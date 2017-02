Sobotka nechce střet s prezidentem. Ministerstvo obsadí až po sněmu ČSSD, říkají sociální demokraté

před 1 hodinou

Premiér Bohuslav Sobotka chtěl jmenovat nového ministra průmyslu a obchodu co nejrychleji. Nevyšlo mu to. Po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem oznámil, že se dočasně stane šéfem ministerstva sám. Podle některých kolegů ze strany tak předseda ČSSD odloží střet se Zemanem až na dobu po celostátním březnovém sjezdu strany.

Praha - Otevřený střet s prezidentem Milošem Zemanem by podle sociálních demokratů, které redakce oslovila, uškodil premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi víc než ústupek a odložení výběru nového ministra průmyslu a obchodu.

To platí zvláště nyní, dva týdny před celostátním sjezdem strany, kde bude Sobotka obhajovat post předsedy ČSSD po prohraných krajských volbách. Značná část sociálních demokratů patří mezi Zemanovy fanoušky, jejichž hlasy bude předseda na sjezdu potřebovat.

Premiér by se do roztržky s prezidentem mohl dostat, kdyby na post ministra průmyslu navrhl zvažovaného kandidáta státního tajemníka při Úřadu vlády Tomáše Prouzu.

Sobotka v pondělí odvolal ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Do funkce po něm měl podle sociálních demokratů nastoupit právě tajemník pro evropské záležitosti Prouza. Jenže Zeman ho nemá rád a jeho mluvčí Jiří Ovčáček tajemníka na sociálních sítích začal okamžitě ostře kritizovat. Přesto vedení ČSSD včetně Sobotky doufalo, že jmenování ministra u prezidenta prosadí rychle a lehce.

Místo toho však premiér odešel ze čtvrteční schůzky s prezidentem s tím, že požádal Zemana, aby pověřil vedením ministerstva průmyslu a obchodu jeho samotého. V příštích dnech bude Sobotka mluvit s kandidáty na pozici ministra. "S výběrem chci počkat až po sjezdu sociální demokracie," dodal. Prý se chce soustředit na přípravu březnového sjezdu a obhajovu postu předsedy strany.

"Myslím, že pan předseda Sobotka nemá v tuto chvíli zájem na tom jít do střetu s prezidentem. Je to snaha najít schůdné řešení," uvedl poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), který patří mezi příznivce Miloše Zemana. "Kdyby šel s prezidentem do střetu, potrvá diskuse kolem jmenování ministra tři neděle a to je zbytečné. Premiér se nyní potřebuje soustředit na sjezd jako takový," pokračoval Foldyna v popisu motivací předsedy ČSSD.

Volební manažer sociální demokracie Jan Birke vývoj komentoval s tím, že se nejedná o "žádné drama". Premiér si podle něj jen vytvořil čas na to, aby našel dobrého kandidáta na post ministra. "Předpokládám, že pan premiér bude s panem prezidentem v této věci dále jednat," reagoval předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Na otázku, proč Sobotka odložil jmenování ministra, stručně poznamenal, že to byl "jeden z možných scénářů".

Premiér hraje o čas

Sobotkova blízkého spolupracovníka Prouzu považuje část sociálních demokratů za příliš progresivního politika. Nedá se říci, že by byl tajemník ve straně populární. Zákulisní debaty na sjezdu tak mohou rozhodnout o tom, zda právě jeho nakonec premiér navrhne na post ministra průmyslu. Může zvolit jiného uchazeče a vyhnout se tak sporu s prezidentem úplně.

"Myslím si to, co každý rozumně a v souvislostech uvažující člověk. Tedy, že premiér získává čas pro zvážení všech pro a proti nového ministra. Nepochybuji, že v jeho finálním rozhodnutí převáží zájem České republiky nad zájmy stranickými," poznamenal k nečekanému vývoji situace jeden z hlavním oponentů předsedy sociální demokracie jihočeský hejtman Jiří Zimola.

I kdyby však Sobotka trval na kandidátovi, který se Zemanovi nelíbí, může si své rozhodutí prosadit. Ústava totiž říká, že prezident jmenuje členy vlády na návrh premiéra. Výjimkou může být jen situace, kdy prezident narazí na skutečně závažné překážky.

autor: Kateřina Frouzová