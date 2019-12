Trhlina ve vztazích TOP 09 a STAN: Do krajských voleb zřejmě půjdou většinou odděleně

Musíme co nejvíce spolupracovat v krajských volbách v roce 2020, které budou zásadní zkouškou pro parlamentní volby, slibovali si politici TOP 09 a STAN. Jenže ve chvíli, kdy už je stále jasněji o koalicích pro krajské volby, to vypadá, že obě strany do nich mnohdy společně vůbec nepůjdou. Podle informací Aktuálně.cz se rýsuje před volbami spolupráce jen ve třech či čtyřech krajích ze třinácti.

Byla léta, kdy značky TOP 09 a STAN patřily k sobě tak úzce, že nikdo mezi těmito dvěma politickými uskupeními neviděl výraznější rozdíl. Nakonec se politici těchto stran rozhodli pro rozchod, ovšem s tím, že budou nejbližšími partnery, kteří se pokusí jít do krajských voleb v roce 2020 co nejvíce ve společných koalicích.

Když ale on-line deník Aktuálně.cz mapoval tento týden situaci, zjistil, že TOP 09 a STAN půjdou společně do voleb jen v několika málo krajích - ze 13 krajů, kde volby budou, vznikne dohoda maximálně ve třech či čtyřech.

"Zatím ještě všechna jednání neskončila, do konce roku bychom měli mít jasno. Ale zatím se skutečně rýsuje jen asi ve čtyřech krajích," potvrdila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a zároveň tvrdila, že její strana se snaží být při vyjednání maximálně vstřícná. "Jsme velmi velkorysí v tom, co jsme ochotni nabídnout, o spolupráci rozhodně stojíme," řekla. Hned v několika velkých krajích, které byly pro stranu důležité, však nedopadla jednání dobře.

Nadějná jednání na Liberecku a jihu Moravy zkrachovala

Domluvu na volební koalici se Starosty pro Liberecký kraj hejtmana Martina Půty, kteří jsou napojeni na STAN, považovali politici TOP 09 za téměř hotovou věc. Věřili, že právě dohoda v tomto kraji by mohla být tou nejlepší inspirací pro jednání obou stran v dalších krajích. Když se proto vedení Starostů sjelo letos 19. listopadu na svůj sněm, věřil například dosluhující šéf TOP 09 Jiří Pospíšil jisto jistě na dohodu.

"Byl jsem tam jednat několikrát a vše směřovalo k dohodě o společné koalici," přiznal Pospíšil. Jenže nastal pravý opak. Starostové se rozhodli, že půjdou samostatně. "Obrovsky mě tímto zklamali, a to nejen mě, ale také řadu dalších lidí v TOP 09," svěřil se Pospíšil.

Brzy následovala z pohledu TOP 09 další rána, tentokrát na jihu Moravy. To už byla předsedkyní Markéta Pekarová Adamová, která si byla vědoma, že předvolební tvoření kandidátek a následné výsledky krajských voleb budou pro ni první skutečně velkou zatěžkávací zkouškou.

Není proto divu, že vedení Starostů na jihu Moravy dokonce vzkázala, že je ochotna na jejich sněm přijet a vysvětlit, proč je dobré, aby TOP 09 a STAN šly do voleb společně. Jenže její nabídka na osobní účast byla odmítnuta. A v následném hlasování se Starostové vyslovili proti koalici. "Nebudu zastírat, že jsem z jednání zklamaná," řekla nová předsedkyně Aktuálně.cz

Proč intenzivní jednání o spolupráci zkrachovala, vysvětlují hejtman Půta i předseda STAN na jižní Moravě Radomír Pavlíček podobně.

"Chápu zklamání kolegů z TOP 09, i já se snažil prosazovat předvolební spolupráci, ale většina byla jiného názoru, což je třeba respektovat. Kdybychom je nutili ke spolupráci za každou cenu, přineslo by to více škody než užitku. Nařizovat něco politikům v kraji z pražského centra by mohlo celostátní spolupráci STAN a TOP 09 ublížit," vysvětluje Půta.

Na otázku, v čem byl tedy hlavní problém, uvedl dva hlavní argumenty. "Naše hnutí má v kraji podporu několika desítek starostů, a proto zazníval názor, že je lepší mít na kandidátce je, protože mají už velké zkušenosti a přinesou i hlasy voličů. Zároveň někteří účastníci jednání poukazovali na to, že TOP 09 nemá v našem regionu, kde je přece jenom životní úroveň slabší, tak dobrý zvuk jako třeba v Praze," uvedl Půta.

Podobná slova zazněla také od předsedy jihomoravských Starostů a nezávislých Radomíra Pavlíčka, který tvrdí, že STAN je v jejich kraji podstatně silnější než TOP 09. "Topka chtěla mít na kandidátce rovnocenné zastoupení s námi, což ale neprošlo. Je nutné si uvědomit, že situace se za posledních osm let výrazně změnila a STAN má v kraji podstatně silnější zastoupení než TOP 09," říká Pavlíček, který potvrdil informaci, že předsedkyně TOP 09 žádala o možnost na krajském setkání Starostů vystoupit.

"Jenže my jsme chtěli, aby tady v takovém případě promluvil i někdo z vedení STAN. Protože nikdo nemohl, účast paní předsedkyně jsme odmítli," vysvětlil Pavlíček a ujišťoval, že v případě volebního úspěchu se STAN bude určitě snažit o spolupráci s TOP 09 po krajských volbách.

TOP 09 nemá mimo Prahu velkou podporu, tvrdí STAN

Za této situace bude pro další vztahy mezi oběma stranami důležitý výsledek vyjednávání o možné volební koalici ve středních Čechách. Pokud by ani tady jednání nedopadla dobře, mohlo by to zhoršit vztahy mezi špičkami těchto stran.

V TOP 09 už téměř s koaliční spoluprací počítali a tento týden dokonce krajské vedení schválilo, že chce jít do koalice se STAN. Ovšem, podle informací Aktuálně.cz, tento krok vyvolal u Starostů rozladění. A to proto, že TOP 09 nepočkala na další jednání a dopředu avizovala, že chce pro své lidi pět volitelných míst na kandidátce.

"Že by mi jako příznivci spolupráce obou stran toto rozhodnutí TOP 09 ulehčilo situaci, tak to se opravdu nedá říci. Spolupráce přece neznamená nutně jen koalice. Teď v rámci krizové komunikace jednám s našimi členy o celé situaci a výsledek zatím nedokážu odhadnout," přiznal předseda STAN Vít Rakušan, který byl léta starostou středočeského Kolína.

Spolu jen tam, kde je to potřeba pro obě strany

Jenže, i kdyby nakonec spolupráce ve středních Čechách vyšla, kde jinde ještě půjdou TOP 09 a STAN společně? V dalších větších krajích to na dohodu nevypadá, typickým příkladem je Moravskoslezský kraj. "V Ostravě mi naši lidé vysvětlovali, že je lepší, aby tam šel STAN do krajských voleb samostatně, protože tak máme šanci na větší úspěch. Starostům reálně hrozí, že koalice s TOP 09 by jim naopak vzala hlasy, protože TOP 09 tam po vesnicích nemá zdaleka takovou sílu a popularitu. Nejsme v Praze, říkali mi zástupci našeho STAN," uvedl Rakušan.

Koaliční spolupráce se zatím nerýsuje ani v Olomouckém, Zlínském či Jihočeském kraji. V některých těchto místech to dokonce vypadalo, že STAN má blíže k Pirátské straně nebo ODS. Například v Olomouckém kraji neprošla koaliční spolupráce mezi STAN a Piráty o jeden jediný hlas - ten navíc chyběl u Pirátů, STAN byl pro spolupráci. Těsná spolupráce se pak rýsuje mezi STAN a ODS v Královéhradeckém kraji.

Společná kandidatura tak vznikne patrně jen v malých krajích, kde je možná jedinou šancí alespoň na nějaký menší úspěch. A to ještě za spolupráce s dalšími stranami či hnutími. Konkrétně by mohlo jít o Karlovarský a Ústecký kraj, ve hře je ještě Vysočina. "Zatím to vidím tak padesát na padesát. Jednání stále běží, nelze zatím říci, jestli vytvoříme koalici," sdělil Lukáš Vlček, šéf STAN na Vysočině.

Před parlamentními volbami bude bílý papír

Předseda STAN Rakušan i první místopředseda Jan Farský se každopádně snaží ujišťovat, že nedohodu ve většině krajů nelze spojovat s parlamentními volbami v roce 2021, podle nich v případě těchto voleb bude spolupráce STAN a TOP 09 velmi těsná.

"Objel jsem všechny regiony v republice, najel jsem 12 tisíc kilometrů za volantem, mluvil jsem s mnoha našimi členy. Proto vím, že naše hnutí je připraveno spolupracovat s TOP 09 hned po krajských volbách, věřím, že tam, kde nevznikly předvolební koalice, tam vznikne povolební spolupráce. A samozřejmě budeme s TOP 09 velmi spolupracovat před volbami do sněmovny v roce 2021," ujišťuje Rakušan a upozorňuje, že ve hře jsou i další strany. "Připomínám, že jednáme současně i s ODS i lidovci, tedy s dalšími demokratickými stranami, neomezujeme se pouze na TOP 09. To se týká i senátních voleb," dodal.

Také Farský je přesvědčený, že spolupráce s TOP 09 před volbami v roce 2021 bude co nejlepší bez ohledu na současné potíže.

"Věřím tomu, že po krajských volbách bude ležet na stole zcela bílý papír, na který začneme plánovat naši těsnou spolupráci s TOP 09 a některými dalšími subjekty pro parlamentní volby. Spojovat je s tím, co se děje kolem koalic v krajských volbách, by nebylo opravdu správné. My jsme prostě uskupení, které dlouhodobě bojuje proti centralizaci a prosazuje, aby rozhodování bylo co co nejblíže k občanům. Nebylo proto možné dávat z centra do krajů pokyny, jak kde mají tvořit koalice," soudí Farský.

V zákulisí je ovšem cítit, že vyjednávání o krajských koalicích rozhodně důvěru mezi oběma stranami nezvýšilo. Špičky TOP 09 se ale evidentně nechtějí pouštět do veřejné rozepře se Starosty, proto i předsedkyně Markéta Pekarová Adamová volí opatrný slovník. "Nerada bych teď jednání hodnotila celkově. Vyčkejme, až bude ve všech krajích o kandidátkách jasno," prohlašuje.