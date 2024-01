Šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová kritizovala výdaje na obranu Česka, podle ní by se peníze měly investovat spíše do dopravy. "My se nechceme připravovat na válku," řekla webu CzechCrunch. Předsedkyně sněmovny ji za to označila za hlásnou troubu ruské propagandy, senátorka Němcová z ODS mluví o kolaboraci s nepřítelem.

"To nejsou investice do tanků, které nás někam posunou, nebo do nějakých střel. Určitě nepotřebujeme být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu Řehka. Se vždy osypu, když čtu jeho vyjádření nebo headliny 'připravme se na válku'," pohoršovala se bývalá ministryně financí v podcastu. Uvedla, že Česku by podle ní mnohem více pomohly investice do dopravní infrastruktury.

"My se nechceme připravovat na válku. My chceme žít v míru," podotkla Schillerová. Výroky pronesla v době, kdy Rusko už bezmála dva roky vede válku proti Ukrajině. Vláda Petra Fialy proto rozhodla navýšit rozpočet na obranu, který by se měl blížit dvěma procentům HDP. Stejný cíl měl přitom už bývalý kolega Schillerové, ministr obrany za ANO Martin Stropnický. "Naše závazky plnit samozřejmě musíme a chceme, jenom to musí odpovídat tempu, které si můžeme dovolit," dodala exministryně.

Na sociálních sítích se vzápětí spustila vlna kritických reakcí. "Jako ministryně financí byla hrozbou naší ekonomiky. Jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy," reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

"To snad nemůžete myslet vážně? Putin zaútočil na zemi pár stovek kilometrů od našich hranic a vy strkáte hlavu do písku a děláte, že se nás to netýká? Vaše vyjádření zní jako z pochodů mírového hnutí v 80. letech," uvedla europoslankyně ODS Veronika Vrecionová.

"Schillerová potvrdila s nebývalou mírou cynismu, že ANO nikdy nezajímala bezpečnost a prosperita ČR. Bojují pouze za bezpečnost a prosperitu svého šéfa. Její výrok o tom, že silnice jsou potřebnější než ochrana před válkou, je kolaborací s nepřítelem a zradou ústavního slibu," opřela se do poslankyně ANO senátorka za ODS Miroslava Němcová.

"Ty vaše investice do infrastruktury vám budou úplně na nic, až sem jako v '68 vtrhne Rus. Co bez tanků uděláte? Necháte je projet po nových dálnicích?" ptala se ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

Připomněla, že akce ruské rozvědky ve Vrběticích způsobila smrt dvou českých občanů a miliardovou škodu. "Rusko nás zařadilo jako druhou zemi na seznam svých nepřátel. Putin napadl nevinného souseda a netají se tím, že má další choutky. Nechci v politice někoho, kdo je takto nezodpovědný jako vy," dodala Nerudová.

"Průzračná kolaborace s Putinovým zločinným spolčením," komentoval výrok spisovatel a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět. "Kdyby nastal konflikt s Ruskem, tak se asi tahle parta půjde vzdát na ruskou ambasádu a tím zajistí ten mír," napsala organizace Dárek pro Putina, která pořádá veřejné sbírky na zbraně pro obranu Ukrajiny.

