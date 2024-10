Dolejší: Babiš má za sebou fatální ránu. Byl téměř na odchodu, ale teď je v euforii

Nečekané odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj a následná tvrdá politická přestřelka mezi Piráty a vládou ukázala, že Pětikoalice nebyla až tak jednotná, jak premiér Fiala tvrdil. Politický komentátor Václav Dolejší nicméně vidí jako hlavního vítěze celé kauzy Andreje Babiše, který se vrací na scénu silnější než kdy dřív. "Hnutí výrazně posílilo," vysvětluje ve Spotlightu.

Podle Dolejšího je potřeba si uvědomit, že ODS a Piráti jsou z opačného politického spektra, a proto setrvání obou stran v jedné koalici muselo být značně obtížné. "Piráti nenávidí ODS. Stejně jako ODS nenávidí Piráty. Ti se vrátí tam, kde je jejich voliči nejvíc oceňují, zatímco v ODS Fialovi zatleskají, že se ukázal jako lídr a konečně se těch progresivních levičáků zbavil," vysvětluje novinář v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Hlavním vítězem celé vládní krize ale nakonec může být lídr opozičního hnutí Andrej Babiš, který s ANO zaznamenal v nedávných krajských volbách drtivé vítězství. "Před dvěma roky se mi zdál trošku unavený tou politikou, jako by přemýšlel, jestli neodejít. Teď je vidět, že je nastartovaný a že to pro něj směřuje dobrým směrem," hodnotí momentální rozpoložení Babiše Dolejší a poukazuje, že z tvrdé rány, kterou pro něj znamenala prohra s Petrem Pavlem při volbě prezidenta, se už oklepal.

Krajské volby také podle Václava Dolejšího ukázaly, že tady je velké množství zklamaných voličů, kteří si to odhlasovali "nohama" a k urnám vůbec nešli. "Myslím si, že lidé kolem Mirka Kalouska cítí tu poptávku a uvažují, jestli nezaložit novou politickou stranu. Ale jestli to má šanci na úspěch, si netroufám odhadovat," uzavírá novinář a dodává, že na scéně nevidí dostatečně silnou politickou postavu, která by jako lídr zklamané voliče zmobilizovala.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:41-03:31 Co je po oznámení odvolání Ivana Bartoše pro politického komentátora Seznam Zpráv Václava Dolejšího největším překvapením? Jaké teď mají Piráti možnosti? Má celá "kauza" své hrdiny a poražené?

03:32-08:58 Proč Petr Fiala ukazuje jinou tvář, než jsme byli zvyklí? Teče mu v ODS do bot, nebo má ve své straně stále pevnou pozici? Pomohl by konec Petra Fialy ve funkci předsedy vlády koalici Spolu?

08:59-15:40 O zpackané digitalizaci stavebního řízení. Nepřeháněl Petr Fiala při odůvodnění vyhazovu Ivana Bartoše? Jsou za problémy s digitalizací spoluzodpovědní i další koaliční lídři? Proč Ivan Bartoš selhal, přestože je zkušeným politikem? Opravdu za jeho koncem stojí jen kauza stavebního řízení?

15:41-19:59 Jak se digitalizace dařila ostatním resortům? Zabraňovali skutečně Piráti tunelům a zakázkám vlivných lidí ODS, jak tvrdí Ivan Bartoš? Může být pirátská strana pro voliče ještě důvěryhodná?

20:00-24:51 Může se po volbách pětikoalice obnovit, nebo současný odchod Pirátů takové šance významně oslabil? Je vítězem vládní přestřelky Andrej Babiš? Zamíchá kartami nová politická strana?

24:52-27:25 O pozici ministra zahraničních věcí Jana Lipavského - funguje pod jeho vedením ministerstvo dobře?

27:26-31:41 Jak hodnotí politický komentátor ministry Fialovy vlády. Kdo by si zasloužil výměnu a kdo je naopak člověk na svém místě? Povede Jozef Síkela v Bruselu vlivné portfolio, nebo bude jako eurokomisař hrát třetí housle?