Čtyři koruny za plechovky a plasty? Plán padl, Hladík vzdal revoluci v zálohování

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) po měsících bojů o prosazení zákona, který by přinesl zálohování PET lahví a plechovek, nyní přiznal, že do voleb to už nestihne. Paradoxně mu v tom zabránili někteří "jeho" vládní poslanci ze STAN a ODS, které marně přesvědčoval. "Bohužel už to není do voleb reálné, aby sněmovna tento zákon projednala. Já jsem z toho smutný," přiznal Aktuálně.cz

Když aktivisté z hnutí Greenpeace v úterý nedaleko Poslanecké sněmovny upozorňovali pomocí velkých "petkových" hodin na to, že by sněmovna měla schválit zálohování PET lahví a plechovek, ještě věřili tomu, že se to do podzimních voleb podaří. Ministr životního prostředí Petr Hladík, který za zálohování bojuje, pořád dával najevo naději, že by se to podařit mohlo. Ovšem v úterý odpoledne už Aktuálně.cz přiznal, že do voleb se to určitě nepodaří.

"Vzhledem k tomu, jak sněmovna vypadá půl roku před volbami, si myslím, že už bohužel není reálné, aby tento zákon projednala. Já jsem z toho smutný. Je to špatná zpráva pro obce, obchodníky i průmysl," řekl Hladík.

Stěžoval si také na chování opozice: "Chová se strašně, takže by zablokovala i tuto legislativu," dodal ministr, který by měl se zákonem šanci, jen kdyby to poslanci projednali ve zrychlených termínech. Což je nereálné. "To okno příležitostí pro schválení je už v podstatě velmi malé, protože by se musely zkracovat lhůty a muselo by se jednat v nějakém zrychleném režimu," přiznal Hladík.

Hlavní problém je ale v tom, že Hladík by pro schválení potřeboval hlasy drtivé většiny vládních poslanců. A ty nemá, přestože je několikrát přesvědčoval a byl také na jednání v jejich poslaneckých klubech. "Není tady úplná jednota v klubech STAN a ODS. Nemyslím si, že je to otázka většiny poslanců, ale přesto tady není úplný soulad," sdělil Hladík.

Několikrát ale přitom ujišťoval, že se rozhodně bude snažit prosadit zákon v příštím volebním období. "V našem klubu KDU-ČSL dnes jasně padlo, že naše lidová strana bude dál bojovat za zálohování petek a plechovek, budeme to dál přednášet na plénu Poslanecké sněmovny a budeme to chtít projednat v příštím volebním období," avizoval Hladík, který ale nemůže vědět, jestli po příštích volbách přijdou do sněmovny takoví poslanci, kteří by zálohování podpořili. Podle průzkumů zatím jasně dominuje ANO, které by mohlo mít ve sněmovně mnoho poslanců. A toto hnutí je proti zálohování.

Ministr Hladík ale upozorňuje, že pokud sněmovna do dvou let zálohování neschválí, Česko bude muset přijmout evropskou legislativu - bez vlastních úprav. Proto také věří, že příští sněmovna na zálohování kývne.

"Nadále se snažím trpělivě vysvětlovat, k čemu ta legislativa je, v čem je výhodná pro Česko, a také, že je mnohem lepší teď přijmout vlastní zákon, který je možné upravovat, než přímo evropské nařízení. Na skládky uložíme každý rok celkem 11 tisíc tun hliníku a v přírodě, na skládkách nebo ve spalovnách uložíme úplně zbytečně materiál petek a plechovek zhruba za půl miliardy korun," tvrdí.

Pokud by zákon začal platit, vznikly by mimo jiné po celé zemi sběrny, které by byly ve všech prodejnách a čerpacích stanicích s plochou větší než 50 metrů čtverečních. V nich by lidé dostávali zpátky zálohu za každou PET lahev či plechovku, podobně jako tomu je nyní třeba u skleněných lahví od piva.

Zálohy měly být zavedeny pro plastové lahve na nealkoholické nápoje o objemu 0,1 až tři litry a na alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu. Dále pro všechny plechovky s nealkoholickými nápoji o objemu 0,1 až jeden litr a na nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu. Zálohovat se neměly obaly na mléko a mléčné výrobky. Celkově by podle ministerstva mohlo ročně systémem projít zhruba 2,5 miliardy kusů PET lahví a plechovek.

Proti zálohování měly výhrady ministerstva průmyslu a obchodu, organizace samospráv či Svaz průmyslu a dopravy. Ministerstvo průmyslu a obchodu se spolu s kraji obávalo ekonomických dopadů na podnikatele a obce. Kritici argumentují tím, že zavedení povinného zálohového systému zvýší náklady a bude komplikovat stávající systém třídění odpadu.

