Když se expremiér Petr Fiala loučil letos v lednu s vedením ODS, dočkal se na kongresu aplausu. Řada spolustraníků se domnívala, že se s ním fakticky loučí a on už nebude tolik vidět. Opak je pravdou, Fiala je velmi aktivní a podle reakcí na sociálních sítích přitahuje větší pozornost než kdokoliv jiný z ODS. Deník Aktuálně se ho proto zeptal, proč to dělá a co je jeho cílem.
„Nevýrazný, pasivní, nudný,“ slýchával poměrně často poslanec ODS Petr Fiala v minulých letech od svých kritiků, když vedl vládu i občanské demokraty. Naopak jeho příznivci ho bránili, vysvětlovali, proč si myslí, že vede vládu i stranu dobře. Ale zároveň také občas namítali: „No, mohl by být výraznější, víc chodit mezi lidi a víc ukazovat – obrazně řečeno – lokty.“
Doba se posunula, Fiala už nevede ani vládu, ani ODS a mnozí jeho dřívější kritici i příznivci shodně kroutí hlavou nad tím, jak moc je nyní aktivní.
Jeho činorodost do určité míry zatím nejvíce graduje právě v těchto dnech, když se pustil do přímého „výpadu“ proti Andreji Babišovi (ANO). Nejdříve se v pátek postavil k čerpací stanici u Průhonic, která patří do rodiny Babišových firem, aby poukázal na vysoké ceny nafty a benzinu. A když ho Babiš v reakci označil za „profesora Nutellu“, Fiala se posadil před nádobu s touto čokoládou, poděkoval Babišovi za reakci a vyzval ho, aby ještě podstatně víc snížil ceny na zmiňované benzince.
Díky tomu expremiér přitáhl obrovskou pozornost nejen Babiše a řady dalších politiků, ale také novinářů a spousty uživatelů sociálních sítí.
Někteří z nich přitom pokládali otázku, kterou Aktuálně.cz zaslechlo i v kuloárech ODS: Proč to ten Fiala vlastně dělá, o co mu přesně jde? Jeden z členů širšího vedení ODS přímo řekl: „Já to nechápu. Místo toho, aby nechal prostor novému vedení s předsedou Martinem Kupkou, tak je ho všude plno, a ještě se tváří, že on ví, jak porazit Babiše. Přitom s ním prohrál.“
Tento člen občanských demokratů si nepřál být jmenovaný, on ani nikdo další nechce vyvolávat v ODS otevřený konflikt na veřejnosti. Navíc jde spíše o jednotlivé hlasy, redaktor Aktuálně.cz v kuloárech mluvil s několika spolustraníky Fialy a všichni tvrdili, že jeho aktivity vítají a mohly by ODS pomoci. Proti bývalému předsedovi nepromluvil ani nikdo na zasedání stranického klubu a sám předseda ODS Kupka uvedl, že proti vystupování Petra Fialy nic nemá.
„Absurdní argument“
Aktuálně.cz se obrátilo přímo na Petra Fialu s dotazem, zda si nemyslí, že „zastiňuje“ předsedu Kupku a další členy vedení, a jaký je jeho cíl, jestliže je tak aktivní a viditelný.
„Argument, že někoho zastiňuji, je absurdní. Všichni se přece musíme snažit oslovovat společnost a být vidět. Copak je nějaký jiný recept jak šířit hodnoty, kterým věříme, a prosazovat naši politiku?“ začal odpovídat Fiala. S tím, že se mu nikdo z ODS „s takovým nesmyslem neozval“.
„Telefon či e-mail na mě mají stovky členů ODS, s celou řadou z nich si i tykám. Nikdo mi netelefonoval ani nenapsal, aby mi řekl, ze se mu něco nelíbí. Je to úplně naopak: dělám to, co by měl podle svých sil dělat každý člen ODS, kterému se nelíbí poměry v naší zemi,“ tvrdí bývalý předseda vlády i občanských demokratů.
Ten má poslední tři měsíce podstatně více času. A to nejen proto, že už neřídí ani vládu, ani stranu a není ani lídrem koalice Spolu, kdy se musel neustále vyjednávat kompromisy, aby udržel koalici i kabinet pohromadě. K tomu není ani členem žádného výboru, takže se plně soustředí na zasedání sněmovny a na komunikaci s veřejností. Mimochodem, po prohraných volbách litoval, že neměl podstatně více času právě na setkávání s voliči.
„Věnuji se své poslanecké práci, publikuji texty, jezdím na diskuse, kam jsem pozván. Byl jsem takto v minulých týdnech například v Dobřichovicích či Velkých Pavlovicích, diskutoval jsem se studenty velehradského gymnázia i Mensa gymnázia v Praze. Odpovídám na dotazy médií, účastním se veřejné diskuse,“ popisuje Fiala svou nynější činnost.
Cíl: co nejkratší vláda Babiše
„Žijeme v přelomové době a myslím, že by bylo spíše divné, kdybych jako intelektuál a politik mlčel. Záleží mi na budoucnosti Česka, proto se snažím být aktivní a chci přispět tak k tomu, aby tu současná vláda byla co nejkratší dobu,“ vysvětluje svůj cíl.
Ještě jedna věc je zajímavá. A to je to, jak se Fiala snaží působit bezprostředně, jako by se chtěl zbavit nálepky „vážného profesora“. Když mu například před několika dny jeden z účastníků debaty začal tykat a poměrně nevybíravě na něj útočil, expremiér mu šel vstříc, klidným hlasem ho požádal, zda by mohl říct své křestní jméno, a vyzval ho k debatě. V případě víkendové „přestřelky“ s Babišem si pro změnu udělal legraci ze svého vlastního přešlapu, když se v roce 2023 podivoval, že Nutella v Německu je levnější než v Česku – a schytal vesměs posměch.
„Videa nás napadla spontánně, nemám na to žádný rozsáhlý tým,“ odpověděl nyní na dotaz, zda spolupracuje s nějakou komunikační agenturou třeba ohledně posledních videí. „Je potřeba upozorňovat na pokrytectví Andreje Babiše a na to, jak špatně a nebezpečně jeho vláda působí. A udělat si občas trochu i legraci ze sebe, z toho, co se mi nepovedlo, to mi připadá zdravé,“ dodává Petr Fiala.
Pokud jde o předsedu ODS Martina Kupku, nelze říct, že by byl pasivní. Kupka dal dohromady stínovou vládu, která zasedá týden co týden a následně pořádá tiskovky, v tomto týdnu také poprvé vyrazí i do regionů. Zároveň dennodenně komentuje politiku nynější vlády, účastní se celé řady besed a je téměř kdykoliv k dispozici médiím. Přesto na počet lajků, sdílení a komentářů má navrch Fiala, který může těžit i z toho, že ještě donedávna byl jasným lídrem a oponentem Babiše.
Kosmická archeologie. Astronomové objevili extrémně vzácnou hvězdu z úsvitu vesmíru
Stejně jako archeologové odkrývají stopy dávných civilizací, i astronomové občas narazí na relikty nejstarších epoch. Nejde však o střepy keramiky nebo kostry v písku, ale v tomto případě o mimořádně vzácnou hvězdu PicII-503, která nese chemický otisk prvních hvězd vzniklých po zrodu kosmu.
„Trump jako hrdina.“ Bílý dům to schytal od veteránů, propaguje válku jako videohry
Trumpova administrativa prezentuje válku v Íránu na svých sociálních sítích skrze videohry, animované seriály a akční filmy. Američtí veteráni příspěvky silně zkritizovali, Bílý dům se brání tím, že podporuje vlastenectví.
Za kritiku Putina skončil v blázinci. "Antinavalnyj" otočil, expert věští jeho osud
V Rusku se v posledních týdnech stupňuje napětí mezi represivním státním aparátem a běžnými občany. Důvodem je rozsáhlé omezování internetu a příprava tzv. „bílých seznamů“ povolených stránek, které by mohly odříznout miliony lidí od aplikací jako WhatsApp či Telegram. Britský historik Mark Galeotti v rozhovoru pro Spotlight News upozorňuje, že tato opatření mají hlubší pozadí.
ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média
Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.
Velrybě, jež opakovaně uvázla na mělčinách na severu SRN, se podařilo vyprostit
Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách Baltského moře na severu Německa, se v pondělí večer znovu podařilo vyprostit. Není ale jasné, jakým směrem poplave, uvedla agentura DPA s odvoláním na ministerstvo životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska.