropské a prozápadní směřování. Ve všech regionech nabízíme obrovité množství lidí, kteří můžou z fleku na krajskou i poslaneckou kandidátku," podotýká.

Budeme mít více hlasů, než ukazují průzkumy

Vážnějším problémem než krajské koalice nebo patálie s některými kandidáty bude pro předsedu Rakušana to, aby získal pro hnutí co nejvíce voličů zejména ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Některé průzkumy veřejného mínění naznačují, že by se STAN vůbec nemusel dostat do sněmovny, a neměl by tak žádného poslance.

"Preference vnímáme, ale nijak zvlášť neřešíme. Pohybujeme se sice v průzkumech kolem pěti procent a nad pěti procenty, ale my své jádro voličů máme a vždy dostáváme prokazatelně ve volbách víc, než naznačují průzkumy," reaguje sebevědomě Rakušan. Podle něho průzkumy nedokážou zachytit velké množství voličů, které starostové mají v některých místech, například na jeho Kolínsku, Liberecku nebo i jinde.

"Nemyslím si, že bychom byli v něčem slabší oproti jiným stranám, a to personálně ani programově," míní Rakušan a avizuje programovou konferenci hnutí na 20. března. Když mluví o voličích jiných stran, prohlašuje, že STAN má šanci si z přibližně třiceti procent voličů Andreje Babiše a jeho hnutí ANO sáhnout na asi deset procent. Podle Rakušana jde mnohdy o lidi, kteří žijí v chudších regionech a nejsou na tom příliš dobře.

"Je naší povinností se o těchto deset procent porvat. Musíme předložit voličům v regionech srozumitelný program. Tento program přitom musí prezentovat lidé, kteří v těchto regionech žijí, umí mluvit k voličům a nemluví tak, že by šlo o papalášské 'kecy' a fráze, nemůže v tom být nic koženého a umělého. Ostatně i já se musím pořád učit," konstatuje sebekriticky Rakušan.

Když má říci, jak by takový program vypadal, odkazuje na zmiňovanou konferenci. Tam chce STAN představit program, který jeho předseda pracovně označuje za "Marshallův plán" (původně plán, jak organizovaně zabezpečit americkou pomoc Evropě po 2. světové válce, pozn. red.) a tvrdí, že jeho součástí je důkladná analýza stavu životní úrovně v obcích po celé České republice.

Na tomto plánu pracovali podle Rakušana odborníci hnutí s externisty i Sdružením místních samospráv. Z celé země sesbírali mnoho dat, které se týkají například toho, jak vypadají v jednotlivých obcích lékařské a sociální služby, jaká je situace s bydlením, dopravou, bezpečností, podnikáním, nebo třeba nabídkou digiálních služeb či využitím volného času.

"Půl roku všechny tyto i další informace analyzovali a pokusili se definovat tzv. standardy, které by měly jednotlivé obce dosahovat. Tedy, co a jak by v těchto obcích a městech mělo být a jaké cesty by k tomu vedly. Zní to jednoduše, ale řada lidí opouští své obce právě proto, že v nich nejsou dobré podmínky pro žití: třeba nedostatečné služby či chabá zdravotní péče. Našim cílem je narovnání životních podmínek v obcích tak, aby lidé se nemuseli stěhovat jinam za lepším životem," vysvětluje Rakušan.

S kým nakonec půjdou Starostové a nezávislí do sněmovních voleb, zatím zdaleka jasné není, Rakušan je ale přesvědčený, že k nějaké užší spolupráci některých opozičních stran nepochybně dojde.

"Musíme se dohodnout tak, aby ve volbách v roce 2021 nepropadaly voličské hlasy, i když volební systém zůstane ve stávající podobě. Věřím, že k takovým dohodám dojde. Aby do voleb nešly samostatně nějaké tří-, pěti- či sedmiprocentní strany," slibuje Rakušan.

"Možností je ohromná řada. Když se o tom bavíme, někdo řekne, že by byla dobrá spolupráce ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, jiní mluví raději o spolupráci STAN s Piráty tak, aby vznikly dva základní proudy. Jeden liberálně středopravicový, který bychom představovali právě my s Piráty, a druhý konzervativní s ODS a KDU-ČSL. Ale je tady i varianta, že by vznikla na půdorysu STAN široká platforma s TOP 09 a zástupci občanské společnosti. O tomto všem a dalším mluvíme a já jsem si opravdu jistý, že žádné hlasy nepropadnou," opakuje Rakušan.