Brno se nehlásí o miliony, o něž město podle žalobce obral Švachula. Může o ně přijít

Exmístostarosta Brna-střed za ANO Jiří Švachula se bude u soudu zpovídat i z toho, že manipuloval zakázky brněnských městských firem. Skupina si dle žalobce přišla na 12,5 milionu na úplatcích. Brněnští radní se ale o škodu u soudu nehlásí. Magistrát a městské firmy přitom řídí i lidé, kteří ve funkci byli v době, kdy se dle policie kauza Stoka odehrávala. Ve vyšetřování jsou v roli podezřelých.

Olomoučtí vrchní žalobci na konci září k soudu přivádějí větev korupční kauzy Stoka, v níž Jiřího Švachulu obžalovali z manipulací stamilionových zakázek největší a nejbohatší městské části Brno-střed. Švachula je měl jako místostarosta za ANO v gesci. To ale není vše. Státní zástupce v obžalobě, kterou mají Aktuálně.cz a HN k dispozici, popisuje také machinace v brněnských městských firmách. Ty mají roční obrat 10 miliard korun. Švachula se ke kauze dlouhodobě odmítá vyjadřovat.

V podezření elitních detektivů je kvůli tomu podle předchozího zjištění Aktuálně.cz a HN i Jiří Faltýnek, syn šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Ten za Babišovo hnutí, které se chlubilo, že v Brně bude bojovat proti korupci, seděl mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno.

Z tepláren plynuly zakázky za desítky milionů korun podnikateli Ivanu Trunečkovi, od něhož ve stejné době Faltýnek koupil vilu. Trunečka je dnes obžalovaný společně se Švachulou. Faltýnek nikoliv. Ve Švachulově obžalobě státní zástupce Radek Mezlík popisuje, že z tepláren plynuly milionové úplatky.

"V souvislosti s fakturací dodavatelů společnosti Teplárny Brno za období od března 2015 z fakturovaného objemu vybraných zakázek ve výši 135 milionů obdrželi a výše uvedeným způsobem si rozdělili úplatek ve výši přibližně 10 milionů," píše o obžalovaných Mezlík a dále ukazuje i na firmu Technické sítě Brno a Sako Brno.

Brněnští radní se ovšem o škodu doteď u soudu nepřihlásili. A to navzdory tomu, že radnice Brno-střed na magistrát už na konci července poslala obžalobu Švachuly, v níž se detailně píše, že skupina expolitika ANO milionové škody způsobila právě i městským firmám.

Do samotných společností už ale informace z magistrátu z neznámého důvodu nedoputovala, a Brno tak o peníze nejspíše přijde. Na tom, že škodu město nenárokuje, mají přitom podíl stejní lidé, které dodnes policie z manipulací zakázek podezřívá.

O post primátora sice ANO po volbách připravila Markéta Vaňková z ODS, ovšem jejím náměstkem zůstal lidovec Petr Hladík. Hladík zároveň v době, kdy se dle žalobce stamilionové manipulace v Teplárnách odehrávaly, působil jako předseda představenstva Tepláren, a měl tak v popisu práce na tendry dohlížet. Místopředsedu mu dělal právě policisty podezřívaný Faltýnek. Pak se syn dvojky ANO přesunul na post předsedy dozorčí rady. Jejím řadovým členem je dodnes.

Ředitelem tepláren je dodnes Hynek Fajmon, stejně jako za Švachulovy éry.

Hladík se k tomu, proč nyní rada - jejímž je členem - Teplárnám nenařídila, aby se o miliony přihlásily, nechtěl vyjadřovat. "Obraťte se na magistrát," uvedl náměstek Vaňkové.

Mluvčí magistrátu Roman Burián konstatoval, že magistrát vedení svých městských firem o podání obžaloby informoval. "Všechny tři subjekty sdělily, že v souvislosti s obžalobou žádnou škodu neevidují," uvedl Burián.

Informace o manipulacích zakázek "ztracená v překladu"

Vedení městských firem ale tvrdí, že od magistrátu informaci o tom, že v kauze přímo figurují, nedostaly a jen z médií čerpat nemohou. Aktuálně.cz a HN přitom zjistily, že už na konci července od své městské části Brno-střed dostal magistrát obeznámení o tom, že Švachulova skupina dle policie poškodila i jeho městské firmy.

"Informaci jsme předali prostřednictvím našeho právního zástupce," uvedl tajemník Brna-střed Petr Štika. "Dali jsme jim k dispozici obžalobu, kde je vše uvedeno. Teď už je to na nich. Pokud se o náhradu škody nepřihlásí do 21. září, kdy začíná soud, právo na to ze zákona zaniká," doplnil Radek Ondruš, právník, který ve Švachulově kauze zastupuje radnici Brno-střed jako poškozenou.

"V případě zájmu samozřejmě připadá v úvahu účast firem u soudu v pozici poškozeného," doplnil žalobce Radek Mezlík. Obecně to přitom chodí tak, že když se státní či městské firmy o škodu úmyslně nepřihlásí, mohlo být ve hře i stíhání za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Nejde přitom jen o teplárnu. Státní zástupce Mezlík škodu u městských firem spočítal celkem na 12,5 milionu korun. V případě odpadové firmy Sako hovoří obžaloba minimálně o jednom milionu korun. V té době byl v jejich představenstvu například i nynější předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. V případě Technických sítí Brno policie jmenuje zakázku na odvlhčení kolektorů za 1,5 milionu.

Redakce oslovila vedení všech tří firem, proč se o náhradu škody u soudu nepřihlásily. A ty tvrdí, že o obsahu obžaloby ani o konkrétních zmanipulovaných zakázkách nic nevědí. Magistrát jim informace dle jejich vedení nepředal.

"Zatím jsme nezjistili, že bychom mohli uplatnit škodu. Nekontaktoval nás ani magistrát, ani policie," uvedla například mluvčí tepláren Renata Diatková.

Později přece jen upřesnila, že z magistrátu před měsícem přišel e-mail, ve kterém byl seznam 10 obžalovaných lidí a dvou obžalovaných firem s dotazem, zda chtějí vůči nim uplatňovat škodu. Avšak informace o tom, že je v obžalobě přímo popsáno, že Švachulova skupina teplárnám škodu způsobila, chyběla. To samé redakci řekl i generální ředitel Technických sítí Brno Pavel Rouček. Nicméně doplnil, že na základě informací, které mu redakce poskytla, bude postupovat právní oddělení firmy a zakázku prověří.

Kdo všechno z vedení městských firem je za manipulaci zakázek zodpovědný, přitom policie v separátní větvi kauzy dále vyšetřuje. Jestli i ta v budoucnu zamíří k soudu, zatím není jasné. I někteří z těch, kteří rozhodli, že firmy škodu vymáhat nebudou, jsou dnes v roli podezřelých. "Část škody v případu se odvíjela z nadhodnocených zakázek v městských společnostech, ale není jasně dáno, která osoba z městských společností se na nadhodnocení podílela," uvedl žalobce Mezlík.

Radnice Brno-střed se přihlásila téměř o 50 milionů

To městská část Brno-střed bude v soudním řízení v kauze Stoka uhrazení škody - kterou jim dle žalobce skupina podnikatelů, úředníků a politiků kolem expolitika ANO Jiřího Švachuly způsobila - požadovat. Vymáhat bude 49 milionů. Se závěry žaloby se přitom, na rozdíl od magistrátu a městských firem, ztotožňuje a odkazuje se na ně.

"Městská část Brno-střed byla činností této organizované zločinecké skupiny přímo poškozena, protože policejnímu orgánu se podařilo prokázat, že o výši úplatků a neoprávněného prospěchu (zisku) byly navyšovány ceny za zhotovení díla," píše tajemník městské části Petr Štika v dokumentu o vyčíslení škody, který má redakce k dispozici a jenž v pondělí předloží radě městské části ke schválení.

Tajemník dále škodu rozdělil do tří částí. V první sekci jsou vyčísleny úplatky za ovlivňování zakázek za stavební práce. Tam město škodu vyčíslilo zhruba na 10 milionů. Celková hodnota tendrů, ze kterých byly provize odváděny, je stanovena na 130 milionů korun. "Škoda vznikla městské části tím, že obžalovaní ovlivňovali veřejné zakázky stavebních firem tak, aby bylo dopředu jasné, kdo soutěž o veřejnou zakázku vyhraje. Za toto dostávali úplatky, o které stavební firmy navyšovaly své cenové nabídky. Vybrané úplatky si obžalovaní rozdělovali předem dohodnutým způsobem," uvádí tajemník v dokumentu.

V druhé části vyčíslení škody radnice zesumarizovala úplatky za opravy a údržbu bytových domů. Zde výši škody stanovila téměř na 28 milionů, přičemž ovlivněné práce byly celkově za 160 milionů.

"Škoda vznikla tak, že obžalovaní vybírali úplatky ve výši 15 procent od firem a drobných řemeslníků, kteří prováděli opravy a údržbu bytových domů. Jednou za období dvou až tří měsíců byli inkasováni technikem Správy nemovitostí, který si část úplatků ponechal a zbytek odváděl panu Švachulovi ve prospěch organizované skupiny. Firmy a drobní řemeslníci byli k odvádění úplatků nuceni pod pohrůžkou, že jinak s nimi bude ukončena spolupráce," popsal tajemník.

V červenci HN informovaly, že dle policejního šetření uplácelo 90 procent všech živnostníků a firem, které se Správou nemovitostí spolupracovaly.

Třetí část vyčíslení škody se týká neoprávněného prospěchu firem u veřejných zakázek na stavební práce. Radnice bude v této věci požadovat 12 milionů.

Jak ale upozorňuje, výše škod se může ještě s průběhem soudu měnit. Pakliže se podle něj odhalí další projekty, při kterých byla radnici způsobena škoda, bude městská část nárokovat vyšší částku. Sama radnice dohledala další tři zakázky za 180 milionů, u nichž mají úředníci podezření, že je skupina také ovlivnila.

Škody vymůžeme, věří advokát

Advokát Brna-střed Radek Ondruš přitom věří, že peníze od obžalovaných dostane Brno-střed z většiny zpět. "Myslím, že téměř vše vymůžeme. Mnozí ze stíhaných podnikatelů ochotně spolupracují a chtějí škodu, kterou způsobili, uhradit," uvedl Ondruš.

Obžalovanému expolitikovi Švachulovi navíc policie obstavila značné majetky. Policisté ale zabavili majetky i dalším obžalovaným - například podnikateli Petru Kaláškovi. Bývalý vedoucí technik Správy nemovitostí Brna-střed Petr Kosmák potom sám policistům předal přes milion korun pocházející z úplatků, další dva miliony u něj policisté našli při domovní prohlídce sami.

Klíčový svědek v kauze, podnikatel iráckého původu Saman El-Talabani, je stíhán na svobodě a k zablokování jeho majetku soud nepřistoupil, přestože rovněž vybíral milionové úplatky od městských firem i společností figurujících na Brně-střed. Nemá na sebe žádný majetek napsaný. S přítelkyní nicméně bydlí ve vile ve slovenské Sološnici.