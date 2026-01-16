Síť X měla znovu výpadek, problémy hlásily celosvětově desítky tisíc uživatelů

Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Problémy hlásily v pátek odpoledne podle serveru Downdetector celosvětově desítky tisíc uživatelů. Narušení zaznamenal i chatbot umělé inteligence Grok, který také patří Muskovu impériu. Větší výpadek sítě X nastal tento týden i v úterý.
Podle Downdetectoru, který sleduje výpadky shromažďováním stavových zpráv z řady zdrojů, bylo ve Spojených státech kolem 16:30 SEČ hlášeno více než 62 tisíc problémů s připojováním na síť X. Uživatelé v Británii nahlásili přibližně 11 tisíc incidentů, v Indii více než tři tisíce problémů s připojováním k X.
Výpadky začaly kolem 15:45. Do normálu se situace vracela až pomalu po 17:00. O hodinu později už většina uživatelů neměla žádné problémy s přihlášením do X.
Páteční výpadek sítě dříve známé jako Twitter se dotkl i České republiky. Sociální síť se sice dala otevřít, příspěvky uživatelů se ale nenačítaly. Opakovala se tak situace z úterý.
Skutečný počet dotčených uživatelů se může od počtu zobrazeného na Downdetectoru lišit, protože hlášení podávají uživatelé, ne sama síť, zdůraznila agentura Reuters.
Společnost X se k problémům nevyjádřila. Služba pro monitorování internetu Netblocks na serveru Mastodon uvedla, že se zdá, že se jedná o technickou závadu, nikoli o cenzuru nebo blokování.
Služba X je nástupcem Twitteru, který Musk koupil na podzim roku 2022 za přibližně 44 miliard dolarů (920 miliard Kč). Po převzetí se zpočátku vyskytlo několik technických problémů, nyní se ale služba považuje za technicky stabilní.
V posledních týdnech tato sociální síť také čelí kritice kvůli tomu, že chatbot Grok mateřské společnosti xAI na žádost uživatelů na platformě generoval sexualizované fotografie žen a dětí.
Provozovatele X Corp kvůli tomu vyšetřuje britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom. Věcí se zabývá také Evropská komise, podle jejíhož mluvčího X pravděpodobně porušuje unijní nařízení o digitálních službách.
