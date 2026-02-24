Senát bude vybírat člena Rady Českého rozhlasu ze sedmi možných kandidátů

Senát by mohl člena Rady Českého rozhlasu vybírat ze sedmi nominantů, jejichž kandidaturu v úterý povolila senátní volební komise. Patří mezi ně bývalý ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina, který o zvolení do rady usiluje opakovaně, a to i ve Sněmovně.
Mezi adepty je i místopředseda rozhlasové rady Marek Pokorný, jehož mandát v první polovině března končí, nebo místopředseda Společnosti Libri prohibiti Michal Holeček.
Nominace projedná veřejně senátní komise pro sdělovací prostředky ve středu 18. března, Senát jako celek by o nich měl rozhodnout o týden později, uvedla Andrea Kubová ze senátního tiskového oddělení.
Po roce znovu do rozhlasové rady kandiduje nominant dětského folklorního souboru Javorníček Jindřich Hovorka, který v předchozí senátní volbě neuspěl. V Senátu má šanci na zvolení Jitka Adamčíková za Syndikát novinářů, kterou sněmovní mediální výbor do užšího kola nepustil.
Podmíněně byli k volbě připuštěni Miroslav Krupička za Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího spolu s Jaroslavem Svěceným za neziskovou organizaci Portus Praha, pokud dodají lustrační osvědčení o tom, že si nezadali s někdejším komunistickým režimem.
Komise z původního osmičlenného seznamu vyřadila Zdeňka Levého, jehož kandidatura nebyla předložena v souladu se zákonem. Kandidáty do rady mohou navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli nově založené, třeba i účelově jako dříve. Nominační právo mají organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.
Senát podle předloňské novely obsazuje třetinu míst v radách České televize a Českého rozhlasu. Změnu ve výběru členů rad veřejnoprávních médií přinesla novela, kterou Parlament přijal před třemi lety. V případě Rady České televize Sněmovna vybírá 12 a senátoři šest z celkových 18 míst.
Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.
Francie a Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla dnes podle státní agentury TASS ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. "V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení," citoval TASS z prohlášení.
ŽIVĚPiráti podali trestní oznámení kvůli nevymáhaným dotacím pro Agrofert
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné.
Warner Bros. Discovery zvažuje novou nabídku od Paramount Skydance
Americký mediální konglomerát Warner Bros. Discovery zvažuje novou nabídku na převzetí od skupiny Paramount Skydance. Firma to uvedla v úterní tiskové zprávě. Hodnotu nové nabídky neuvedla, podle agentury Bloomberg by ale měla být vyšší než předchozích 30 dolarů na akcii, což odpovídalo částce 108,4 miliardy dolarů (2,2 bilionu korun).
"Nezaslouží si generálskou hodnost." Řehka dal jasný vzkaz nástupci a Babišově vládě
Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka prohlásil, že se mu nelíbí, když politici povolávají vojáky k povodním nebo ostraze hranic. V poměrně ostrém projevu mířícím prioritně k armádním velitelům, ale i k přihlížejícímu ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi a dalším politikům, generál prohlásil, že vojáci musí mít odvahu mluvit s lídry upřímně.
Nejen Hojer a Straka. Jak Jiří Markovič odhalil vraha, který 12 let unikal spravedlnosti
Vyrazily na koupaliště a už je nikdo nikdy neviděl. Školačky Janu Unčovskou a Jarmilu Kamenovovou v pražském Prokopském údolí zastřelil tehdy osmnáctiletý František Zenker. Důvod? Náhoda a umlčení. Smutný případ až po 12 letech vyřešil slavný vyšetřivatel Jiří Markovič, který ho svou metodou přiměl k doznání i přesné rekonstrukci. Jak to, že vrah tak dlouho unikal spravedlnosti?