Přestupky proti nezákonně vydaným opatřením zůstanou bez trestu, řekl Hamáček

Správní orgány budou podle názoru právníků ministerstva vnitra muset zastavit řízení proti lidem, kteří se dopustili přestupků proti opatřením kvůli šíření nákazy novým koronavirem, která později zrušil soud. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček. Delikty spáchané v době od 23. března do 27. dubna nebude podle něj možné trestat.

Pražský městský soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Byla vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle soudu je měla vydávat vláda podle krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie, což kabinet po verdiktu znovu učinil.

"Podle stanoviska právníků ministerstva vnitra to je tak, že správní řízení bude muset být zastaveno vzhledem k tomu, že to příslušné nařízení bylo zrušeno jako nezákonné," uvedl Hamáček. Za delikt proti nezákonnému opatření totiž není možné uložit pokutu. Ministerstvo podle něj ale nemůže nařizovat správním orgánům, jak mají postupovat.

Ministerstvo zdravotnictví nechtělo další osud správních řízení komentovat. Nevyjádřilo se ani k dotazu, zda bude ohledně případného zastavování řízení vydávat sjednocující pokyn hygienickým stanicím. "Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví podá proti rozhodnutí Městského soudu v Praze kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, je nyní nejprve na místě počkat na jeho rozhodnutí," sdělil ve středu na dotaz David Šíma z tiskového oddělení úřadu.Vložený

Základní lidská práva nejsou na hraní. Vláda porušila pravidla hry, nesmí se chovat jako diletanti. Měla říct, jak bude do lidských práv zasahovat. | Video: Martin Veselovský

Hamáček: Kontrolovat epidemii bez nouzového stavu lze jen novým zákonem

Zákon posilující pravomoci ministerstva zdravotnictví, jak o něm mluvil v úterý premiér Andrej Babiš (ANO,) může být podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) cestou, jak kontrolovat epidemii koronaviru bez nouzového stavu. Zákon ale nesmí obcházet výrok soudu o nezákonnosti některých opatření ministerstva zdravotnictví a Ústavu.

"Jakmile bude na stole, podrobíme ho testu ústavnosti," uvedl s tím, že autoři předlohy a později politici při jeho schvalování budou muset na lékárnických vahách hlídat rozsah pravomocí, které by mělo ministerstvo získat. Pro dobu, než bude nalezena vakcína proti novému typu koronaviru a kterou označil za čas života s tygrem v kleci, bude ale podle Hamáčka nutné nějakou formou způsoby rozhodování ošetřit.

Kdyby se ale epidemiologická situace začala zhoršovat a vyžádala si znovu opatření, která platí nyní, měl by být podle Hamáčka znovu vyhlášen nouzový stav. Klíčovou debatu očekává o rozsahu pravomocí ministerstva s tím, že vláda si musí být jista, že neobchází výrok soudu ani Ústavu.

Při debatě o textu dokumentu se Hamáček nechce vyhýbat spolupráci s opozicí, která záměr zkritizovala. Opoziční strany většinou nesouhlasí s tím, aby se moc koncentrovala do jednoho úřadu. Nástroje k omezování svobody nesmí být podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury v rukou jednoho ministra. Návrh nepodporuje ani předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého je nepředstavitelná například možnost, že by se nemohlo konat shromáždění proti vládní politice na základě výnosu ministerstva.

Vláda by mohla podle Babiše o předloze diskutovat v pondělí. Upravené kompetence resortu by umožnily zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, i po skončení nouzového stavu. Sněmovna v úterý rozhodla o jeho prodloužení do 17. května.