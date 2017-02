Mládkův návrh na odkup OKD státem neprošel. Hrozba neřízeného vývoje se zvýšila, varuje

AKTUALIZOVÁNO před 23 minutami

Ministr průmyslu a obchodu navrhoval, aby společnost OKD koupil státní podnik Diamo za symbolickou korunu. Hlasy ČSSD ale na schválení nestačily. Zvýšila se tak hrozba neřízeného vývoje, varuje Mládek. K podání nabídky k odkupu OKD vyzvali minulé úterý kabinet odboráři těžební společnosti. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) jim ale odpověděl, že prodej OKD je určen primárně pro soukromé investory a vstup státu by prodej poškodil.

Praha - Státní podnik Diamo nekoupí černouhelnou společnost OKD, rozhodla dnes vláda. Hlasy ČSSD na schválení návrhu ministra průmyslu a obchodu nestačily, uvedl na Twitteru šéf resortu Jan Mládek (ČSSD). Zvýšila se tak hrozba neřízeného vývoje, doplnil.

K podání nabídky k odkupu OKD vyzvali minulé úterý kabinet odboráři těžební společnosti. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) jim ale odpověděl, že prodej OKD je určen primárně pro soukromé investory a vstup státu by prodej poškodil.

I Mládek dříve hovořil o tom, že by si nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor. Návrh svého úřadu ale považoval za důležitý ve chvíli, kdy by podobná nabídka nepřišla.

Návrh, aby státní podnik Diamo se přihlásil do soutěže o OKD NEPROŠEL. Hlasy ministrů za ČSSD nestačily. Hrozba neřízeného vývoje se zvýšila — Jan Mládek (@jan_mladek) February 20, 2017

Lidovci podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) návrh podpořit nemohli, protože jim chyběly podrobné informace o finanční situaci i strategie do budoucna.

Hledá se strategický partner

OKD se loni dostalo do insolvence. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, její úspěch ale závisí na tom, zda se podaří najít strategického partnera. Má zajistit provozování dolů a také jejich útlum poté, co se v šachtách postupně přestane těžit uhlí. V Dole Paskov na Frýdecko-Místecku skončí těžba letos 31. března.



Loni počátkem listopadu oslovilo OKD více než 200 potenciálních partnerů s nabídkou prodeje. Cílem je nalézt zájemce, který převezme celý závod a zajistí pokračování těžby a související útlum dolů v budoucnu. Za stát podal nezávaznou nabídku státní podnik Diamo. OKD chce koupit za korunu.

Ministerstvo průmyslu chtělo, aby závazná nabídka na odkup OKD obsahovala takzvanou rozvazovací podmínku. Podle ní by závazná nabídka pozbyla účinnosti, pokud vláda nejpozději do 31. března transakci odmítne. Navrhovaný postup je podle ministerstva motivován především tím, že stát by se nakonec musel postarat o bezpečný a řádný útlum dolů a propuštěné zaměstnance, pokud svoji povinnost nesplní těžařská společnost.

Postup navržený Mládkem nepodpořili ministři KDU-ČSL, řekl Jurečka. "Už jsme ministrovi předem avizovali, že chceme opravdu podrobné informace o finanční situaci OKD i s nějakým výhledem strategie, proč by vláda tu nabídku měla podat," řekl novinářům během jednání vlády. Bez veškerých informací nechtěl Jurečka o tak vážném kroku hlasovat. "Ministerstvo mělo ten návrh zpracovat kvalitněji, já prostě nemůžu dát takový bianco šek," dodal.



Babiš na konci ledna uvedl, že předloží vládě návrh jak spravovat OKD v případě, že se investor neobjeví do konce února. Podle dřívějšího Mládkova vyjádření chce Babiš zřejmě svěřit OKD státnímu podniku Prisko, kde vykonává akcionářská práva ministerstvo financí. Akcionářská práva v Diamu vykonává ministerstvo průmyslu.





V OKD se dál těží uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11 000 lidí.

Řekněte, kde vezmete peníze na útlum dolů

Odboráře mrzí, že stát nekoupí těžební společnost OKD. Chtějí, aby se stát vyjádřil, jak získá peníze na technickou likvidaci dolů, které OKD nemá. Půjde podle nich nejméně o deset miliard korun. Řekl to dnes předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že vedení společnosti vzalo rozhodnutí vlády na vědomí. Více se k tomu firma nechce vyjadřovat, proces hledání strategického investora stále pokračuje.

Investor by měl zajistit nejen další fungování černouhelné společnosti, ale také postupný útlum dolů. Letos v březnu OKD zavře Důl Paskov, těžba v dalších dolech by podle odhadů měla pokračovat do roku 2023.

"Byl bych velice rád, kdyby stát konečně dělal to, co má, to znamená chránil nerostné bohatství, dodržoval zákony i v rámci horního zákona a dále zajistil ze zákona, aby podnikatelé nebo vlastníci, kteří těží, odložili prostředky na technickou likvidaci a sociální program," řekl Pytlík.

Stát se podle něj k záležitostem útlumu dosud kloudně nevyjádřil. "Já jsem neslyšel jediný návrh na to, jak získat peníze na technickou likvidaci, které nemáme, a jakým způsobem to dostanou z pana (bývalého spolumajitele Zdeňka) Bakaly," řekl Pytlík.

autor: ČTK