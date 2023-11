ODS musí umět porazit Babiše sama, bez koalic. Komunikace vlády je zoufalá, říká Kuba

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) říká, že premiér a šéf strany Petr Fiala má nadále plnou podporu, ale zároveň mu mnoho věcí vyčítá. V rozhovoru pro Aktuálně.cz kritizuje komunikaci vlády i to, že se strany zaměřily jen na porážku Babišova hnutí. "Komunikace vlády je zoufalá," míní Kuba. Volá po tom, aby se ODS sama snažila vyhrávat volby a nespoléhala jen na koalici s lidovci a TOP 09.

Blíží se evropské a krajské volby. Co říkáte tomu, že ODS do nich jde společně s TOP 09 a KDU-ČSL? A co vaše budoucnost, budete obhajovat křeslo hejtmana?

Jestli budu kandidovat v našem Jihočeském kraji, záleží na domluvě s mým týmem, nebylo by správné to říkat nejdříve do médií. Pokud ale do voleb půjdeme, budeme chtít uspět podobně výrazně jako minule. Jako samotná ODS jsme dokázali v Českých Budějovicích vyhrát a porazit i ANO, v celém kraji jsme skončili těsně druzí. Jsem přesvědčený, že je férovější chodit do voleb samostatně. ODS musí mít ambice vyhrávat volby a řídit tento stát.

Vy si myslíte, že by ODS byla sama schopná vyhrát sněmovní volby? Vždyť podle průzkumů je rozdíl mezi ODS a ANO tak dvacet procentních bodů.

Jsem přesvědčený, že máme dosahovat kolem 30 procent hlasů a vyhrávat. Tohoto pocitu se neumím zbavit.

Ale ANO se zdá jako monolit s pevným jádrem voličů. Myslíte, že by ho ODS s deseti procenty mohla nějak ohrožovat?

Tvrdím, že to možné je. Jestli to jde ve středové části spektra Andreji Babišovi, tak to musí jít na středopravé části spektra nám. Nechci se smířit s tím, že ODS už nemůže samostatně nic vyhrát a furt se musí s někým spojovat. To je pro mě mentálně trochu problém.

Takže nejste pro to, aby šla ODS do evropských voleb s TOP 09 a KDU-ČSL?

Na výkonné radě ODS jsem nakonec zvedl ruku pro. Rozumím tomu, že jdeme nakonec společně a že jde o dohodu všech tří subjektů. Ale kolegům jsem řekl, že mi na naší debatě vadí, jak považujeme za volební strop ODS nějakých 13 procent hlasů a k tomu přičítáme nějaká tři čtyři procenta od dalších stran s tím, že ve výsledku to nějak vyjde.

Není to poněkud naivní přání za stavu, kdy ODS i další vládní strany vesměs ztrácejí voliče? V této chvíli se zdá nepravděpodobné opětovné vítězství koalice Spolu v parlamentních volbách v roce 2025, natož že by se sama ODS mohla k ANO přiblížit.

Před minulými komunálními volbami mi všichni říkali, že ODS sama nemůže v Českých Budějovicích vyhrát a mít 30 procent, ale ono to šlo. Někdy mi připadá, jako bychom ta procenta brali jako něco, co je nám dáno shůry. Ale to my je přece tvoříme tím, jakou politiku děláme.

Jenže není ANO s Babišem v čele jiná váhová kategorie? Už léta to vypadá, že žádná strana nemá šanci ho sama porazit.

Pokud má někdo tento pohled, tak ať do politiky nechodí. ODS musí přemýšlet nad tím, jak získat co nejvíce voličů, jak porazit ANO, a dělat pro to maximum.

Přestože by dnes Babiše patrně neporazila ani pětice vládních stran dohromady?

Problém pětikoalice je, že byla postavena jenom na tom, že porazí Andreje Babiše. Tento úkol ovšem splnila v den, kdy volby skončily, a následně se ukázalo, že na další budoucnost není nikdo z pětikoalice připravený. Všichni se soustředili na porážku Babiše, ale reálný program, jak spolu čtyři roky vládnout, už je složitější.

Co s tím chcete dělat?

Čtyři roky vládnutí je nutné naplnit něčím smysluplným a pozitivním. V politice nejde zdaleka jenom o to, že ve volbách porazíte někoho, kdo tam nemá být. Musíte vytvořit vládu, aby si lidé řekli, že tam máte být vy. Pokud se vám to nepovede, tak se může stát to, co potkalo Slovensko, kde vládnou lidé, u kterých si to nikdo v roce 2019 nedovedl představit. Všichni úspěšní politici postavili svou politiku na vizi a konkrétních výsledcích. Ne na tom, že jsou jen proti něčemu.

Často spíš lidi strašíme

Mohli bychom probírat, co všechno se vládě daří či nedaří, ale zeptám se alespoň na jednu věc - na nezbytné zeštíhlení státu a jeho vysokých výdajů. Vládní politici říkají, že to nejde udělat rychle, že je třeba nejdříve provést digitalizaci. Nemají pravdu?

Zapomínáme na to, že motorem společnosti a ekonomiky je soukromý sektor. A ten veřejný je od toho, aby pro něj zajišťoval služby. Místo toho žijeme v zemi, kde je veřejná sféra přeplněná a kde chtějí její zaměstnanci vyšší platy, než jsou v soukromé sféře. Takto narazíme do zdi, protože byrokratický aparát začíná ekonomiku zbrzďovat a likvidovat. Toto je pro mě nepřijatelné.

Co byste udělal?

To, co jsem udělal ve svém kraji. Z přibližně 500 zaměstnanců jsem snížil počet o sedmdesát a budu ještě dál pokračovat. Přišel jsem ze soukromé sféry a vím, že veřejná a soukromá sféra jedou zcela odlišným tempem. Tím nechci říct, že všichni úředníci nic nedělají, ale je velké procento těch, kteří zdaleka neodvádějí takový výkon, jaký musí odvádět člověk v nějaké firmě. Bohužel, politici, kteří neprošli soukromou sférou, si nechají od úředníků nakukat, jak jsou nepostradatelní.

Nezhoršila se kvalita vašeho úřadu, jestliže jste takto snížil počty?

Ne. Nevšiml jsem si, že by teď úředníci byli víc zapocení nebo že by běhali po chodbě v rychlejším tempu. Samozřejmě mi dřívější ředitel úřadu tvrdil, proč nejde snižovat počty úředníků. Tak jsme ho vyměnili a jde to. Ten první krok musí udělat politici, musí počty úředníků v Česku snížit, jinak se nehneme z místa.

Je to ale problém celé evropské civilizace, která začíná být svázaná mnoha restrikcemi a nařízeními a ztrácí výkon. Potom se nedivme, že to vede ke ztrátě důvěry v demokracii. Lidé chtějí, aby politici vytvářeli podmínky pro to, aby bylo možné stavět například nové školy, hřiště, nemocnice či silnice, a ne aby se hádali o ideologii v parlamentu a říkali jim jen důvody, proč to všechno nejde.

Proč je podle vás tak těžké přejít od slov k tomu, aby se Česko reálně modernizovalo? Každý týden je nějaká konference, kde se mluví o tom, jak by země měla jednou vypadat.

Pro mě je to smutný pohled. Když jdu na nějakou konferenci, často se na ní mluví o tom samém, o čem se mluvilo už před deseti lety. Uvedu jen jeden příklad - jadernou energetiku. Neustále se o ní mluví, ale my jsme už před deseti lety měli mít další jaderný blok. Kdyby za socialismu nepostavili jaderné elektrárny, tak vůbec nevím, co bychom dnes dělali. Samozřejmě jsou důležité i obnovitelné zdroje, ale nezachrání nás.

A jestli u nás bude energie drahá, naše firmy nebudou schopné obstát v konkurenčním prostředí Evropy a celého světa. Protože jinde mají energii levnější. Je úplně absurdní, že o tomto i jiných věcech neustále jen debatujeme.

Přijde mi, že dnes už málokdo pochybuje o nutnosti reforem. Ale je otázka, jestli do toho mají lidé chuť, protože občas zaznívá, že Češi vlastně žádné velké změny nechtějí.

Jsme do velké míry konzervativní a zvyklí na nějaký způsob života. Ale je přece na politicích, aby lidem uměli vysvětlit, jak a proč na tom naše země je a co se musí stát, aby se jí dařilo za deset, patnáct let. Přijde mi, že často spíš lidi strašíme, protože jim tvrdíme, jak přijde nějaký zlom a od zítřka se začne všechno reformovat.

Kdykoliv přijde někdo nový, hned mluví o reformě. Ale život se vyvíjí postupně, lidé žijí své životy a je potřeba s nimi mluvit a připravovat je na to, co se má měnit. Jsem příznivec přirozeného a postupného vývoje než nějakých revolučních tezí.

Trh nevyřeší všechno

Po oznámení Energetického regulačního úřadu ohledně regulované složky ceny elektřiny se začali zástupci firem i občané obávat toho, že budou platit podstatně více. Premiér jejich obavy tlumí. Může toto vládě vzít další voliče?

Kolegům ve vládě vyčítám, že vůbec tuto situaci připustili. Není přece možné, aby zmiňovaný úřad něco vykopl a vláda na to následně reagovala. Mezitím se už po všech webech šířilo, jak se strašně zdraží energie, takže lidé jsou frustrovaní a vystrašení. Opět se ukázalo, že komunikace vlády je zoufalá.

Myslíte, že skutečně dojde k výraznému zdražení?

Jde o složitý odborný problém, o kterém bych mohl velmi dlouho mluvit. Mám představu, co a jak by se mělo udělat, aby to bylo ve prospěch firem i lidí, ale teď je opravdu nejpodstatnější, jak vláda komunikuje. I kdyby nakonec větší zdražení nenastalo, vláda už z toho nevyjde dobře, protože nálada mezi lidmi se dál zhoršila.

Ještě se zastavme u zdražování potravin. Premiér se snaží, aby ceny klesaly, ale když nyní zveřejnil video z nakupování v Německu, dočkal se ostré kritiky od odborníků i části veřejnosti. Byla to od něj chyba?

Nechci se vyjadřovat ke konkrétní politice pana premiéra. Zcela ho respektuji a má podporu ODS. Považoval bych za správné, aby se snažil řešit situaci s obchodními řetězci, protože když mluvím s jihočeskými zemědělci a producenty potravin, tak mi často popisují, pod jak velkým tlakem jsou. Podle mě je zřejmé, že řetězce si berou největší marže.

Je pochopitelně na debatu, zda a jak má vláda zasahovat do tržního prostředí, ale v dnešním globalizovaném světě nevyřeší všechno trh. Navíc na našem trhu s potravinami drží 90 procent osm velkých řetězců, často zahraničních. To už fakt není ideální trh a jsou potřeba i zásahy vlády, především do legislativy.

Co jste říkal na zmiňované video s nákupem v Německu?

Je fér si přiznat, když se něco nepodaří. Podle mého názoru jde o naprosté selhání PR kolem premiéra a vlády. Není přece možné pustit premiéra na nákup do německého supermarketu jenom proto, aby potom oznámil, že jsou tam levnější potraviny. To přece všichni víme. Když už se o něčem takovém rozhodlo, tak premiér měl vystoupit s řešením, co s tímto stavem udělá. Nemůže se vracet domů s tím, že máme draho. Taková videa premiérovi jen škodí.

Jak moc s ním mluvíte? Loni jste naléhal na to, aby vláda výrazně zlepšila komunikaci.

S premiérem občas mluvím a snažím se všechny své připomínky říkat hlavně na uzavřených jednáních výkonné rady ODS. Veřejně mohu říct alespoň to, že ke komunikaci vlády mám skutečně dlouhodobě připomínky. Neschopnost přesvědčit veřejnost o důležitosti změn a vládních kroků je evidentní. Musím se přece snažit lidi nadchnout, mluvit k nim srozumitelně, protože oni mají mnoho jiných starostí, musí pracovat, starat se o rodinu. Nemají jako politici čas řešit ty věci do detailu. Lidé vám prostě musí rozumět, když jako politik něco říkáte.

Nepřemýšlíte ani v koutku duše nad tím, že byste šel z jižních Čech do Prahy a podílel se na vládní politice?

Teď ne. Před čtyřmi lety jsem slíbil Jihočechům, že když mi dají důvěru, tak pro ně budu pracovat od rána do večera a udělám z našeho kraje ten nejlepší kraj v České republice. Tento svůj slib se snažím plnit, byť neumím zařídit všechno. Možná se mi všechno za jedno volební období nepovede, ale chci tady nadále žít.

Martin Kuba Martin Kuba (*1973) patří k výrazným postavám ODS, členem je od roku 2003. Byl prvním místopředsedou strany, krátce ji i vedl. Mezi roky 2011 a 2013 působil jako ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase. Po jejím pádu a neúspěchu ODS ve volbách do sněmovny se z vyšší politiky stáhl. Vrátil se jako regionální politik, od podzimu 2020 je hejtmanem Jihočeského kraje a šéfem Asociace krajů. Kuba vystudoval stavební průmyslovku a poté zdravotnickou školu, promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval u záchranné služby a jako anesteziolog v nemocnici. Podnikal také v gastronomii a později energetice. Kuba býval spojován s vlivným jihočeským podnikatelem a členem ODS Pavlem Dlouhým, označovaným za regionálního kmotra. Podle dřívějších Kubových výroků je vliv Dlouhého na jihočeskou ODS v médiích démonizován. V dubnu 2013 skončil na druhém místě v anketě Ropák za největší antiekologický počin, za Státní energetickou koncepci ČR do roku 2040, která počítá s větším využitím jaderné energie a postupným uzavíráním dožívajících uhelných elektráren.

