Bývalý policista okradl stát o miliony korun, pak šel kandidovat za SPD na hejtmana

Za hnutí SPD Tomia Okamury kandidoval na pardubického hejtmana bývalý policista, který službu ve sboru uváděl jako svou přednost. Podle zjištění Aktuálně.cz se přitom sám dopustil trestné činnosti. Při podnikání krátil daně, na základě falešných faktur uplatnil slevu na DPH ve výši téměř dvou milionů korun. K deliktu se přiznal a soud ho za to pravomocně potrestal pokutou.

Tomáš Fadrný a Tomio Okamura na plakátu SPD během kampaně do krajských voleb 2020. | Foto: ČTK

"SPD má jako klíčové téma kromě demokracie také bezpečnost. Ochranu slušných lidí před těmi, kdo slušní nejsou. A samozřejmě plně stojí za prací policie. Nevím o jiné partaji, která by za poldy tak stoprocentně stála," vysvětloval v září 2020 v rozhovoru pro Parlamentní listy Tomáš Fadrný, co ho přivedlo k hnutí Tomia Okamury.

Fadrný sloužil u policie přes deset let. Když poskytl zmíněný rozhovor, blížil se vrchol kampaně do krajských voleb. Fadrný byl lídrem kandidátky hnutí v Pardubickém kraji, coby nestraník se ucházel o funkci hejtmana. SPD se ziskem 4,85 procenta hlasů nakonec do krajského zastupitelstva nepronikla.

Zatímco Fadrný mluvil o ochraně slušných lidí, sám měl krátce po spáchání trestné činnosti. Čtyři měsíce předtím coby podnikatel předložil finančnímu úřadu poslední ze série falešných faktur. Díky nim odvedl státu menší daň z přidané hodnoty, než měl. Vyšlo to najevo minulý týden u Obvodního soudu pro Prahu 8.

Daňový únik za dva miliony korun

"Opakovaně do přiznání k dani z přidané hodnoty a do kontrolních hlášení uváděl nepravdivá tvrzení o přijatých zdanitelných plněních, z nichž uplatnil nárok na odpočet DPH, ačkoliv si byl vědom, že k těmto poskytnutím ve skutečnosti nedošlo," popsala jeho provinění žalobkyně Marie Musílková.

Fadrný byl majitelem a jednatelem firmy Zetaco Industry, z této pozice od července do října 2019 a poté od ledna do května 2020 poslal finančnímu úřadu daňová přiznání zahrnující také 57 faktur. Ty měly dokládat, že jeho firma odebrala od pěti společností zboží a služby téměř za devět milionů korun.

Jenže jeho firma takovou částku nikomu nezaplatila, faktury byly falešné. Loni se Fadrného daňovými machinacemi začala zabývat policie. Bývalá tvář SPD se přiznala. S žalobkyní uzavřel Fadrný dohodu o vině a trestu, kterou minulý týden schválil obvodní soud.

"Takto postupoval, ačkoliv si byl vědom, že fakturám neodpovídá reálně uskutečněná zdanitelná plnění a tímto vědomým vykázáním fiktivních zdanitelných plnění neoprávněně snížil daňovou povinnost na DPH ve výši 1 992 386 korun," popsal způsobenou škodu soudce Petr Novák.

Pokuta 100 tisíc korun

Fadrný se dopustil zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Soudce Novák potvrdil, že za to dostane pokutu 100 tisíc korun. Výše sankce vyplývá z toho, že se během vyšetřování přiznal a, jak potvrdila žalobkyně Musílková, že Fadrným "způsobená škoda českému státu byla uhrazena v plném rozsahu".

"Ne," sdělil odsouzený redaktorovi Aktuálně.cz, zda mu odpoví na pár dotazů. Následné otázky, proč podváděl na daních, ignoroval a v doprovodu advokáta opustil soudní budovu. Verdikt je pravomocný. Součástí dohody o vině a trestu je to, že se Fadrný vzdává práva na odvolání. Jednání soudu díky tomu trvalo necelých dvacet minut.

Letos čtyřiapadesátiletý podnikatel do roku 2006 sloužil u policie, svého času působil v expozituře tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v Hradci Králové. Řídil také kriminální policii ve Svitavách v Pardubickém kraji. Ze sboru odcházel v hodnosti podplukovníka.

V kampani do krajských voleb 2020 proslul tím, že v debatě v České televizi vystupoval zmateně. Nejprve uvedl, že SPD odmítá inkluzi ve vzdělávání, tedy společné vzdělávání zdravých, handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí. Pak ale v rozporu s tím uvedl: "Vymezuji se proti tomu, aby byly rušeny pozice asistentů a jsem pro, aby nadále působili." Právě asistenti pomáhají při výuce znevýhodněným dětem.