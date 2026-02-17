Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka rezignuje

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.
ZPMV spadající pod vnitro je s počtem více než 1,3 milionu klientů druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi.
Mluvčí pojišťovny serveru sdělila, že předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek v reakci na odchod Kostky svolal na příští týden mimořádné jednání. Jeho cílem bude co nejdříve stanovit a zveřejnit podmínky výběrového řízení na nového ředitele, uvedla mluvčí Schillerová.
Kostka ZPMV vedl od roku 2015. Proč se rozhodl skončit, pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny výtky nesouvisí, sdělila tehdy rada.
Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadané podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
A jde se na Kanadu. Češi si poradili s Dánskem a ve čtvrtfinále je čeká superfavorit
Čeští hokejisté v předkole play off olympijského turnaje porazili Dánsko 3:2 a ve čtvrtfinále si ve středu zahrají s Kanadou. Největšímu favoritovi v základní skupině podlehli 0:5.
Dodáme vám část ropy, slíbil Ficovi ministr Havlíček
Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.
Mladá Pirátka vyčetla zkušené Válkové hájení Babiše. "Ona to nepochopila," prohlásila
Helena Válková i Kateřina Stojanová jsou poslankyně, které mají právní vzdělání a nedělá jim problém říkat otevřeně své názory. Což se naplno ukázalo v úterý, kdy se vyjadřovaly k nevydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Válková, která je už od roku 2013 poslankyní za ANO, Babiše hájila, nová poslankyně Pirátů Stojanová dávala najevo, že s jejím postojem hluboce nesouhlasí.