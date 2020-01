ODS láká TOP 09: Praha pod pirátsko-amatérským týmem stagnuje, nabízíme pomocnou ruku

Pražská ODS chce v zastupitelstvu hlavního města jednat s TOP 09 o možné spolupráci. Usnesla se na tom v úterý večer regionální rada občanských demokratů. ODS v Praze těsně vyhrála předloňské volby a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. TOP 09 spolu se STAN v uskupení Spojené síly pro Prahu získala 13 mandátů a ve městě vládne spolu s Piráty a Prahou sobě.

"Situace v Praze začíná být neúnosná a palčivé problémy se neřeší. ODS se vždy chovala zodpovědně, a proto, i když jsme v opozici, tak nabízíme pomocnou ruku, aby se začalo spravovat město ku prospěchu Pražanů. Volby jsme v Praze vyhráli a už se nemůžeme dívat na to, jak Praha pod pirátsko-amatérským vedení stagnuje," uvedla místopředsedkyně strany a předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Regionální rada pověřila jednáním předsedu pražské ODS a zastupitele Tomáše Portlíka. Podle usnesení má jednat s vedením pražské TOP 09 a jejími zastupiteli o možné programové spolupráci. V minulosti ODS již několikrát spolupráci nabídla, a to například v dopravě.

"O spolupráci s ODS jsme jednali na krajském výboru TOP 09. Jsme připraveni se bavit s demokratickou opozicí o problémech Prahy, které mají delší časový přesah a tato koalice je pravděpodobně nebude schopna v tomto volebním období vyřešit. Například je to dopravní infrastruktura nebo bydlení," uvedl europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09).

Jednání prý bude o věcných tématech, nikoli o změně koalice. "Náš klub v současnosti sdružuje TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Nic nebrání tomu, abychom spolupracovali i s ODS a naplňovali tím to, oč nás žádá veřejnost, která volá po spolupráci pravicových, demokratických stran," dodal Pospíšil.

Vládnoucí koalici kritizují občanští demokraté dlouhodobě. Nelíbil se jim například převod Nemocnice Na Františku z vlastnictví Prahy 1 do vlastnictví Prahy. Kritizovali rovněž způsob jednání rady a hlasování o opravě Libeňského mostu nebo tajné hlasování o zahájení geologického průzkumu nutného pro stavbu metra D.

Koalice vydrží, pokud bude úspěšná, řekl Pospíšil

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti), poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) a europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) se v úterý v diskusním pořadu serveru iDnes.cz shodli, že koalice vydrží do konce volebního období a v hlavním městě nemá alternativu. "Koalice vydrží. Pokud by nevydržela, byl by to výsledek nějakého politikaření," řekl Čižinský.

Podle Pospíšila z TOP 09 každopádně koalice vydrží v případě, že bude úspěšná. Úspěchem by podle něj byla výstavba nových bytů, ročně by jich mělo být zahájeno až 10 tisíc. Pospíšil zároveň varoval před tím, aby koalice neupadla do falešného pocitu sebeuspokojení.

Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu mají v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Kromě ODS je v opozici ještě také ANO, které má 12 mandátů.