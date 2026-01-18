SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou ve Sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to dnes řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) dnes uvedl, že s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
"SPD nebude nikdy hlasovat pro vydání kvůli verbálnímu názoru," prohlásil Okamura ke svému stíhání kvůli předvolebním plakátům, které podle policistů mohli podněcovat k nenávisti. "Ať si to prohlasuje opozice," uvedl. Trestní oznámení v jeho kauze podle něj totiž podal opoziční politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Babišovo vydání strana podle Okamury nepodpoří proto, že nebude podporovat dlouhé soudní procesy. "Soudní systém z tohoto pohledu nefunguje," řekl dnes předseda SPD v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové.
Podle Šťastného neměl být Okamura nikdy obviněn a policie měla kauzu hned na počátku zastavit. Babišovo stíhání pak ministr označil za "brutálně zpolitizované". Případ se táhne již přes deset let, premér Babiš byl pak pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů EU obviněn v říjnu 2017. Vydání obou mužů proto odmítá. "Toto je jednotný názor Motoristů," dodal Šťastný.
S názory Havlíčka, Šťasného a Okamry nesouhlasí zástupci opozice. Podle nich by se měl premiér i předseda Sněmovny obhájit před soudem. Na Primě to řekli předseda KDU-ČSL Marek Výborný, předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová a předsedkyně poslaneckého pirátského klubu Olga Richterová.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období.
Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní hnutí. Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu". Na dalším dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
Mandátový a imunitní výbor Babiše i Okamuru na úterní schůzi pozval, oba podle informací ČTK potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná.
ŽIVĚMacron zvažuje kvůli clům krajní nátlak na Trumpa, jaký EU ještě nikdy nepoužila
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila.
Letoun s propuštěným Čechem by měl dnes večer dorazit z Venezuely do Prahy
Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely do Česka a dnes večer by mělo přistát v Praze. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Bronzová Ester. Ledecká ladí olympijskou formu, v super-G v Itálii skončila třetí
Lyžařka Ester Ledecká skončila třetí v superobřím slalomu na Světovém poháru v Tarvisiu. Na stupně vítězů se trojnásobná olympijská vítězka prosadila poprvé v této sezoně.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.