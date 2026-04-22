Reálný rozhovor nebo AI? Babiš žádá objasnění třaskavé nahrávky kolem Rady ČT

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce vyjasnění zvukového záznamu, jenž má údajně zachycovat kandidáty do Rady České televize (ČT) Romana Bradáče a Pavla Matochu, kteří na nahrávce hovoří o nedoplatku peněz souvisejících s neurčenou volbou. Řekl to ve středu v rozhovoru pro server Deník.cz.
V rozhovoru zopakoval i rozhodnutí koaliční rady, která se v úterý večer shodla, že se radní ČT nebudou volit na aktuální schůzi Sněmovny. Bradáč a Matocha v pondělí podali trestní oznámení pro pomluvu.
"Domluvili jsme se, že se nebude volit a že je potřeba, aby tady bylo jasno, jestli je to skutečně reálný rozhovor nebo je to umělá inteligence, nebo co to vlastně je. Ale určitě taková věc je nepřijatelná," řekl premiér.
Nad kandidaturou Bradáče, Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra se pozastavovala opozice, která zároveň v úterý ohlásila snahu zablokovat volbu šestice radních. Poukazovala na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady České televize.
Bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil v pátek zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že "ještě nedostal všechny peníze za tu volbu". Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. "No, ještě 500," říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
Oba radní tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů rady. Bradáč a Matocha v tiskovém prohlášení uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
Předseda Sněmovny a zároveň šéf hnutí SPD Tomio Okamura v úterý po jednání koaliční rady uvedl, že vládní koalice už tento týden na jednání dolní komory nenavrhne žádné volební body. Nebudou se tedy konat ani volby veřejného ochránce práv či posledního místopředsedy Sněmovny. Okamura také opět prohlásil, že kritika volby radních ČT je ze strany opozice jen záminkou pro zablokování volby členů sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Opozice jeho tvrzení odmítla.
Babiš ve středu v rozhovoru pro Deník.cz také řekl, na obrazovkách České televize by měla zůstat taneční soutěž StarDance. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden uvedl, že ČT by soutěž vysílat neměla, podle něj do veřejnoprávní televize pořad tohoto typu úplně nepatří. "Já nevím, co říkal pan Klempíř. Já myslím, že diváci jsou zvyklí na StarDance, je to skvělá věc a lidi to zajímá, dívají se na to a není důvod, proč by to tam nemělo být," řekl ve středu premiér.
