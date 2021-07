Tipy na výlety v Jihomoravském kraji: města s královskou historií i kus Itálie

Do insolvenčního řízení s Arca Investments jsou v ČR přihlášeny pohledávky za zhruba 12 miliard korun. Vyplývá to z informací, které má ČTK k dispozici od věřitelů. Dvouměsíční lhůta na přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení skončila minulý týden.

Fond IFIS má podle vyjádření pro ČTK pod kontrolou pohledávky za zhruba tři miliardy korun. Zhruba 2,5 miliardy korun podle informací ČTK uplatnil spolek AVEA - Aktivní věřitelé Arca. Přibližně 1,5 miliardy požaduje Traficon Advisors a zhruba miliardu korun advokátní kancelář Pavla Kormana.

Řídící partner Traficon Advisors Jan Stávek uvedl, že do české větve řízení přihlásila firma pouze část svých klientů na jejich žádost. Celkově firma zastupuje pohledávky za více než dvě miliardy korun. "Klíčové bude přihlášení do hlavního řízení, které proběhne na Slovensku, tam Traficon přihlásí všechny své klienty," uvedl. Dodal, že v ČR má skupina Arca pouze 15 až 20 procent majetku a jeho řešení nebude možné bez koordinace s hlavním řízením u slovenského soudu. "Zahájení řízení na Slovensku očekáváme během několika týdnů," dodal Stávek.