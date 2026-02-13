Vojtěch slibuje průvan v čele pojišťoven. Cílí i na mocného šéfa VZP Kabátka

Ve vedení zdravotních pojišťoven se chystají čistky. Šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) to naznačil poté, co musel poslancům sněmovního zdravotního výboru vysvětlovat, proč posílá špatně hospodařícím pojišťovnám peníze – přerozdělí mezi ně osm miliard korun z rezerv VZP. Opozice mu vytýkala, že by měl spíš vyvodit z neúspěchů pojišťoven důsledky. „Jejich managementy to brzy pocítí,“ odvětil Vojtěch.
Kterých pojišťoven se má rošáda týkat, ministr neprozradil. Přiblížil jen, že je mezi nimi i jedna z největších pojišťoven v Česku. „Svým deficitem nás překvapila,“ řekl Vojtěch.
Podle informací Aktuálně.cz by se mělo jednat o Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra (ZPMV) a jejího ředitele Davida Kostku. Právě tento manažer totiž způsobil pořádné turbulence.
Nejprve vyšlo najevo, že se jím vedená „vnitrácká“ pojišťovna propadla do červených čísel a nesplnila zdravotně pojistný plán, později z ní navíc zmizel skoro celý vrcholový management. „Což všechny zaskočilo. Místo aby se vedení začalo zabývat nenadálým schodkem v rozpočtu, odvolalo většinu klíčových manažerů,“ řekl jeden ze zaměstnanců, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná.
Ministr Adam Vojtěch už proto dění v pojišťovně několikrát kritizoval. „Je to opravdu zvláštní a velmi nestandardní,“ řekl Aktuálně.cz a dodal: „Vzhledem k tomu, že jde o pojišťovnu s 1,3 milionu klientů, tak by se takto nenadálé a nevysvětlené kroky dít neměly.“
Z poradce ANO ředitelem pojišťovny
Naznačil také, že by mohla nová správní rada ředitele Davida Kostku odvolat. Kdo by ho mohl v čele „vnitrácké“ pojišťovny nahradit, ale Vojtěch pomlčel. „To musí řešit správní rada,“ řekl.
Podle informací Aktuálně.cz se mluví o několika možných nástupcích. Nejčastěji se skloňuje jméno Davida Šmehlíka, který dnes pracuje jako poradce hnutí ANO v oblasti zdravotnictví. V minulosti byl i náměstkem Všeobecné zdravotní pojišťovny, takže má s vedením podobné organizace zkušenosti. Šmehlík tuto možnost v minulosti sám připustil: „Jsem na tuto alternativu připraven,“ řekl.
Spekuluje se i o současném náměstkovi Všeobecné zdravotní pojišťovny Janu Bodnárovi, kterému se těsně po volbách nepodařilo získat žádný z postů na ministerstvu zdravotnictví. Pozici náměstka se mu tam snažila vyjednat vládní SPD Tomia Okamury. Sám Bodnár ale možnost kandidatury na ředitele „vnitrácké“ pojišťovny popřel. „Informace se nezakládají na pravdě. Mohu je zcela a naprosto razantně vyloučit,“ napsal Aktuálně.cz v textové zprávě.
V minulosti se objevilo i jméno bývalého manažera České pošty a později plukovníka z Policejního prezidia Tomáše Hampla, i ten ale jakékoliv spekulace na toto téma odmítl: „Nezakládá se to na pravdě. Nikdo mi takovou nabídku nedal a já o ničem takovém ani neuvažuji,“ sdělil.
Místo ředitele „vnitrácké“ pojišťovny by mohlo podle kuloárních informací připadnout i některému z bývalých policejních prezidentů. Sám ředitel David Kostka na otázky ke svému působení v čele pojišťovny neodpověděl, po své mluvčí Janě Schillerové ale vzkázal, že se „nebude vyjadřovat k neoficiálním zprávám o své osobě“.
Podezřelé IT zakázky
Jisté místo ale nemá ani šéf největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který bude svým konkurentům z řad zaměstnaneckých pojišťoven osmimiliardový balík na dorovnání schodků posílat. Ministr Vojtěch si totiž i ve vedení této instituce přeje novou krev.
„Připravujeme jednu zásadní změnu, která se dotkne hlavně Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta má na trhu dominantní 60procentní podíl, takže cokoliv udělá, má velký dopad,“ přiznal před volbami.
Nyní už Vojtěch své plány s VZP veřejně nekomentuje, pojišťovnu si přesto nechává prověřit. Třeba vrchní ředitel pro centrální agendy ministerstva zdravotnictví Petr Jarema potvrdil, že si jako nový člen správní rady pojišťovny vyžádal podrobné informace ke smluvní politice i ke sporným IT zakázkám. Kvůli těm nedávno ve VZP zasahovala policie. „Jako člen správní rady se logicky a v rámci svých kompetencí dotazuji na předložené materiály,“ uvedl pro Aktuálně.cz Jarema.
Otázku, jestli bude na správní radě navrhovat Kabátkovo odvolání, ale nechal bez odpovědi. Nereagovali ani další radní nominovaní za ANO.
Z farma byznysu do čela VZP
I v případě VZP už se ale objevují jména případných Kabátkových nástupců. Hlavní Vojtěchovou favoritkou má být Irena Storová - bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dnes vede Asociaci provozovatelů lékárenských sítí, která sdružuje největší lékárenské řetězce v Česku. Spolupracuje tedy hlavně se sítí lékáren Dr. Max a Benu. Storová svou nominaci na lukrativní post ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. „Vůbec to nebudu komentovat,“ odpověděla na otázku, jestli je taková nabídka na stole a jestli se ji chystá přijmout.
Žhavým kandidátem je i ředitel České asociace farmaceutických firem a exnáměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. Ten ale na dotaz Aktuálně.cz neodpověděl.
V souvislosti s ředitelským postem ve VZP se spekuluje i o šéfovi regionální pobočky této pojišťovny Petru Hoňkovi nebo exnáměstkovi ministra zemědělství a ministra životního prostředí Ivo Hlaváčovi.
Sám Kabátek ale důvody ke svému odvolání nevidí. Naopak. „VZP se v posledních letech stala důležitým stabilizačním kamenem českého zdravotnictví. Svědčí o tom fakt, že se díky našim rezervám daří vyrovnat rozpočty ostatních pojišťoven, které už si tak dobře nevedly,“ řekl sebevědomě Kabátek.
Dbalého zápisky a předražené nákupy do nemocnic
Židle už se pod ním v minulosti kývala několikrát. Některým členům správní rady totiž vadily jeho „problematické vazby“.
Třeba v roce 2015 se části tehdejších radních nelíbilo, že se Kabátek mohl podílet na předražených nákupech do českých nemocnic, které odkryl audit ministerstva financí. V době, kdy se přístroje do nemocnic pořizovaly, totiž seděl Kabátek na ministerstvu zdravotnictví, které nákupy organizovalo. Jako ředitel přímo řízených organizací měl pod palcem právě fakultní nemocnice.
Později se k tomuto „škraloupu“ přidala i skutečnost, že se jeho jméno objevilo i v zápiscích odsouzeného exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Kabátek se podle nich s Dbalým pravidelně scházel a hovořil s ním o detailech tendrů vyšetřovaných protikorupční policií. Podle Dbalého zápisků se dokonce angažoval v podezřelých tendrech nemocnice.
V současnosti některým radním vadí i to, že je VZP v hledáčku kriminalistů kvůli podezřelým IT zakázkám.
Ukrajinské volby opět na stole. Zalužnyj si ve „vyhnanství“ buduje obraz státníka
Spekulace o možném konání prezidentských voleb na Ukrajině otevřely otázku, zda by Volodymyr Zelenskyj dokázal obhájit svůj mandát a kdo by ho případně mohl nahradit. Pozornost se v této souvislosti soustředí především na bývalého velitele armády Valerije Zalužného, který v současnosti působí jako velvyslanec ve Velké Británii. On sám ovšem tyto spekulace opakovaně odmítá – alespoň prozatím.
ŽIVĚ6. den ZOH: Američané nepřipustili překvapení, Korejka vyhrála i po těžkém pádu
Sledujte události a zajímavosti ze šestého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Arsenal nečekaně ztratil na západě Londýna, vede už jen o čtyři body
Fotbalisté Arsenalu v anglické lize remizovali 1:1 na hřišti Brentfordu a jejich náskok v čele tabulky před Manchesterem City se snížil na čtyři body.
ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.