Premiér rozhodl podle PR poradců, brání se končící Mládek. Ve funkci ho má nahradit Prouza

Jan Mládek odejde z čela ministerstva průmyslu a obchodu na konci února. Premiér Sobotka návrh na jeho odvolání předloží ve čtvrtek prezidentovi. | Video: DVTV

Ministr Jan Mládek z ČSSD necelých 8 měsíců před volbami končí v čele resortu průmyslu a obchodu. Premiér Bohuslav Sobotka v pondělí po jednání vlády přijal jeho demisi. Mládek tak neustál vlnu kritiky, která se na jeho resort snesla kvůli výši tuzemských cen za mobilní a datové služby. "Ministerstvo v posledních týdnech vysílalo velmi rozporuplné signály a některé přímo urážely veřejnost," řekl Sobotka. Mládkův náměstek Lubomír Bokštefl pak v diskusi na Aktuálně.cz na dotaz, proč jsou ceny za mobilní služby v sousedním Polsku daleko levnější než u nás, odpověděl, že kdo chce ceny jako v Polsku, má se tam odstěhovat.

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka se rozhodl odvolat ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD). "Nejsem jako předseda vlády spokojen s tím, jak ministerstvo průmyslu a obchodu funguje," řekl předseda vlády na mimořádné tiskové konferenci. Podle informací Aktuálně.cz ho nahradí současný tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Mládek v posledních týdnech čelil kritice za to, že nedostatečně prosazoval zlevnění mobilních dat. "Zejména se jedná o opakované postoje ministerstva, pokud jde o zlepšení podmínek spotřebitelů na trhu mobilních služeb," vysvětlil Sobotka.

Zdůraznil také, že nebyl spokojen s komunikací Mládkova resortu. "Ministerstvo v posledních týdnech vysílalo velmi rozporuplné signály a některé přímo urážely veřejnost," zdůraznil. "Politika ministerstva musí být čitelná, srozumitelná a lidé musí mít jistotu, že stojí na straně lidí," prohlásil Sobotka.

Mládek zároveň podle předsedy vlády za tři roky ve funkci odvedl velký kus práce a ocenil především jeho zásluhu za podporu nových investic, českého exportu nebo definování a realizaci energetické politiky.

Sobotka doplnil, že ve čtvrtek ponese na Hrad Mládkovu demisi a zároveň prezidentu Miloši Zemanovi sdělí jméno nového kandidáta na funkci. "Ve čtvrtek osobně předám žádost o odvolání prezidentovi republiky a jako prvního ho seznámím se jménem navrhovaného nového ministra," dodal premiér.

Mládka má ve funkci nahradit současný státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, jemuž toto místo premiér podle informací Aktuálně.cz nabídl již minulý týden. Prouza musí na své současné pozici skončit kvůli tomu, že stáhl žádost o bezpečnostní prověrku, která je k jejímu výkonu nezbytná. "Bez komentáře," reagoval na otázky redakce Prouza.

Sobotka však může narazit u prezidenta Miloše Zemana, který Prouzu často kritizuje. "Jméno kandidáta zazní až ve čtvrtek. Mohu tedy pouze komentovat práci státního tajemníka pro evropské záležitosti. Tomáš Prouza je pověstný úzkým vztahem k politickým neziskovkám, které účelově útočí na pana prezidenta a přiživují se na 'boji s propagandou'," napsal na svém Twitteru mluvčí Jiří Ovčáček.

Mládek: Ještě včera jsem to netušil

Odvolaný ministr novinářům sdělil, že ho rozhodnutí premiéra zaskočilo. "Ještě včera jsem netušil, že budu dnes mít tiskovku," řekl novinářům v pondělí odpoledne. "Sám nerozumím tomu, co se přes víkend stalo tak zásadního, že pan premiér změnil názor," komentoval Sobotkův postup Mládek.

"Pan premiér rozhodl, má na to právo. Rozhodl podle svých PR poradců a medializací, a nikoli podle skutečnosti. Ano možná patřím do staré školy, která rozhoduje podle ekonomických dat a čísel, a nikoli podle výkřiků médií," dodal s tím, že v poslední době čelil mediální kampani, kterou vedl primárně ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Výtky premiéra, které se týkají nedostatečného postupu ministerstva v oblasti trhu s mobilními daty, Mládek odmítá. "To, co je mi vnucováno jako selhání, to není v kompetenci MPO. Svobodný trh s mobilními operátory má zajistit ÚHOS a Český telekomunikační úřad. Já ani ministerstvo v této oblasti nemáme kompetence," brání se Mládek.

O Mládkově konci se už několikrát spekulovalo, naposledy koncem loňského roku. Tehdy ale Sobotka odvolal ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Mládka ve funkci ponechal.

Ještě minulý týden přitom Sobotka ministrovo odvolání nepřipouštěl. "Kolegu Mládka odvolávat nebudu, své ode mne slyšel," řekl pro páteční vydání Hospodářských novin.

ODS: Měl skončit už dávno

Na Mládkovo odvolání reagovala opoziční ODS, podle níž měl ministr skončit už dřív. "Odvolání ministra Jana Mládka mělo přijít už dávno. Půl roku před volbami to ze strany premiéra Bohuslava Sobotky působí spíše jako průhledná snaha ukázat voličům ráznost, která jinde chybí," uvedl předseda Petr Fiala. Ministerstvo průmyslu se podle něj pod Mládkovým vedením "zaměřovalo na pomoc velkým firmám", místo aby podporovalo drobné podnikatele.

Premiérův krok ocenil šéf Starostů Petr Gazdík: "Rozhodnutí odvolat ministra Mládka vítám, i když myslím, že je to už spíše předvolební tah. Ale i tak jsem rád, že se pan premiér pochlapil," napsal na Twitter.

autoři: Veronika Neprašová, Lukáš Prchal