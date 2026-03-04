Tajemství Macinkova a Turkova Rudého práva. Už je jasné, kde si ho na prezidenta vzali

Když si předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka listoval v úterý při projevu prezidenta Petra Pavla komunistickým Rudým právem, vyvolalo to velkou pozornost i spoustu reakcí. Aktuálně.cz proto zajímalo, proč a jak celý nápad vznikl. Tím spíš, že Macinka nebyl jediný z Motoristů, který měl v době prezidentova projevu před sebou tisk z éry komunismu.
Toho, že si Petr Macinka prochází Rudé právo, si všimly stovky tisíc televizních diváků i další lidé, kteří sledovali úterní projev prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně. Nešlo si toho nevšimnout, protože ministr Macinka sedí ve vládní lavici hned za řečnickým pultem – takže je ve stejném záběru jako ten, kdo zrovna mluví.
„Někdo mi to dal, tak jsem chtěl ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články o armádě,“ vysvětloval pak stručně novinářům Macinka, proč zrovna ve chvíli projevu prezidenta listoval novinami z ledna roku 1989 a ukazoval je ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD), který seděl vedle něj.
Macinka přitom nebyl jediný, kdo měl před sebou archivní Rudé právo. Stejně tak leželo na stole poslance Motoristů Filipa Turka, který si vzal na projev prezidenta přílohu těchto novin Haló sobota. Na rozdíl od Macinky se ale nestal tolik středem pozornosti, protože televizní kamery mířily jinam. Sám Turek nicméně po projevu prezidenta Aktuálně.cz zmiňované noviny ukazoval a na požádání s nimi pózoval.
Když se Aktuálně.cz zajímalo u obou politiků, kde zmiňované noviny nabrali, řekli, že ležely v poslanecké kanceláři u ministra sportu, prevence a zdraví za Motoristy Borise Šťastného. „Kdysi to někdo přinesl do naší motoristické poslanecké kanceláře jako dárek. Byl to štos archivních novin, mezi kterými bylo i to Rudé právo. Mě to zaujalo, jsem starší člověk, který zažil komunismus, tak jsem se na ty noviny díval. A mám tam štosy podobných novin,“ řekl Šťastný, který se dušoval, že už si fakt nepamatuje, kdo ty noviny přinesl.
Na otázku, jestli je vzali na zasedání sněmovny kvůli tomu, aby poukázali na to, že prezident byl před rokem 1989 v komunistické straně, odpověděl, že s touto otázkou je třeba se obrátit na ministra Macinku. „Nechal bych to už na interpretaci médií. Mě zaujalo, že to, jak Petr Macinka ukazoval noviny ministrovi obrany, trochu přehlušilo i projev prezidenta. Bylo to spíše úsměvné,“ podotkl Boris Šťastný.
Ministr zahraničí potvrdil slova Šťastného, že noviny ležely v poslaneckém klubu, jen nechce říct, kdo přesně mu je ukázal. „Vzal jsem si je, zaujalo mě to proto, že tam byly zrovna dobové články o armádě, o snižování počtu vojáků. Tak mi přišlo zajímavé to ukázat ministrovi obrany,“ řekl ministr zahraničí. Na otázku, jestli nevzal noviny na zasedání sněmovny kvůli prezidentovi, protože na komunistickou minulost prezidenta opakovaně upozorňuje, odpověděl, že to nechce nijak podrobně komentovat.
„Byla to náhoda, že jsem na ty noviny narazil zrovna v den projevu prezidenta. Tak jsem si je vzal do sněmovny. Potom jsem si všiml, že to velké množství lidí nesmírně pobavilo. Asi to vnímali jako fór. Pokud to lidi pobavilo, tak mě to těší, protože, jak je známo, smíchem si lidé prodlužují život. A já jsem rád, že jsem části veřejnosti pomohl život prodloužit. Sloužím lidu,“ dodal Macinka s lehkou ironií v hlase.
Filip Turek uvedl, že to bral „jako nostalgii“, když si vzal noviny do sněmovny zrovna ve chvíli, kdy mluvil prezident Petr Pavel. „Já bych to nijak moc nekomentoval, byla to taková nadsázka, ironie. Věřím, že kdo chtěl, tak to pochopil,“ řekl Turek, kterého prezident odmítl jmenovat ministrem životního prostředí. Z rozhodnutí vlády je tak vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Samotný prezident v projevu mluvil mimo jiné o tom, aby politici různých názorů k sobě nacházeli cestu. Před projevem si přitom nezvykle dlouho povídal mezi čtyřma očima s předsedou sněmovny a SPD Tomiem Okamurou, se kterým se ve spoustě věcí neshodnou.
Na otázku Aktuálně.cz, jak vnímá „scénku s novinami“, Petr Pavel po svém mluvčím vzkázal jedinou větu: „Ať si každý čte, co se mu líbí.“
ŽIVĚBabiš: Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy
Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do ČR 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu.
„Prej nosím smůlu, ale výhradně sám sobě.“ Do kin míří česká krimi Říkají mi Lars
Hlavní hvězdou filmu je Martin Hofmann, který v něm jako drsný soukromý detektiv vezme od svého nejlepšího kamaráda jednoduchý, ale výnosný kšeft. Ten ovšem nevyjde, protože když jde někde o hodně peněz, každý si z nich chce urvat něco jen pro sebe… Snímek Říkají mi Lars vstoupí do českých kin 16. dubna 2026.
Nebojte se sundat podprsenku. Strach z doteku brzdí záchranu žen
Když jde o život, rozhodují sekundy. Přesto při resuscitaci žen často vítězí rozpaky nad odvahou. Přitom několik studií mluví jasně: třetina lidí by na veřejnosti váhala zahájit resuscitaci – třeba kvůli obavám z doteku. Lektorka Lucie Kadlečková ale připomíná, že největší riziko není omyl, ale neudělat nic.
"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth
Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.
Skandální aerolinky, "dispečer" Babiš! a Hřib na psychiatrii. Ve sněmovně to vřelo
Stát si pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Opozice viní premiéra ze selhání.