Soud s Babišem komunální volby neovlivní, prezidentské ale ano, očekávají experti

Minulý týden začal u Městského soudu v Praze dlouho očekávaný proces s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, obžalovaným v kauze Čapí hnízdo. Hnutí se přitom o víkendu utká o hlasy voličů v komunálních volbách a sám Babiš zvažuje, že bude v lednu usilovat o prezidentské křeslo. Podle politologů oslovených Aktuálně.cz může soudní proces volbu hlavy státu ovlivnit.

Soud kvůli podezření z dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo začal minulé pondělí a trval celý týden. Pokračování jednání je v plánu od 26. září. Babišovi hrozí až deset let vězení. Političtí experti, které Aktuálně.cz oslovilo, se shodují, že mínění velké části voličů soudní proces neovlivní. Babišovi příznivci podle nich budou jeho hnutí ANO volit i nadále. Věří jeho tvrzení, že jde o politický proces a účelovou kampaň.

Jeho odpůrce by naopak nepřesvědčilo, ani kdyby soud rozhodl o Babišově nevině. Hrát se ale bude o ty nevyhraněné. "Musí se mu dařit působit na veřejnost, že žalující strana nic nemá. Klíčovým prvkem na veřejné mínění bude to, jak bude svědčit jeho syn," říká sociolog Jan Herzmann.

Andrej Babiš mladší před soudem vypovídal už v pátek. Svého otce nařkl, že "znásilnil jeho lidská práva". Také vyvrátil, že podepsal převod akcií Čapího hnízda na sebe. Při předchozí výpovědi na policii ale takovou možnost připustil a z jeho svědecké výpovědi tak není jednoznačný závěr. Soud navíc ještě zváží, jestli ho nepošle na psychologické vyšetření, což požadoval i jeho obžalovaný otec.

Proces se podle politologů může promítnout především do prezidentských voleb. Ty se uskuteční v lednu a je možné, že v té době ještě nebude znám rozsudek, případně rozsudek nebude pravomocný a lze očekávat odvolání. Babiš zatím oficiálně svou kandidaturu neoznámil, chystá se to udělat 28. října.

Podle předvolebních průzkumů by se do druhého kola dostal bez problémů. Nejnovější průzkum agentury Median ukázal, že v prvním kole by získal 23,5 procenta, těsně za ním by byl Petr Pavel s 22 procenty. V druhém kole by ale Babiš s Pavlem výrazným rozdílem prohrál. Pětina lidí si však není jistá, koho a zda by v druhém kole volila, uvádí agentura.

"Ve druhém kole bude potřebovat nabrat lidi, kteří ho nevolili, a logicky mu trestní stíhání nepomůže. Může lovit v podstatě jen mezi voliči SPD a komunistů a i pro ně může být tato trestní kauza důležitá," upozorňuje politolog Josef Mlejnek.

Domnívá se, že voliči SPD a KSČM, kterým by se vývoj soudního procesu nelíbil, by Babiše nepřišli ve volbách podpořit ani v případě, že by nesouhlasili s protikandidátem. Očekává, že by k volbám vůbec nepřišli.

Nové voliče hledá i na Instagramu

Mlejnek si všímá, že v poslední době se expremiér snaží oslovit ještě jednu cílovou skupinu, která jeho hnutí dosud příliš nevolila. "Své letní jízdy obytňákem hodně medializoval na Instagramu, kde jsou mladí lidé. Z toho lze odvodit, že se snaží o průlom v této skupině. Strašně chce ten fatální problém se soudem odstranit a chce nabrat nové voliče," podotýká Mlejnek.

Odborník na politický marketing z Masarykovy univerzity Otto Eibl k tomu doplňuje, že Babišovi by mohla nahrávat zejména zhoršující se ekonomická situace lidí a nespokojenost části veřejnosti se současnou vládou. "Taky nezapomínejme, že v době prezidentských voleb soud ještě poběží a lidi už může zajímat jiné aktuální téma. Teď proces začal, média k tomu upínají největší pozornost, ale veřejnost to tolik zajímat nemusí," domnívá se Eibl.

Žádný z oslovených politologů si však netroufne odhadnout, jestli Babiš do prezidentského klání nakonec opravdu půjde. Z jeho předchozích vyjádření je patrné, že by spíše chtěl být znovu premiérem a do prezidentské volby vyšle někoho jiného z ANO.

"Máme tu totiž příklad Roberta Fica ze Slovenska, kterého ani jeho příznivci nevolili za prezidenta, protože ho chtěli mít předsedou vlády. Navíc v našich politických poměrech je premiér důležitější než prezident a v Babišově věku (68 let, pozn. red.) je i za tři roky ještě reálný politický cíl být premiérem," dodává Herzmann.

Spousta voličů má názor na Babiše hotový

Soudní proces začal necelé dva týdny před komunálními a senátními volbami. Na ty by ale neměl mít podle politologů výraznější vliv. Především proto, že hnutí ANO ani zdaleka nekandiduje ve všech obcích. Zejména v těch menších voliči vybírají jen z nezávislých kandidátů.

Ve městech, kde Babišovo hnutí kandiduje, se pak spíše projeví rozdělenost voličů. "Platí to, že spousta lidí má názor na Andreje Babiše hotový. Jeho odpůrcům soud dává za pravdu, že ten člověk nemá v politice být. Těm, kdo ho rádi mají, na průběhu a na výsledku nesejde," poukazuje Eibl.

VIDEO: Babiš dorazil k soudu. Před budovou uspořádali happening jeho odpůrci (12. 9. 2022)