Generál Pavel jede "kontrolovat řád a klid" do Řeporyjí. Po Nerudové tam míří i další

U známého starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) se střídají prezidentští kandidáti. Nejprve za ním přijela Danuše Nerudová, která od něj získala i podpis pod svou petici. Setkal se také s Karlem Divišem. Nyní se do vesnice na okraji Prahy chystají další. Podle informací Aktuálně.cz zamíří za Novotným v úterý Petr Pavel a svou cestu k němu si domlouvá také Pavel Fischer.

U starosty Řeporyjí se s blížícími se prezidentskými volbami s trochou přehánění dveře netrhnou. "Jsem za to jen rád. Naše Řeporyje budou ještě známější, vážím si toho, že kandidáti k nám chtějí jezdit," usmívá se Novotný, který se nedávno stal opět starostou městské části s pěti tisíci obyvateli.

Letos v září přitom prohlásil, že by někteří kandidáti vystupující proti předsedovi ANO Andreji Babišovi měli kandidaturu zvážit, aby netříštili síly. "Bylo by fajn, kdybyste začali pomalu odstupovat," vzkázal třeba Danuši Nerudové, která tehdy reagovala na oznámení kandidatury Petrem Pavlem slovy, že si lidé budou muset vybrat mezi více adepty.

Nerudová Novotnému za jeho "radu" poděkovala, ale řekla, že neodstoupí, protože by to nebylo fér vůči jejím podporovatelům, týmu, dobrovolníkům ani voličům. "Jdu do toho však s nastavením vyhrát a zatím na tom nemám v plánu nic měnit. Hezký den a třeba někdy v Řeporyjích na viděnou," psala mu.

Září ještě neskončilo a Nerudová se skutečně objevila u Novotného. Jak nyní řekl Aktuálně.cz, nezval ji a byl návštěvou překvapený, ale zároveň potěšený. "Najednou se tady objevila, byla velmi milá, působila opravdu sympaticky, byl jsem rád, že s ní můžu mluvit," říká Novotný, který nakonec Nerudové i podepsal petici pro kandidaturu. "Seděli jsme v hospodě, příjemně si povídali, najednou jsem měl před sebou podpisový arch a už jsem dával podpis. Opět to vzniklo velmi spontánně," tvrdí starosta.

"Prý nikdy nikomu nepodepsal. Díky, Pavle," chlubila se poté Nerudová. Podle ohlasů na sociálních sítích se jí tím podařil pořádný "úlovek". V době, kdy byla podstatně méně známá než nyní, si její návštěvy všimly tisíce lidí.

Prý nikdy nikomu nepodepsal. Díky, Pavle ❤️ pic.twitter.com/ANFZ2WBYGO — Danuše Nerudová (@danusenerudova) September 27, 2022

Generál pochválí žáky, že nechodí na červenou

Po necelých dvou měsících se rozhodl pro návštěvu u Novotného také tým generála ve výslužbě Petra Pavla. Děje se tak v situaci, kdy je Pavel podle průzkumů veřejného mínění považovaný za favorita voleb, avšak jeho preference stagnují a Nerudová ho začíná dohánět.

Podle Pavlovy mluvčí Evy Hromádkové přišel s pozváním starosta Novotný. "Generál Pavel pozvání přijal, protože se chce na vlastní oči přesvědčit, jak se mu v roli starosty daří dodržovat řád a klid v Řeporyjích," uvádí Hromádková v narážce na Pavlovo prezidentské heslo Vraťme Česku řád a klid. "Nechce se ptát, co by mohl jako prezident udělat pro Řeporyje, ale chce zjistit, co mohou Řeporyje udělat pro něj jako prezidenta," dodává.

Pavel se vydá také k železničnímu přejezdu, kde prý často lidé chodí na červenou. "Součástí návštěvy bude například procházka k legendárnímu přechodu kolejí a ověření, jestli opravdu všichni řádně dodržují bezpečnostní opatření, která starosta Novotný v obci zavedl," upozorňuje Hromádková.

Novotný její slova potvrdil. "Ve chvíli, kdy jsem věděl, že tady byla Danuše a přijede i Pavel Fischer, jsem si řekl, že by mi bylo líto, kdyby nepřijel i Petr Pavel. Znám lidi z jeho štábu, spojil jsem se s nimi a domluvili jsme se na setkání," řekl starosta. Kromě zastávky u přejezdu by byl rád, kdyby Pavel pochválil v místní škole děti, které na červenou přes koleje nechodí.

Podle jeho slov je už domluvena také návštěva senátora Pavla Fischera, o kterém Novotný říká, že je mu ze všech prezidentských kandidátů nejbližší. "Snad generál Pavel nezruší návštěvu, když řeknu, že jsem pravděpodobně volič Pavla Fischera," sdělil Novotný. "Fischer nám tehdy několikrát pomohl, stejně jako celý Senát," vysvětlil s tím, že se už v minulosti se senátorem domlouval na návštěvě. Ten v minulosti Novotného chválil za to, že nechal v Řeporyjích postavit pomník vlasovcům, vojákům Ruské osvobozenecké armády padlým při osvobozování Prahy v květnu 1945.

Fischerovi je vděčný za podporu v době, kdy se Novotný dostal do střetu se zástupci Ruska. Například v listopadu 2019 vystoupil v ruské televizi a tamní režim ostře kritizoval. "To, co vyprávíte v Rusku v televizi, je naprosto absurdní ohýbání historie. My se tady tomu smějeme, váš názor tu nikoho nezajímá," uvedl mimo jiné a poukázal například na to, jak Sověti postříleli 22 tisíc lidí v Katyni.

Nepřijmeme jen Putina

Novotný se podle svých slov před časem potkal i s dalším prezidentským kandidátem, Karlem Divišem. Zná se také s Karlem Janečkem. Nebránil by se ani návštěvě Andreje Babiše či Marka Hilšera. "S Markem se nemáme moc rádi, protože i jeho jsem vyzval k tomu, aby z prezidentského souboje odstoupil ve prospěch dalších kandidátů. Záleží na něm, jestli by chtěl přijet. Rád se s ním setkám," tvrdí Novotný.

Neodmítl by ani Babiše. "Rozhodně ho nebudu volit a nevěřím, že vyhraje. Ale jako starosta Řeporyjí jsem veřejně avizoval, že nechceme u nás jediného člověka. A to ruského prezidenta Vladimira Putina," upozorňuje. Ten návštěvu Řeporyjí zatím neavizoval.

Novotný se nedomnívá, že by kandidáti setkáním s ním ztratili část voličů. "Všiml jsem si v posledních měsících, že už nevyvolávám u části veřejnosti takový odpor. Myslím, že mě mnozí berou víc než dříve. Možná je to tím, že jsem obhájil křeslo starosty, možná vidí, že se snažím pro lidi toho dělat co nejvíce. Už nejsem vnímaný jako ta temná strana," míní Pavel Novotný.

