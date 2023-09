Já že žiju v bublině? Na to zapomeňte, jsem úplně normální člověk, říká premiér Fiala

Premiér Petr Fiala je i přes výrazný pokles popularity jeho vlády a kritiku odborníků přesvědčený, že vláda postupuje správně. Odmítá výtky, že by se vláda dopouštěla chyb, nedělala dostatečné reformy nebo málo šetřila ve stále prázdnější státní pokladně. "Cítím důvěru lidí. Až uvidí výsledky vlády, tak řeknou: Udělali jste to dobře, dám vám znovu důvěru," míní v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Když slyším, jak mluvíte v různých rozhovorech, přemýšlím nad tím, zda vnímáte reálný stav naší země. Nejste optimista jen navenek?

Vždycky jsem vám říkal, že vím, co dělám, že se držím své strategie a že volby vyhrajeme. Nevěřil jste mi stejně jako mnozí jiní. A my jsme volby vyhráli.

Takže jestli se mě nyní ptáte, jestli vnímám realitu a svá slova myslím opravdu vážně, tak ano. Vnímám realitu, analyzuji ji, řídím se jí a poslouchám lidi. Můj optimismus není optimismus, ale realismus. Tak, jak mi to vyšlo dříve, to vyjde i teď.

Vnímáte ale, že dnes i mnozí vaši voliči mají pocit, že se vládě nedaří tak, jak si to představovali? Důvěřuje vám podle posledních měření jen čtvrtina populace.

Kritické období jsme přečkali velmi dobře a teď máme všechny předpoklady k tomu, aby se začala spravovat ekonomika a my si poradili s inflací. A je to i díky tomu, že jsme rekordně investovali do dopravní infrastruktury, nezapomněli jsme na vzdělávání a řešili jsme energetiku. Na to se minulé vlády vykašlaly.

Dělali jsme správná rozhodnutí, která se nyní začnou projevovat. Chápu, že jsou lidé netrpěliví, ale naše vláda je u moci rok a půl, kdy jsme museli řešit krizi za krizí, které jsme nezavinili. Převzali jsme zemi po vládě Andreje Babiše, která řadu problémů vůbec neřešila.

Ano, i mnozí odborníci upozorňují, že Česko nevyužilo dřívější dobré časy k reformám, ale zároveň namítají, že postupujete pomalu, málo odvážně a často s chybami. Kdy uvidí lidé pozitivní výsledky?

Účet se skládá na konci volebního období. Během něj musíme dělat i nepopulární věci - a ty děláme teď. Proto je také část veřejnosti zneklidněná. Nezapomeňte, že má za sebou tři roky covidu, inflace, zdražování a války. Do toho přicházíme se změnami, které jsou částečně bolestivé, ale jsou potřebné a odpovědné. Už příští rok se začne ukazovat, že jsme naši zemi posunuli dopředu.

Nemůžete o část svých voličů přicházet také svým chováním? Z různých věcí vzpomenu například případ ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Žádné voliče ztrácet nechci. Jsem přesvědčený, že jsme udělali spoustu kroků, které ozdravují politickou kulturu v zemi. Ano, kauza pana ministra byla velmi těžká, rozhodnutí pro mě nebylo vůbec lehké.

Ale nakonec jste ho podržel. Jeho setkání s poradcem tehdejšího prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, který má blízko k Rusku, způsobilo poprask.

Toto setkání byla politická chyba pana ministra. Všechny mohu ujistit, že kdyby bylo jeho jednání nečestné nebo bylo záměrné, tak by pan ministr okamžitě šel.

Ani to, že se zajímal o vyšetřovací spisy v případě, ve kterém figurují jeho známí a členové ODS, nebylo podle vás na odvolání?

V případě spisů plnil svoji zákonnou povinnost. Ačkoliv je to nešťastně interpretováno, nemohl postupovat jinak. V případě pana Nejedlého to byla chyba, i když šlo o náhodné setkání. Opravdu jsem velmi zvažoval další postup. Ale přihlédl jsem k tomu, že pan ministr je velmi ceněn v odborných komunitách a vykonává svou funkci skutečně velmi dobře. Člověk musí postupovat spravedlivě, na tom mi záleží. Musím být schopný ráno vstát a podívat se na sebe v zrcadle.

Někteří ale od vás jako premiéra čekali jiný přístup k podobným kauzám.

Kdybych jednal chladnokrevně ve smyslu, že bych nehleděl doprava doleva, a dal jenom na komentáře na sociálních sítích, tak bych se asi rozhodl jinak. Ale já nejsem populista. Dělám věci, které považuji za správné, a jsem připravený o tom přesvědčit i veřejnost. Ale počítám s tím, že mi v první chvíli nikdo nezatleská. Jedině tak se dá ale dělat správná politika.

Před volbami jste slibovali, že odvoláte vrchního státního zástupce Igora Stříže, který byl komunistickým prokurátorem a kterého jmenovala Babišova vláda. Od voleb to budou brzy dva roky a Stříž vrchním státním zástupcem stále je.

Začali jsme reformou státního zastupitelství, po které volala veřejnost i odborníci. Připravili jsme zákon, který brzy vstoupí v platnost a který mimo jiné zjasňuje jmenování státních zástupců, jejich funkční období a další věci. Teď není chvíle, kdy by bylo dobré přistupovat k personálním změnám. Až toto provedeme, pak jsou personální změny na místě a mohou nastat.

Jenže voliči očekávají splnění předvolebních slibů a vy jste skutečně slíbili Střížův konec.

To je v pořádku. Jasně vysvětluji, že všechno má nějaké kroky, jeden následuje po druhém a říkám vám, jak o tom uvažujeme.

V otevřeném dopise vás požádalo 66 významných firem o zavedení manželství pro všechny. Mohlo by vás to přimět ke změně názoru a k podpoře stejnopohlavních sňatků?

Všechny argumenty pro a proti znám, ale toto je etická otázka. Otázka vnitřních hodnot, nastavení, víry a dalších věcí. A to je třeba u každého respektovat. Jak u těch, kteří jsou pro přijetí, tak u těch, kteří si myslí, že manželství má být vyhrazeno z různých důvodů svazku muže a ženy.

Firmám jsem poděkoval za jejich příspěvek do diskuse. Svůj názor jsem ale z důvodu své víry, hodnot a principů, kterými se řídím, nezměnil. Na druhé straně jsem vždycky říkal, že je potřeba se dívat, jak lidé žijí, jak se svět vyvíjí a je potřeba hledat cesty, jak posílit postavení partnerů ve svazcích stejnopohlavních párů.

Z průzkumů ale vyplývá, že většina české společnosti podporuje právo homosexuálních párů uzavřít sňatek. Nejvíce pak mladí.

To, že část mladých lidí o tom přemýšlí jinak než já, je potřeba respektovat. Proto přijmu jakékoliv rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Všechny vyzývám k tomu, ať předkládají argumenty, svoje přesvědčení a ať demokraticky rozhodneme, co je správné.

A skutečně zrovna mladým lidem rozumíte?

Celý život se snažím, aby mladí lidé dokázali využít svůj talent a měli prostor. Zatímco jiní v naší zemi hromadili majetky, já jsem se desítky let staral o vzdělávání a mladé lidi.

Jste obklopen lidmi, kteří vám říkají pravdu? Informují vás o tom, že mnozí lidé ztrácejí důvěru ve vaši vládu?

Nepodsouvejte mému týmu věci, které nejsou pravdivé. Jsou to lidé, kterých si vážím a říkají mi pravdu. Vy si představujete, že politik žije v nějaké bublině, že nežiji mezi lidmi? To je klišé. Moje rodina přece žije úplně normální život. Snažíte se mi říct, že nevím, co si myslí lidé, co trápí mladé lidi a podobné nesmysly. Tak na to zapomeňte. Možná takoví politici jsou, ale já takový nejsem.

Jen jsem se ptal, jestli dostatečně vnímáte, jak se žije lidem a co říkají mnozí odborníci.

Jsem přece úplně normální člověk, který se pohybuje mezi lidmi, má svoje sousedy a přátele. Jeho děti žijí úplně normálně mezi svými vrstevníky, má maminku s velmi nízkým důchodem, která prožívá všechny problémy seniorů. Ano, jsem ve funkci předsedy vlády, což má nějaká pravidla. Dostávám se do určitého prostředí, ale to neznamená, že jsem vytržený z normálního života a nevím, jak lidé žijí. A víc než politik jsem angažovaný občan. Vždycky jsem jím byl, a teď jsem angažovaný občan v tom, že sloužím jiným a politiku chápu jako službu.

A vaše nejbližší okolí vás i za něco kritizuje?

Samozřejmě. Mám ale výhodu, že často mluvím i s lidmi, kteří na mě na ulici křičí. Pouštím se s nimi do debaty, při které se často ukáže, že si dají řadu věcí vysvětlit. Ano, u některých voličů vidím nespokojenost s některými věcmi, ale celkově vlastně ti lidé říkají: My vás podporujeme.

Fakt to tak cítíte?

Ano, cítím podporu. Nepotřebuji, aby mi každý říkal, že to dělám dobře. Kritika je zdravá a potřebná. Ale jsem přesvědčený, že lidé jsou inteligentní, přemýšliví a že nakonec, až jim ukážeme výsledky, řeknou: "Udělali jste to dobře, dám vám znovu důvěru."

Pojďme ještě na chvíli k ekonomice. Co byste řekl na výtku některých odborníků, že vaše sliby byly a jsou podstatně ambicióznější než konkrétní činy?

Je důležité si uvědomit, co moje vláda musela řešit a vyřešila. Jen si vezměte, jak opozice a část médií strašila, že nebudou energie, v zimě zmrzneme a benzin bude stát 100 korun. Nic z toho se nestalo. Všechno jsme zvládli díky tomu, že moje vláda jednala rychle. Proto máme plné zásobníky plynu, proto máme dostatek energií, proto jsme zvládli historicky největší migrační vlnu v Evropě. A ještě jsme dokázali velmi rychle konsolidovat veřejné finance a děláme velké investice.

Mezi vašimi kritiky je například i exministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten minulý týden uvedl, že je nesmírně zklamaný z vašich nenaplněných slibů a rozpočtovou politiku vaší vlády označil za prachmizernou. Vyčítal vám, že jste původně slíbili schodek rozpočtu na příští rok 210 miliard, teď to ale vypadá, že bude o více než 40 miliard vyšší.

Ale moment, musíme se bavit o věcech, které jsou pravda. Nikdy jsme to neřekli. Takže je zbytečné, abych to komentoval.

(Poznámka redakce: Ministerstvo financí ČR v závěrečné zprávě k hodnocení dopadů regulace zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů z 29. května 2023 uvedlo, že pro příští rok uvažuje o deficit státního rozpočtu 210 miliard korun).

A co jste tedy řekli?

Že pro příští rok snížíme deficit o 90 miliard, ať bude návrh rozpočtu jakýkoliv. A to jsme dodrželi. To si může každý dohledat. Konsolidační balíček snižuje možný deficit o 90 miliard a v roce 2025 o 150 miliard. To ale neznamená, že deficit oproti letošnímu roku bude o tolik nižší. Jsou tady přece nové výdaje a náklady. Ty vznikají ze závazků, které jsme udělali, tedy že budeme dávat dvě procenta HDP na obranu nebo investujeme do dopravy. Podstatné ale je, že deficit snižujeme.

Někteří ekonomové ovšem namítají, že by úspory měly být podstatně větší.

Přece jsme přišli s ozdravným balíčkem a zmiňovaným snížením deficitu o 90 miliard. Kdybychom to neudělali, tak jsme v deficitu přes 400 miliard. V celém světě se deficit počítá z toho, jaké tvoří procento z hrubého domácího produktu. Slíbili jsme, že do konce volebního období se dostaneme pod tři procenta. A to dodržíme, přestože za Babišovy vlády to bylo šest procent. Toto je reálná konsolidace veřejných financí, kterou lze doložit na číslech. Všechno ostatní jsou jen politické tlachy.