Lidé už si slevu na tarif nevyjednají. Velkým firmám tato možnost zůstane, připustil Mládek

před 3 hodinami

Velké firmy si u operátorů boudou moci i přes paragraf o transparentních cenících dojednat u operátorů individuální slevy, připustil ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Sporný paragraf v Mládkově novele, který zamezuje zákazníkům získat podpultovou nabídku za tarif, kritizoval Český telekomunikační úřad, někteří operátoři i spotřebitelské organizace. Panují obavy, že se na trhu zmrazí ceny, což ohrožuje zlevnění mobilního internetu.

Praha - Transparentní ceníky u operátorů by se nemusely týkat velkých firem. "Tam novela naráží na hospodářskou soutěž," komentoval sporný paragraf v novele o elektronických komunikacích ministr průmyslu Jan Mládek. To znamená, že společnosti by si u telekomunikačních firem mohly vyjednávat lepší podmínky za volání a mobilní internet.

Mládkův návrh Kritizovaný paragraf V novele telekomunikačního zákona se nečekaně objevil paragraf, který podle kritiků zamezí možnosti zlevňování mobilních služeb. V kritizované pasáži chystaného zákona se píše toto: "Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat; zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny." Co má změna přinést Někteří zákazníci dovedou na své operátory zatlačit a vyjednat si slevu. Ostatní klienti ovšem nemají tak ostré lokty, nadále platí za drahé oficiální ceny, a to podle Mládkova úřadu není fér. Proto chce neceníkové nabídky zakázat. Podle kritiků jsou ale takové nabídky jedinou šancí na slevu, již dnes tuzemští spotřebitelé mají.

Kontroverzní paragraf 54, který se do právní úpravy dostal, zamezuje běžným zákazníkům vyjednávat o ceně. Padá tak možnost, že aktivní spotřebitel bouchne do stolu a bude vyhrožovat, že odejde k jinému operátorovi, pokud nedostane lepší nabídku. Při dosavadní praxi takový zákazník mohl získat neomezený tarif s 1,5 GB dat i o několik stovek levněji.

Pasáž v novele kritizují spotřebitelské organizace a Český telekomunikační úřad (ČTÚ). "Návrh zakázání individuálních cen pro spotřebitele s námi nebyl konzultován a nechápeme jeho motivaci. Z našeho pohledu dochází omezení autonomie vůle smluvních stran a velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní po protispotřebitelské novele neprobíhá intenzivní soutěž," řekl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Mládek pasáž hájí. "Chci transparentnost. Nízké ceny potřebují všichni, a nejen malé procento aktivních spotřebitelů, které si je vyjedná. Chci lepší ceny i pro babičky a další skupiny lidí, kteří nejsou schopni tvrdě vyjednávat," komentoval kritizovanou pasáž Mládek.

Novelu měl ministr průmyslu za úkol předložit na vládu do konce března, aby se stihla projednat zrychleně a schválit do konce volebního období. Podle premiéra Bohuslava Sobotky se jedná o prioritu. Pokud by však dvě opoziční strany byly proti, mohly by schválení právní úpravy zamezit. "Bude-li opozice novelu vetovat, tak to bude jejich zodpovědnost," míní Mládek.

Ministr průmyslu dále kritizuje vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), že přípravu novely zkomplikoval. Šéf hnutí ANO poslal Mládkovi dopis, v němž navrhuje šest bodů, jak úpravu vylepšit, aby se posílila role spotřebitele a ČTÚ dostal na operátory silnější nástroje. "Část byly nesmysly, dvě věci, byly takové, že jsme o nich sami jednali, tak jsme je tam přidali," komentoval dopis šéf resortu průmyslu.

Paragraf 54 překvapil i některé operátory. "Novela, která tuto změnu přináší, ovlivní miliony českých spotřebitelů. Její projednávání se ale řeší narychlo a vytrácejí se z ní věcné argumenty. Z celé věci se tak stává takový mobilní politický guláš," myslí si mluvčí Asociaci provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Členy asociace jsou tři největší operátoři v Česku - Vodafone, T-Mobile a O2.

I přes kritiku Mládka premiér avizoval, že svého ministra nehodlá odvolat. "Odpovědnost nenese jen on. Ale i Český telekomunikační úřad, který má na starosti regulaci operátorů. ČTÚ nyní zpracovává analýzu trhu s mobilními daty. A jestli dospěje, pokud jde o chování operátorů, ke konkrétním podnětům pro antimonopolní úřad, tak ten by se podněty měl pak zabývat. Vláda má omezené možnosti, a když jsme předali pravomoci jmenovaným nezávislým úřadům, tak také chci, aby tyto pravomoci řádně a aktivně vykonávaly," řekl Sobotka.

autoři: Jakub Zelenka, Radek Bartoníček