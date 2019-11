Jste směšní, váš názor v Česku nikoho nezajímá, řekl Novotný v ruské televizi

Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný kvůli své iniciativě za vztyčení pomníku vlasovcům odpovídal v přímém přenosu na otázky ruské státní televize Rossija 1. "Tady je naprostá podpora pro sochu vlasovcům, váš názor je zkreslený a nikoho v Česku nezajímá," řekl v přímém přenosu. Rusku v něm vyčetl také katyňský masakr nebo vyjednávání s Ribbentropem.

"Nestavíme pomník Vlasovovi, stavíme pomník 300 padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy. Koněv přišel do Prahy den po kapitulaci německých vojsk," vysvětlil Novotný a připomněl tak zároveň nedávný spor o odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který se později podílel na krvavém potlačení maďarského povstání.

"To, co vyprávíte v Rusku v televizi je naprosto absurdní ohýbání historie, my se tady tomu smějeme, váš názor tu nikoho nezajímá" dodal a vyvrátil tvrzení, že vlasovci odešli z Prahy ještě před kapitulací a že byli odsouzeni v Norimberském tribunálu.

"Dle našeho názoru samozřejmě melete nesmysly," reagoval jeden z moderátorů ruské televize a upozornil na roli vlasovců během varšavského povstání, kde zemřely desetitisíce civilistů.

"Nemluvte o střílení Poláků, popravovali jste Poláky v Katyni," opáčil Novotný a připomněl událost označovanou jako Katyňský masakr, při němž bylo povražděno více než dvacet tisíc zajatců sovětských koncentračních táborů, zejména důstojníků a příslušníků inteligence. "V Norimberku o vlasovcích nepadlo vůbec nic, je to lež, kterou opakuje ruská státní televize. Je to nesmysl, jste směšní," dodal řeporyjský starosta.

Ruská moderátorka pak tvrzení zmírnila slovy o tom, že ne každý pomocník byl v Norimberku odsouzen jmenovitě a Novotného nařkla z toho, že jedná proti vůli svého národa i občanů Prahy. "Tady je naprostá podpora pro sochu vlasovcům, byli to sice zločinci, ale 8. května umírali během osvobozování Prahy. V Česku váš názor nikoho nezajímá, protože je zkreslený. Vlasovci nám přinesli mír a my máme právo na svůj názor" uzavřel Novotný.

"Nemáme už trpělivost vás poslouchat, jste hlupák a darebák. Doufám, že obyvatelé Prahy udělají správné rozhodnutí," ukončil přenos a debatu s Novotným jeden z moderátorů pořadu.