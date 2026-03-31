31. 3. Kvido
Fiala překvapil. Málokdo čekal, co bude předvádět. Řekl, jestli zastiňuje Kupku

Radek Bartoníček

Když se expremiér Petr Fiala loučil letos v lednu s vedením ODS, dočkal se na kongresu aplausu. Řada spolustraníků se domnívala, že se s ním fakticky loučí a on už nebude tolik vidět. Opak je pravdou, Fiala je velmi aktivní a podle reakcí na sociálních sítích přitahuje větší pozornost než kdokoliv jiný z ODS. Deník Aktuálně se ho proto zeptal, proč to dělá a co je jeho cílem.

Bývalý premiér a expředseda ODS Petr Fiala odmítá, že by svou vysokou aktivitou ubližoval novému vedení ODS. „Kontakt na mě mají stovky členů a nikdo mi žádnou kritiku neříkal,“ uvedl pro Aktuálně.cz.Foto: ČTK
„Nevýrazný, pasivní, nudný,“ slýchával poměrně často poslanec ODS Petr Fiala v minulých letech od svých kritiků, když vedl vládu i občanské demokraty. Naopak jeho příznivci ho bránili, vysvětlovali, proč si myslí, že vede vládu i stranu dobře. Ale zároveň také občas namítali: „No, mohl by být výraznější, víc chodit mezi lidi a víc ukazovat – obrazně řečeno – lokty.“

Doba se posunula, Fiala už nevede ani vládu, ani ODS a mnozí jeho dřívější kritici i příznivci shodně kroutí hlavou nad tím, jak moc je nyní aktivní.

Jeho činorodost do určité míry zatím nejvíce graduje právě v těchto dnech, když se pustil do přímého „výpadu“ proti Andreji Babišovi (ANO). Nejdříve se v pátek postavil k čerpací stanici u Průhonic, která patří do rodiny Babišových firem, aby poukázal na vysoké ceny nafty a benzinu. A když ho Babiš v reakci označil za „profesora Nutellu“, Fiala se posadil před nádobu s touto čokoládou, poděkoval Babišovi za reakci a vyzval ho, aby ještě podstatně víc snížil ceny na zmiňované benzince.

Díky tomu expremiér přitáhl obrovskou pozornost nejen Babiše a řady dalších politiků, ale také novinářů a spousty uživatelů sociálních sítí.

Někteří z nich přitom pokládali otázku, kterou Aktuálně.cz zaslechlo i v kuloárech ODS: Proč to ten Fiala vlastně dělá, o co mu přesně jde? Jeden z členů širšího vedení ODS přímo řekl: „Já to nechápu. Místo toho, aby nechal prostor novému vedení s předsedou Martinem Kupkou, tak je ho všude plno, a ještě se tváří, že on ví, jak porazit Babiše. Přitom s ním prohrál.“

Tento člen občanských demokratů si nepřál být jmenovaný, on ani nikdo další nechce vyvolávat v ODS otevřený konflikt na veřejnosti. Navíc jde spíše o jednotlivé hlasy, redaktor Aktuálně.cz v kuloárech mluvil s několika spolustraníky Fialy a všichni tvrdili, že jeho aktivity vítají a mohly by ODS pomoci. Proti bývalému předsedovi nepromluvil ani nikdo na zasedání stranického klubu a sám předseda ODS Kupka uvedl, že proti vystupování Petra Fialy nic nemá.

„Absurdní argument“

Aktuálně.cz se obrátilo přímo na Petra Fialu s dotazem, zda si nemyslí, že „zastiňuje“ předsedu Kupku a další členy vedení, a jaký je jeho cíl, jestliže je tak aktivní a viditelný.

„Argument, že někoho zastiňuji, je absurdní. Všichni se přece musíme snažit oslovovat společnost a být vidět. Copak je nějaký jiný recept jak šířit hodnoty, kterým věříme, a prosazovat naši politiku?“ začal odpovídat Fiala. S tím, že se mu nikdo z ODS „s takovým nesmyslem neozval“.

„Telefon či e-mail na mě mají stovky členů ODS, s celou řadou z nich si i tykám. Nikdo mi netelefonoval ani nenapsal, aby mi řekl, ze se mu něco nelíbí. Je to úplně naopak: dělám to, co by měl podle svých sil dělat každý člen ODS, kterému se nelíbí poměry v naší zemi,“ tvrdí bývalý předseda vlády i občanských demokratů.

Ten má poslední tři měsíce podstatně více času. A to nejen proto, že už neřídí ani vládu, ani stranu a není ani lídrem koalice Spolu, kdy se musel neustále vyjednávat kompromisy, aby udržel koalici i kabinet pohromadě. K tomu není ani členem žádného výboru, takže se plně soustředí na zasedání sněmovny a na komunikaci s veřejností. Mimochodem, po prohraných volbách litoval, že neměl podstatně více času právě na setkávání s voliči.

„Věnuji se své poslanecké práci, publikuji texty, jezdím na diskuse, kam jsem pozván. Byl jsem takto v minulých týdnech například v Dobřichovicích či Velkých Pavlovicích, diskutoval jsem se studenty velehradského gymnázia i Mensa gymnázia v Praze. Odpovídám na dotazy médií, účastním se veřejné diskuse,“ popisuje Fiala svou nynější činnost.

Cíl: co nejkratší vláda Babiše

„Žijeme v přelomové době a myslím, že by bylo spíše divné, kdybych jako intelektuál a politik mlčel. Záleží mi na budoucnosti Česka, proto se snažím být aktivní a chci přispět tak k tomu, aby tu současná vláda byla co nejkratší dobu,“ vysvětluje svůj cíl.

Ještě jedna věc je zajímavá. A to je to, jak se Fiala snaží působit bezprostředně, jako by se chtěl zbavit nálepky „vážného profesora“. Když mu například před několika dny jeden z účastníků debaty začal tykat a poměrně nevybíravě na něj útočil, expremiér mu šel vstříc, klidným hlasem ho požádal, zda by mohl říct své křestní jméno, a vyzval ho k debatě. V případě víkendové „přestřelky“ s Babišem si pro změnu udělal legraci ze svého vlastního přešlapu, když se v roce 2023 podivoval, že Nutella v Německu je levnější než v Česku – a schytal vesměs posměch.

„Videa nás napadla spontánně, nemám na to žádný rozsáhlý tým,“ odpověděl nyní na dotaz, zda spolupracuje s nějakou komunikační agenturou třeba ohledně posledních videí. „Je potřeba upozorňovat na pokrytectví Andreje Babiše a na to, jak špatně a nebezpečně jeho vláda působí. A udělat si občas trochu i legraci ze sebe, z toho, co se mi nepovedlo, to mi připadá zdravé,“ dodává Petr Fiala.

Pokud jde o předsedu ODS Martina Kupku, nelze říct, že by byl pasivní. Kupka dal dohromady stínovou vládu, která zasedá týden co týden a následně pořádá tiskovky, v tomto týdnu také poprvé vyrazí i do regionů. Zároveň dennodenně komentuje politiku nynější vlády, účastní se celé řady besed a je téměř kdykoliv k dispozici médiím. Přesto na počet lajků, sdílení a komentářů má navrch Fiala, který může těžit i z toho, že ještě donedávna byl jasným lídrem a oponentem Babiše.

Zatímco v Rusku to vře nespokojeností, na mezinárodní scéně prezidentu Vladimiru Putinovi (uprostřed, na archivním snímku se svým věrným podporovatelem Dmitrijem Medveděvem nahrává podle britského historika Marka Galeottiho konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem.

Za kritiku Putina skončil v blázinci. "Antinavalnyj" otočil, expert věští jeho osud

V Rusku se v posledních týdnech stupňuje napětí mezi represivním státním aparátem a běžnými občany. Důvodem je rozsáhlé omezování internetu a příprava tzv. „bílých seznamů“ povolených stránek, které by mohly odříznout miliony lidí od aplikací jako WhatsApp či Telegram. Britský historik Mark Galeotti v rozhovoru pro Spotlight News upozorňuje, že tato opatření mají hlubší pozadí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média

Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.

