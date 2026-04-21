„Není to důvěryhodný zdroj.“ Macinka a spol. reagují na podezření z korupce v Radě ČT

Zástupci vládní koalice redakci Aktuálně.cz potvrdili, že volba členů Rady ČT se uskuteční podle plánu, tedy ve středu. A to navzdory nahrávce, s níž před pár dny přišel server Forum 24 a na které se dva členové kontrolního orgánu veřejnoprávní televize – konkrétně Pavel Matocha a Roman Bradáč – baví způsobem, který může naznačovat korupční jednání. Opozice plánuje kvůli tomu volbu blokovat.
„Hele, já jsem ještě nedostal od (nezřetelné jméno) zbytek těch peněz za tu volbu. Víš co, jde o princip.“
„Jo. Ty jsi jako ještě nedostal nic?
„Ale jo, dostal. Ale není to prostě všecko.“
„A kolik teda ještě chybí?“
„No, ještě 500.“
„Jako ještě půl mega?“
„Jo.“
„Já teda zjistím, jak to celý je. Ale určitě to dostaneš.“
Tak zní klíčová pasáž nahrávky, kterou na konci minulého týdne zveřejnil server Forum 24. Hovoří na ní údajně dva členové Rady ČT – Pavel Matocha a Roman Bradáč. O které volbě přesně spolu rozmlouvají, však ze záznamu jednoznačně nevyplývá. Mohlo by nicméně jít i o tu v roce 2023, kdy svůj mandát v čele ČT neobhájil Petr Dvořák a zvítězil Jan Souček.
Bradáč sice zprvu v rozhovoru pro Forum 24 potvrdil, že hlas na záznamu zní jako jeho, a odmítl, že by kdy přijal peníze za svůj hlas ve volbě šéfa ČT. Ale následně spolu s Matochou popřel pravost nahrávky a společně podali kvůli ní trestní oznámení pro pomluvu. Oba striktně odmítají, že by měli být zapleteni do korupčního jednání. Tvrdí přitom, že jde o kampaň, která má ovlivnit již probíhající volbu šesti členů Rady ČT.
V těchto intencích totiž na zveřejnění nahrávky zareagovala opozice.
„Vyzýváme strany vládní koalice, ať odloží středeční volbu členů Rady ČT,“ uvedl v neděli například předseda ODS Martin Kupka. Podle něj volba nemůže proběhnout v okamžiku, kdy dva favorité vládní koalice čelí podezření z korupčního jednání. Nejdřív se musí vyjasnit pravost a okolnosti vzniku nahrávky, argumentuje.
Oslyšená výzva
„Předpokládám, že všichni, zejména Andrej Babiš, který pořád skloňuje, jak je hnutí ANO protikorupční, tuto výzvu vyslyší. Následně musí proběhnout nové jednání o nominacích na Výboru pro mediální záležitostí bez obou současných radních podezřelých z korupčního jednání. Zároveň očekáváme, že věc začnou rychle šetřit příslušné orgány na základě podaných podnětů,“ dodal Kupka.
Strany vládní koalice nicméně opozici vstříc nevyjdou. Volba členů Rady ČT je naplánována na tuto středu a z reakcí zástupců vládních stran jasně plyne, že se má hlasování uskutečnit podle plánu. „Blog Fórum 24, který se tomu snaží věnovat, nepovažuji za důvěryhodný zdroj,“ uvedl v pondělí v noci pro Aktuálně.cz předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.
Podobně ještě týž den reagoval i první místopředseda hnutí ANO a ministr průmyslu Karel Havlíček: „Neumím odhadnout, jestli jde o věrohodnou nahrávku. Tím, že to zveřejnil dezinformační web, tak to není možné brát jako relevantní informaci, a to do doby, dokud někdo nepotvrdí pravost. Pak má smysl to řešit,“ sdělil Aktuálně.cz. Na doplňující otázku, zda to tedy znamená, že volba ve středu proběhne, dodal, že to předpokládá.
To ovšem ještě pořád neznamená, že volba ve středu skutečně proběhne. Pokud se vládní koalice pokusí prosadit pevné hlasování o členech Rady ČT na středu, opozici nezbude nic jiného, než volbu nějakým způsobem blokovat tak, aby se nestihlo hlasovat. Jinak řečeno: vyloučit nelze ani jeden scénář. Zároveň nelze s jistotou tvrdit, že se ve středu o nových členech Rady ČT skutečně rozhodne.
Čtveřice favoritů
Letos na jaře skončil anebo teprve skončí mandát šesti členům Rady ČT. Mediální výbor dolní komory již před několika týdny zúžil počet kandidátů z původních 37 na 18 – tedy na trojnásobek počtu radních, o kterém má plénum dolní komory rozhodovat. V souvislosti se zveřejněnou nahrávkou je podstatné říct, že čtyři z těch, kteří mandát obhajují, lze označit za favority volby. A patří mezi ně právě i Pavel Matocha a Roman Bradáč.
Je dobré se podívat, kolik jednotliví kandidáti, kteří mandát letos obhajují, obdrželi hlasů při hlasování mediálního výboru: Pavel Matocha 10, Roman Bradáč 9, Jiří Šlégr 9 a Luboš Xaver Veselý také 9. Mediální výbor má celkem 16 členů, stávající koalice v něm má většinu právě oněch devíti hlasů. Což mimo jiné znamená, že Matocha obdržel také jeden hlas od někoho od současné opozice Podstatnější ale je, že dohody fungují a koalice postupuje v pevném bloku.
A byť se třeba lidovcům podařilo do finální volby protlačit svého exministra kultury Daniela Hermana, vcelku je patrné, že koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize hodlá prosadit své favority - včetně Matochy a Bradáče. A pokud k hlasování dojde, lze vcelku realisticky očekávat, že vláda opozici nenechá ani jedno místo a Radu ČT doplní výhradně svými lidmi.
A nic na tom nemění námitky kritiků, že v roce 2020 Matocha, Bradáč, Veselý a Šlégr zvedli ruku pro odvolání dozorčí komise Rady ČT - a České televizi tak způsobili škodu za několik milionů korun. Za připomenutí také stojí, že především Matocha má spolu se svými spojenci v Radě ČT tendenci měnit veřejnoprávní televizi podle svých představ, někdy bez sebemenšího odporu jejího managementu.
Ostatně Pavel Matocha se s tím, o co mu jde v kontrolním orgánu veřejnoprávní televize, nikterak netají. Loni na podzim to popsal na sociálních sítích: „Petr Dvořák nebyl znovu zvolen, Zdeněk Šámal skončil s ním, Jan Souček přišel o 90 procent odměn a byl odvolán, Nora Fridrichová ani Marek Wollner tam už nejsou, Jakub Železný moderuje bezvýznamný pořad (ve srovnání s Událostmi), teď se řeší Václav Moravec…“
Matochu, Veselého, Bradáče a Šlégra by nicméně mohl ve finální volbě podle některých informací doplnit třeba Milan Fric - o němž se spekuluje, že má blízko k miliardáři Pavlu Tykačovi. Ale také Martin Chalupský, který na veřejném slyšení smířlivě pravil, že ČT musí počítat se zrušením koncesionářských poplatků, Jiří Baumruk, který to kdysi zkoušel v politice po boku Jany Bobošíkové, nebo Petr Brozda, jehož se pokoušel před časem do dozorčí komise Rady ČT protlačit samotný Matocha.
Uspět může také exposlanec hnutí ANO Stanislav Berkovec, který na sebe upozornil, když před jinou volbou členů Rady ČT rozeslal stranickým kolegům e-mail, který obsahoval „kádrové“ posudky jednotlivých kandidátů především v tom smyslu, jaký mají vztah k tehdejšímu generálními řediteli ČT Petru Dvořákovi. Do Rady ČT pak byli zvoleni ti, kteří jasně deklarovali, že Dvořáka odmítají. Proto nakonec také nejspíš ve své pozici šéfa veřejnoprávní televize skončil.
Autor textu byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.
