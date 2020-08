Razie v Brně: NCOZ šla po domech spjatých s poslancem Blažkem i primátorkou Vaňkovou

Aktuálně.cz a Hospodářské noviny detailně prozkoumaly protokol o provedení prohlídky radnice Brna-střed. Detektivové NCOZ si odnesli záznamy o privatizacích domů, které obývají vlivní politici brněnské ODS, i jejich e-maily. Pozvání na podání vysvětlení dostala primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl. Kauzu odstartovala výpověď jejich stíhaného známého Pavla Hubálka.

Policisté minulý týden na radnici Brna-střed zajišťovali materiály týkající se privatizací a pronájmů městských domů až dlouho do noci. Dle zjištění Aktuálně.cz a Hospodářských novin si vyžádali záznamy o tom, jak se od roku 2010 až doposud pronajímaly a privatizovaly byty na více než čtyřiceti adresách v centru města. Redakce má jejich seznam k dispozici.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) jdou po okolnostech uskutečněných či zamýšlených privatizací bytů, v nichž například bydlí šéf jihomoravské ODS, poslanec a exministr spravedlnosti Pavel Blažek nebo někdejší tajemník Stanislav Pšeja. Zajímají se také o to, jak se k městskému pronájmu dostal švagr dnešní primátorky Brna za ODS Markéty Vaňkové.

Jak už Aktuálně.cz a HN upozornily v dubnu, právě proti těmto vlivným postavám místní ODS vypovídá jejich někdejší známý a obchodní partner Pavel Hubálek. Bývalého lokálního politika Hubálka před dvěma lety policie začala stíhat za podvod.

Zájemcům dle slov tehdejšího vyšetřovatele Vladimíra Machaly sliboval za statisíce korun zajistit levnou privatizaci městských bytů v Brně, což jako člověk bez vazeb na vedení radnice nemohl splnit. Pak ale nastal zvrat.

Policistu Machalu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) letos na jaře obvinila z pokusu kauzu zmanipulovat. Podle GIBS vynášel informace o případu lidem, které Hubálek označil za aktéry kauzy. A bývalý starosta Rojetína Hubálek detektivům NCOZ, kteří případ převzali, vypověděl, že byl "výběrčím" v systému manipulace přidělování bytů, který dle něj řídily špičky jihomoravské ODS. Zároveň nadiktoval dlouhý přehled městských adres, kterých se dle něj "kšeftování" týkalo.

Policie zabavila e-maily radním ODS, ti vinu popírají

Blažek i Vaňková jakoukoliv vinu rezolutně odmítají a Hubálka označují za lháře, který se falešnými výpověďmi snaží dostat do pozice spolupracujícího obviněného a uchránit se tak od vězení.

Policisté si nyní z radnice odnesli e-mailovou komunikaci mužů, které Hubálek označuje za součást celého systému a zároveň na serverech radnice mají či měli maily. Jmenovitě třeba Roman Kotěra (ODS), který je nevlastním bratrem náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla a dnes také místostarostou městské části Brno-střed, přičemž má v gesci nebytové prostory, ekonomiku a finance. Detektivové zajistili i e-mailové zprávy bývalého místostarosty pro oblast majetku Otakara Bradáče (ODS).

Policisté se krom toho zajímali konkrétně o komunikaci politiků s osobami, které Hubálek označuje za další výběrčí úplatků od lidi. Redakce jejich jména zná.

"Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Ota Bradáč, kdy se tito seznámili při studiích na VŠ, kdy Kerndl a Bradáč si zde dodělávali doktorandské studium a Pavel Blažek zde učil," uvedl ve své výpovědi stíhaný Hubálek, jak už Aktuálně.cz a HN napsaly. Romana Kotěru a jeho dvojče Kamila označil za další články celého systému.

Jmenovaní účast na údajných manipulacích odmítají a označují celou kauzu za snahu stíhaného Hubálka se vyvinit. A dle dostupných informací policie od razie dosud nikoho z jmenovaných politiků neobvinila.

Maily policisté získali i ze schránek dvou úředníků - nyní už bývalého technika Správy nemovitostí za Brno-střed Marka Slováka a jeho někdejšího šéfa Petra Kosmáka. I ty Hubálek označil jako spolupracovníky v případu privatizace bytů. Oba muže už detektivové dříve obvinili z manipulace zakázek radnice Brna-střed, jejíž ústřední postavou je podle vyšetřovatelů bývalý vlivný politik ANO Jiří Švachula. Té se dle detektivů dopouštěli potom, co ODS na radnici vystřídalo hnutí Andreje Babiše.

Bývalý místostarosta Otakar Bradáč fakt, že se policie zajímala o jeho maily, potvrdil. "Vím o tom. Mám za to, že je to kvůli tomu, že jsem působil jako náměstek pro majetek. Policie mě ale nekontaktovala. Pozvánku na podání vysvětlení jsem nedostal," uvedl Bradáč s tím, že detektivové si odnesli i schránku jeho následovníka ve funkci Miroslava Vaníčka (ODS), který je radním pro majetek nyní. Ten redakci telefon nezvedal.

"Nás se zásah netýká," tvrdily špičky brněnské ODS

Minulý týden představitelé ODS prohlásili, že policejní zásah na radnici Brna-střed s nimi nesouvisí. Na Facebook pak zavěsili faksimile článku z deníku Právo, který tvrdil to samé.

"Průběh celé aféry až do dneška v nás zanechává pocit, že kauza má politický podtext. V současné době před krajskými volbami to poslouží politické konkurenci," uvedli společně primátorka Markéta Vaňková se svým náměstkem Robertem Kerndlem.

Server Seznam Zprávy pak přinesl prohlášení radního Brna-střed za ODS Jana Mandáta, který tvrdil, že razie souvisí s trestními oznámeními, která na Hubálka podal potom, co ho viděl na radnici a měl podezření, že tam podvodně obchoduje s městskými byty. Policisté se tedy dle něj nejspíše na radnici vypravili prověřovat právě další Hubálkovy podvody.

V protokolu o provedení prohlídky radnice Brna-střed je seznam čtyř desítek adres, o které se policisté zajímají. Tři z nich zároveň detektivové zmiňují v usnesení o zahájení trestního stíhání Hubálka.

Aktuálně.cz a HN brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou, jejího náměstka Roberta Kerndla i exministra Pavla Blažka ve čtvrtek ráno oslovily znovu s dotazy na detailní průběh razie. Do vydání textu nereagovali. Byť si Blažek i Vaňková zprávu redakce na mobilu přečetli.

Neodpověděli tak ani na dotazy, zda byli na podání vysvětlení. Nicméně Kerndl s Vaňkovou to, že je policie předvolala, zmínili v pátečním prohlášení. "My jsme ve věci Hubálek dostali pozvání na policii k podání vysvětlení. Jsme rádi, že se po roce a půl konečně budeme moct k věci vyjádřit," uvedli.

Privatizace cenného secesního domu

Jak už bylo řečeno, zajištěné dokumenty či elektronická komunikace souvisí s výpovědí Pavla Hubálka. Detektivové zabavili například podklady k privatizacím památkově cenného secesního domu Tivoli na Konečného náměstí.

Původně si ho chtělo Brno nechat, protože jej v roce 1996 opravilo za více než čtyřicet milionů korun. Brněnští radní ale v roce 2014 na jedné z posledních schůzí před volbami záměr prodeje odklepli. V domě má byt Blažek a už 15 let exekutorskou kancelář jeho žena. A ve vedlejším vchodě stejného domu zase bydlí již zmiňovaný bývalý místostarosta Otakar Bradáč.

Po volbách ale nová vláda města v čele s hnutím ANO privatizaci zastavila. Když se ODS k moci na radnici Brna-střed a magistrátu předloni vrátila, začali nájemníci usilovat o koupi domu Tivoli znovu. Blažek Aktuálně.cz řekl, že žádosti šly mimo něj. Policisté si vyžádali i ty. Potom, co redakce upozornila na Hubálkovy výpovědi, zastupitelstvo Brna-střed přes nesouhlas ODS prodej domu nedoporučilo. Schválit to ale může "velké" zastupitelstvo na magistrátu.

Policisté si vyzvedli materiály, které se týkají švagra primátorky

A NCOZ prověřuje i výpověď, v níž popsal Hubálek to, jak se podle něj do obchodů zapletla současná brněnská primátorka Vaňková. Mimochodem s Pavlem Blažkem ji pojí profesní kariéra. V minulosti u něj začínala jako koncipientka a seděla rovněž v představenstvu firmy Breas, jejímž byl Blažek jediným akcionářem. Firma prováděla dražby majetku osob a firem v insolvenci.

Hubálek policistům sdělil, že se pro nynější brněnskou primátorku Vaňkovou - která dvě desetiletí sedí v zastupitelstvu Brna-střed - připravovala privatizace bytového domu v ulici Hlinky 46.

"Brno-střed schválilo zpočátku nájemní smlouvy na půdní prostory, kdy nájemníky byl pan Vaněk, což byl její švagr, a jeho přítelkyně," popsal Hubálek detektivům. Dle dokumentů, které jsou uloženy na radnici Brna-střed, rada městské části v listopadu 2012 skutečně schválila pronájem půdních prostor v daném domě - a to Ondřeji Vaňkovi, švagrovi současné primátorky. "Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili," řekl už dříve redakci Vaněk.

Při privatizaci přitom zpravidla platilo pravidlo, že nájemník bytu má na něj předkupní právo a vyjde ho levněji.

V dubnu 2014 pronájem Ondřeji Vaňkovi skončil. "Robert Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a že by bylo dobré najít nového zájemce. Za půdy na Hlinkách jsem vyplatil paní Vaňkové 1,2 milionu korun. Za byt, který je v přízemí, částku 500 tisíc korun, kterou jsem předal Romanu Kotěrovi," pokračoval u výslechu Hubálek.

Peníze dle Hubálkova tvrzení Vaňková dostala za to, že od plánu výhodně zprivatizovat byt nakonec ustoupila.

"Bytový dům pro mě 'připravován' nebyl a Hubálek mi nikdy žádné peníze nepředal," reagovala už dříve Vaňková. "Žádné peníze jsem od Hubálka nepřijal," doplnil místostarosta městské části Brno-střed Roman Kotěra. Materiály k oběma bytům si policisté teď na radnici Brna-střed vyzvedli.

Ani jeden z bratrů Kotěrů - Roman a Kamil - na nynější dotazy redakce do vydání tohoto textu nereagoval.

Stíhaný Pavel Hubálek ve výpovědích zmiňuje i další domy. K nim ale policisté na radnici Brna-střed zřejmě nic nenajdou. K členům ODS totiž v minulosti doputovaly přes magistrát. Na magistrátu jsou uchovány materiály například k privatizaci velkého bytového domu na ulici Veveří. Z katastru nemovitostí vyplývá, že tento dům vlastní společnost Slide.

Blažek s Kerndlem přiznali, že tuto firmu vlastní. Ze zápisů valné hromady společnosti plyne, že jí předsedá nynější primátorka Vaňková. Podle Blažka však k žádným nelegálním machinacím nedocházelo. "Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval," odpověděl v minulosti HN.

Policie podle nynějšího zjištění redakce minulý týden bez povšimnutí zasahovala právě i na bytovém odboru samotného brněnského magistrátu. Potvrdil to jeho tajemník a donedávna náměstek primátorky Vaňkové za ČSSD Oliver Pospíšil. "Z přehledu, který jsem viděl, mi přišlo, že šlo převážně o metodické materiály," řekl Pospíšil. Na dotaz, zda se detektivové zajímali i o konkrétní domy, které magistrát odprodával, odpovědět nedokázal. "Přesné informace o tom nemám," dodal Pospíšil.

Dům, který privatizoval někdejší tajemník radnice

Materiály, které si vyšetřovatelé po zásahu odnesli, se týkají i domu v Solniční ulici. V tom získal byt někdejší tajemník radnice Stanislav Pšeja, zmiňovaný v úvodu textu. Zprivatizoval ho těsně po volbách v roce 2014. Kupní smlouvu podepsal ještě před nástupem nového vedení z ANO bývalý starosta Libor Šťástka (ODS). Pšeja pak na funkci tajemníka před svoláním nového zastupitelstva rezignoval, aniž by to někomu řekl. Upozornila na to v roce 2014 MF Dnes.

O Šťástkovi Hubálek před policisty rovněž promluvil. A to v souvislosti s původně městským bytem, který privatizoval Šťástkův švagr. Ale adresa domu na nynějším policejním seznamu chybí. Policisté už jeho případ prověřovali. Protikorupční sdružení Oživení na Šťástku už v roce 2015 podalo trestní oznámení, právě proto, že tři týdny před komunálními volbami jeho příbuzný zprivatizoval za 700 tisíc korun třípokojový městský byt v ulici Jana Uhra - jak tehdy upozornila MF Dnes.

"Na bytovém odboru zpočátku dělala Alexandra Belušíková, která je příbuzná od Šťástky, a to přes pana Pavla Belušíka, kdy na Belušíka si pan Šťástka psal nějaký privatizovaný majetek. Konkrétně se jedná o část bytového domu na rohu ulice Jana Uhra, kdy v tomto bytovém domě je zřízena restaurace U Kroužku, která je formálně psaná na pana Belušíka, a ještě nějaký byt," uvedl Hubálek.

Šťástka Hubálkovo tvrzení o svém zapojení v prověřované privatizaci městských bytů odmítá. "To je samozřejmě nesmysl. Byt Belušíkových byl v pořádku, šetřila to i policie," reagoval už dříve Šťástka. Na poznámku o tom, že v té době ještě policisté neměli výpověď Hubálka, odpověděl, že neví, co v jeho výpovědi je.

Nyní Šťástka HN řekl, že si ho policisté nepředvolali. "Na podání vysvětlení jsem nebyl a s vámi se nebudu bavit," řekl a položil telefon.

Policisté také zabavili dokumenty k privatizaci dalšího domu v Hrnčířské ulici, který dnes spoluvlastní bytové družstvo, jemuž předsedá výše jmenovaný někdejší místostarosta Brna-střed pro oblast majetku za ODS Otakar Bradáč. "Nikdy jsem nic neprivatizoval. V tomto domě se na mě převedl členský podíl. Vše zcela legálně," uvedl už dříve Bradáč. Hubálka označuje za člověka, který se pomátl. "A to není urážka," dodal.

V hledáčku i pronájmy lukrativních obchodů pro podnikatele

Detektivové se však nyní nezajímají jen o byty. Z radnice si totiž odnesli i materiály, které postihují pronájmy nebytových městských prostor pro obchody. O jejich atraktivitě hovoří i to, že kolem některých z nich ve středu města projde i šest tisíc lidí za hodinu. Aktuálně.cz a HN už dříve popsaly, že stíhaný Hubálek vypověděl, jak za vlády ODS začal být v jejich získávání úspěšný podnikatel s arabskými kořeny Hussein Rekhem. Dle Hubálka politici za manipulace s nájmy inkasovali od Rekhema milionové úplatky.

Robert Kerndl, nynější náměstek primátorky a před deseti lety radní Brna-střed, po Hubálkovi podle policejní výpovědi původně chtěl, aby zjistil, zda Hussein Rekhem a jeho starší bratr Najih mají zájem o prostory v centru Brna.

"Já jsem je oslovil, už o prostorách věděli a řekli mi, že mají zájem o jejich pronájem. S tím, že ať jim sdělím podmínky. Já jsem řekl, že se na to zeptám Kerndla a následně jim dám vědět. Při schůzce s ním jsem se dozvěděl, že chce 1,5 milionu za oba prostory, a toto jsem následně sdělil Najihovi," vypověděl Hubálek. Peníze mu podle jeho tvrzení bratři skutečně zaplatili.

"Robert (Kerndl, pozn. red.) si pro peníze přijel za mnou do Rojetína. K vlastnímu předání došlo tím způsobem, že jsme na popud Roberta sedli do auta, vypnuli mobilní telefony a jeli do obce Lubné, kde jsme si u kravína v autě předali peníze," dodal Hubálek s tím, že politici následně otevřeli obálky s nabídkami na pronájem ještě před zasedáním komise, která měla vybrat vítěze - a cenu Rekhemovi upravili tak, aby jeho nabídka byla nejvýhodnější.

Je to nehorázná lež, oponuje náměstek

"Je to další nehorázná lež, kterou šíří trestně stíhaný Hubálek. Bratry Rekhemovy neznám, žádné úplatky jsem od nich nedostal, na městské části jsem nikdy žádné obálky s nabídkami neotevíral, natož abych je nějak upravoval. Je to další pokus pana Hubálka, jak odvést lživě pozornost od podvodů, které provádí," řekl již dříve redakci Kerndl.

Husseina Rekhema nedávno brněnský krajský soud poslal na 13 let do vězení za půlmiliardové daňové podvody.

Co a kde nejbohatší brněnská městská část pronajme, přitom v době před deseti lety, kterou Hubálek policistům popsal, na radnici schvalovala takzvaná dislokační komise. Vedl ji nynější radní Brna-střed za ODS Miroslav Vaníček. Podle Hubálka muž, který měl v jím popisovaném systému důležitou roli a s nímž také, i v souvislosti s Rekhemovými, komunikoval.

"Za pronájmy po mně vždy (Miroslav Vaníček - pozn. red.) požadoval od lidí peníze. Zároveň byl členem komise pro odpis nedobytných pohledávek. Z jeho strany mně bylo i nabídnuto, že pokud by zájemci neměli na nájemné, je možné tento dluh prostřednictvím této dislokační komise odpustit," sdělil Hubálek policistům.

Vaníček cokoliv z toho odmítá. "Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Nemíním vám nic říkat. Hubálka jsem znal někdy před deseti lety," uvedl Vaníček. Policisté na radnici Brna-střed stáhli e-maily i z jeho schránky.