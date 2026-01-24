"Rekonstruovali a bylo to fakt špatně." Turkova "Snědá tíseň" má blízko i k Babišovi

Odstavený web, hluché telefony, mlčící právní zástupkyně. Západočeská asociace romských podnikatelů, která se loni na podzim postavila za Filipa Turka, jako by úplně zmizela. Čtvrt roku poté, co deník Aktuálně.cz zjistil, že jde o projekt čtyřčlenné rodiny ze Sokolova, vycházejí najevo další politické vazby Dunkových. Měli blízko i k hnutí Andreje Babiše, kterého dokonce přivedli na romské křtiny.
Na ramínkách visí už jen pár dětských triček, v poloprázdných regálech čeká na majitele pár posledních zlevněných hraček. Hned po vstupu do obchodu s výrazně bílými výlohami na úplném konci sokolovského Starého náměstí je zkrátka znát, že tady něco nehraje.
Jak novinářskou návštěvu informuje Květuše Prekopová, prodavačka a majitelka v jedné osobě, prodejna už počítá své poslední dny. Na konci ledna krámek zavře.
Přitom tuto adresu hned několik lidí v sokolovském centru poslalo reportéra deníku Aktuálně.cz, když se ptal, jestli znají Tomáše Prekopa, bývalého místního politika a člena hnutí ANO.
Právě on měl být totiž tím, kdo prý v minulosti pomohl propojit Josefa Dunku, podnikatele a mluvčího Západočeského asociace romských podnikatelů (ZARP), s hnutím ANO. „Dunkovi sem chodili nakupovat. prodávali jsme jim třeba polštáře,“ ukazuje Květuše Prekopová, matka Tomáše, na prázdné vrchní police regálů.
„Syn mu pomáhal s přihláškou do politiky“
„Syn mu taky pomáhal i s přihláškou do politiky,“ vybavuje si ještě Květuše. A dodává, že její syn Tomáš prý učil i nynější poslankyni a starostku Renatu Oulehlovou (ANO) počítačovým dovednostem.
Právě vazba Dunků na Tomáš Prekopa ilustruje, že blízko k politice měli ještě dávno předtím, než je loni na podzim pro svou obranu využili Motoristé. Asociace Dunkových se totiž zastala poslance a svého ambasadora Filipa Turka poté, co Deník N informoval, že na sociální sítě umisťoval rasistické příspěvky. V nich měl mimo jiné zlehčovat žhářský útok na rodinný dům ve Vítkově, v němž utrpěla silné popáleniny i tehdy tříletá Natálka.
„Můžeme jednoznačně a s jistotou odsoudit všechny snahy udělat z něj rasistu,“ postavil se za Turka Jiří Dunka, prezident ZARP. Samotný neúspěšný kandidát na ministra životního prostředí používal vyjádření asociace jako důkaz toho, že má Romy rád a že za ním menšina stojí.
Jak ale loni v říjnu zjistil reportér deníku Aktuálně.cz v Sokolově a Karlových Varech, Západočeská asociace romských podnikatelů byl nejspíš jen výmysl bratrů Josefa a Jiřího Dunkových a jejich rodičů Josefa a Moniky, o kterém nikdo jiný příliš nevěděl.
Nezná je nikdo v místě jejich sídla, kde nemají ani schránku, v obchodním rejstříku příliš informací také nezveřejnili, a není dohledatelná ani jejich činnost. „To je tak trochu jak z toho seriálu Most!, že jo? Tam si taky udělali svůj spolek, Snědá tíseň se to jmenovalo, ne?“ glosoval to loni v říjnu jeden z řidičů v karlovarském autoservisu, vedle nějž měla ZARP sídlit.
Dunka: Babišovi dáme hlas
Stejně jako na podzim, ani teď nikdo z asociace s reportérem deníku Aktuálně.cz mluvit nechtěl. Internetové stránky ZARP nefungují, na kontaktní číslo uvedené na Facebooku se nedá dovolat. A na zaslaný e-mail nezareagovala ani právní zástupkyně Lenka Šrámková, která loni novináři sama volala poté, co se mu na okraji Sokolova podařilo najít alespoň Josefa Dunku staršího.
Dřív přitom Dunkovi s médii komunikovali. Dokládá to alespoň několik materiálů, které s nimi vyšly na webu Romea.cz. Před třemi roky, jen pár dnů před druhým kolem prezidentských voleb, třeba internetové stránky informovaly o tom, že kandidát Andrej Babiš (ANO) dorazil na romské křtiny.
„V neděli se v Sokolově konala rodinná oslava. Na ni jsem pozval i předsedu hnutí ANO a současného kandidáta na prezidenta Andreje Babiše. Jsem dlouholetý podporovatel jeho politiky a zároveň tedy i hnutí ANO. Právě rodinná oslava byla příležitost mu osobně vyjádřit podporu v prezidentské kampani. Přál jsem si to nejen já, ale i celá moje rodina. To, že pozvání přijal a přijel na oslavu, nás velmi potěšilo a i proto mu půjdeme ve volbách dát svůj hlas,“ svěřil se webu Josef Dunka.
O pár týdnů později pak Richard Samko, redaktor České televize, pro Romeu natočil s Josefem Dunkou videorozhovor. V něm romský podnikatel vysvětluje, jak těžké je prý získat veřejnou zakázku anebo jak se dostal k věcem veřejným.
„Tenkrát v roce 2013 byla nově strana ANO, to byl takový nový vítr v politice. Já jsem tam cítil šanci, že by nám mohli trošku naslouchat a pomoct nám,“ říká mimo jiné v rozhovoru. „Byl jsem členem hnutí ANO nějaké tři roky v místní organizaci Sokolov, ale odešel jsem, už nejsem členem, tam nebyla ta aktivita,“ svěřoval se tehdy.
„Kandidoval jsem taky do zastupitelstva, to úplně nevyšlo, ta chemie mezi náma nebyla. (…) Potom jsem se seznámil s panem Babišem, dal mi trošku naději, našli jsme průsečík našich myšlenek, ten nám naslouchal. Teď jsme ve fázi, kdy komunikujeme s chebským ANO a uvidíme, jak to všechno dopadne,“ říkal Dunka na jaře roku 2023.
V rozhovoru se pak ještě pochlubil, že získal bakalářský titul na soukromé Bankovní institut vysoké škole (BIVŠ). A právě sokolovské hnutí ANO a karlovarská pobočka BIVŠ jsou body, v nichž se Dunka potkává s Tomášem Prekopem.
„Jeho rodičům jsem prodal kočárek“
Toho reportér deníku Aktuálně.cz nakonec potkává v jedné z učeben sokolovské střední technické školy, kde v současnosti vyučuje. Bývalý asistent poslance Romana Procházky (ANO) a komunální politik za stejné hnutí, který v loňských sněmovních volbách „na zkoušku“ kandidoval za Přísahu, se o místní politice příliš bavit nechce.
Jako „exředitel“ karlovarské pobočky BIVŠ popisuje Josefa Dunku jako dobrého studenta. „Rodinu Dunků jsem znal z běžného života v menším městě, kde se lidé potkávají. Znali jsme se z obchodu, kde jsem kdysi pracoval, jeho rodičům jsem například prodával kočárek. Dále jsme se potkávali v souvislosti se sportem a také ve škole, kde jsem v minulosti působil,“ odpověděl pak Prekop na novinářské dotazy alespoň e-mailem.
V roce 2014 byl spolu s Dunkou také na kandidátce hnutí ANO v komunálních volbách. Pak se ale jejich cesty rozešly. „Obdržel jsem dopis týkající se nezaplacení členského příspěvku, na jehož základě mé členství skončilo. Pokud jde o pana Dunku, nemám k tomu bližší informace. Co si pamatuji, byl ještě delší dobu členem hnutí i po mém odchodu,“ píše Prekop v odpovědi.
Zároveň ale odmítá, že by on byl tím, kdo Dunku k Babišovi přivedl: „Nikdy jsem nikoho nepřesvědčoval ke vstupu do žádného hnutí ani politické strany. Vždy jsem to považoval – a stále považuji – za ryze osobní rozhodnutí každého jednotlivce, obzvláště pokud se jedná o politiku,“ dodal.
„Dunkovi mají můj respekt“
Když reportér deníku Aktuálně.cz loni na podzim mluvil s Josefem Dunkou starším, tvrdil, že iniciativa pro založení Západočeské asociace romských podnikatelů přišla i po neúspěšném jednání se sokolovskou starostkou a nynější poslankyní Renatou Oulehlovou (ANO). Ve chvíli, kdy prý rozhovory o pomoci Romům a jejich dětem na školách, odkud podle Dunky vycházejí negramotní, nepřinesly výsledek, rozhodli se založit asociaci.
Novinář se tak snažil Oulehlovou navštívit v její poslanecké kanceláři. „Takové lidi neznám a ani jsem je tu neviděla,“ reaguje žena uvnitř vily na sokolovské ulici Karla Havlíčka Borovského, kde by měla mít Oulehlová a její čtyři poslanečtí pomocníci kontaktní místo. Asistentka Denisa Kavalírová, jež v Sokolově vlastní kavárnu, pak informuje, že v domě už prý brzo budou přidělávat cedulky.
A Oulehlová není k zastižení ani ve své kanceláři starostky v bývalé budově KSČ, kde je dnes městský úřad. Rozhovor pak proběhne alespoň po telefonu.
„Slyším poprvé, že by chtěli pracovat s dětmi, o tom nevím,“ tvrdí Oulehlová do telefonu. „Dunkovi jsou rodina, která má můj respekt, když nám ale v letech 2017 a 2018 dělali rekonstrukce na školách, bylo to fakt špatně,“ kritizuje starostka a poslankyně jejich řemeslné dovednosti.
„Dunka starší léta podniká, mezi Romy je takovým vzorem, že když se chce, tak to jde, byl příkladem,“ pokračuje Oulehlová. „Někde jsem s nimi pak mluvila, říkali mi, že mají nějakou asociaci a že je tam i ten pan Godla (Zdeněk Godla, představitel romského popeláře Franty ze seriálu Most, pozn. red.). Ale od doby, kdy rekonstruovali ty naše prostory, už o nich slyšet nebylo,“ dodává ještě.
A slyšet o nich není doteď. Přitom ještě v polovině loňského října bratry Dunkovy novináři zachytili, jak dorazili do sněmovny, kde právě probíhala koaliční vyjednávání mezi Andrejem Babišem, Motoristy a SPD. Co a proč tam dělali, dosud nikdo neobjasnil.
Zdeňka Godlu neproslavila jen videa s Filipem Turkem pro Západočeskou asociaci romských podnikatelů, ale především komediální seriál Most!
