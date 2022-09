Můj otec znásilnil má lidská práva, řekl Babiš mladší u soudu. Možná ho čeká posudek

Andrej Babiš mladší stál před soudním senátem coby svědek 74 minut. Měl objasnit podstatnou část kauzy, kvůli níž hrozí jeho otci až deset let vězení. Junior měl držet podíl ve Farmě Čapí hnízdo. Podle obžaloby byl převod části akcií na Babiše mladšího účelový, aby jeho otec lépe zakryl, že klíčovou postavou projektu je on sám.

"To není můj podpis, stoprocentně ne," řekl Babiš mladší u soudu, když ho předseda senátu Městského soudu v Praze Jan Šott vyzval, aby si prohlédl svou údajnou signaturu na převodu akcií. Následně mu soudce předložil kontrakt o prodeji jeho podílu bratrovi manželky šéfa ANO Martinu Herodesovi. "Není to můj rukopis," podotkl junior.

Babiš mladší podle svého tvrzení cenné papíry Čapího hnízda ani jiné firmy nedržel. Také zdůraznil, že ani nevykonával akcionářská práva. Jak následně řekl soudci Šottovi, smlouvy o převodu cenných papírů farmy před výslechem na policii neviděl. "S žádnými akciemi jsem nikdy v životě nedělal," prohlásil.

Babiš mladší však připustil, že v minulosti jeden zhruba dvacetistránkový dokument v sídle Agrofertu podepsal. Telefonicky ho k tomu vyzvala finanční ředitelka holdingu Petra Procházková. V soudní síni si ale nevzpomněl, o jakou listinu šlo. Na to reagoval Babišův hlavní advokát Michael Bartončík, který mu odcitoval jeho výpověď z policie.

"Volala mi ředitelka Procházková, abych podepsal dokumenty k nějaké farmě. Šel jsem tam, protože jsem o tom, že nějaká farma v Semtíně vzniká, slyšel," parafrázoval jeho svědectví pro kriminalisty Bartončík. Právě v této osadě u Olbramovic na Benešovsku Farma Čapí hnízdo stojí.

Nejistý Babiš mladší poznamenal, že jsou tam nepřesnosti. Podle něj se mezi mluveným slovem a jeho přepisem vždy něco ztratí. "Jaké nepřesnosti máte na mysli, jsou podstatné?" reagoval soudce Šott. Junior jen zakroutil hlavou s tím, že nejsou a v zásadě s takto přednesenou citací své výpovědi na policii souhlasí.

Dostal se tak do situace, kdy se jeho svědectví pro vyšetřovatele a u soudu rozcházejí. Soudce Šott ho během výslechu požádal, zda by byl ochotný podstoupit psychologické vyšetření. Junior přikývl. Senát o znaleckém zkoumání teprve rozhodne, obhajoba Babiše staršího je pro. "O věrohodnosti jeho výpovědi mám své pochybnosti," řekl po jednání advokát Eduard Bruna.

Babiš mladší během výslechu dával najevo odstup od právních zástupců svého otce. Zatímco při dotazech žalobce Jaroslava Šarocha se k němu otočil a odpovídal mu přímo, při otázkách od advokátů Bartončíka a Bruny se na ně nepodíval. Stál k nim bokem a hleděl směrem na soudní senát. I ve chvíli, kdy se ho ptali na jeho vztah s otcem.

"Můj otec znásilnil moje lidská práva v roce 2017. Použil svého zaměstnance s ruským občanstvím a kriminální minulostí, aby mě donutil opustit Českou republiku," uvedl. Narážel tím na svůj pobyt na ukrajinském poloostrově Krym anektovaný Ruskem, kde strávil podzim a část zimy v době, kdy probíhalo vyšetřování dotačního podvodu.

Syn @AndrejBabis vstoupil do soudní síně, kde bude vypovídat v kauze dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo, v níž je obžalovaný jeho otec. Těžiště jeho svědectví se má týkat pravosti jeho podpisu na převodu akcií. @Aktualnecz pic.twitter.com/27ZCTvGyHr

Na Krym ho odvezl a dělal mu doprovod Petr Protopopov. Policie pobyt Babiše mladšího prověřovala pro podezření ze zavlečení, ale případ odložila. Junior se tam podle jejích závěrů zdržoval dobrovolně. Protopopov je manželem lékařky Dity Protopopové, která se v roce 2015 podílela na tom, že Babišovi mladšímu byla diagnostikována duševní choroba.

"Já ale s touto diagnózou nesouhlasím, protože byla učiněna pod lživým závěrem doktorky Protopopové," komentoval to v síni Babiš mladší. Soudce Šott se mírně pousmál. Junior však potvrdil, že je pod lékařským dohledem a stále se léčí. Zdůraznil ovšem, že do roku 2015 žádné duševní potíže neměl.

"S otcem jsme měli normální vztah do roku 2015. Nyní nemáme žádný, nekomunikujeme. Vzpomínky na něj nejsou žádné, ani pozitivní, ani negativní," uvedl. Při příchodu do soudní budovy však o otci řekl, že je zbabělec. V síni toho využil advokát Bruna ke konfrontaci. "Abych byl přesný, popsal bych ho jako negativní, ale nepřeju mu nic špatného," reagoval junior na jeho dotaz.

Babiš mladší měl převod akcií podepsat na přelomu let 2007 až 2008. V letech 2007 až 2010 pobýval v Americe, kde se školil na pilota. Domů se vracel prý jen na Vánoce. Státní zástupce Šaroch se ho ptal, zda v Americe používal platební karty. Chce zjistit, zda tam jimi neplatil v době, kdy se měl jeho podpis objevit na převodu akcií. Soud by se tím měl zabývat v dalších dnech.

V pátek vypovídaly ještě dvě svědkyně, které pracovaly ve firmách, jež se staraly o pojištění společností z holdingu Agrofert. Byla mezi nimi i smlouva o pojištění Čapího hnízda. Obě však řekly, že si s odstupem let podrobnosti nepamatují. Krátce před půl dvanáctou dopoledne hlavní líčení skončilo. Proces bude pokračovat 26. září.

V průběhu hlavního líčení má znovu vystoupit někdejší úřednice středočeského kraje Eva Filipová, která kontrolovala realizaci projektu Čapí hnízdo a která vypovídala ve čtvrtek. V síni uvedla, že slyšela, že za projektem stojí Andrej Babiš. Při odchodu přitom Deníku N řekla, že "může být rád, že jsem toho neřekla ještě víc." Soudce Šott v pátek rozhodl, že ji opět předvolá.

„Pro soud bude klíčové to, co Andrej Babiš věděl, nebo nevěděl. Obhajoba i obžaloba jsou dobře připravené. Dopadne to podle toho, jak si povedou.” | Video: Daniela Písařovicová