Starostové chtějí kvůli podezření na úplatky odložit volbu členů Rady České televize

Poslanci za Starosty chtějí ve Sněmovně řešit podezření, že někteří členové Rady České televize (ČT), kteří mají šanci být opětovně zvoleni, brali úplatky za volbu ředitele tohoto veřejnoprávního média.
Poslanci STAN chtějí kvůli tomu odložit středeční tajnou volbu budoucích členů rady. Na sociální síti X to v neděli oznámil předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Koaliční většina ve sněmovně dosud obdobné opoziční požadavky odmítala.
„Budeme chtít volbu Rady ČT přerušit, dokud se věc uspokojivě nevysvětlí. Korupčníky snad v orgánu kontrolujícím Českou televizi nechce ani vláda,“ uvedl Rakušan.
Kauza se týká nahrávky rozhovoru mezi radními ČT Romanem Bradáčem a Pavlem Matochou, kterou v pátek zveřejnil server Forum 24. Tématem rozhovoru radních je půlmilionový nedoplatek, o kterém Bradáč říká, že zatím nebyl vyplacen. Na nahrávce tvrdí, že se mělo jednat o platbu „za volbu“.
Bradáč pravost svého hlasu na dotaz serveru Forum 24 potvrdil, záznam ale označil za zmanipulovaný. Matocha podle serveru iDNES.cz odmítl, že by s Bradáčem o tématu mluvil, a rozhodl se podat žalobu na ochranu osobnosti a trestní oznámení jak na web Forum 24, tak na bývalého šéfredaktora pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera, který nahrávku zveřejnil.
„V situaci, kdy nad některými kandidáty do Rady České televize visí podezření, že za volbu ředitele dostali úplatek, není možné pokračovat ve volbě rady. Na tom se shodujeme i s dalšími opozičními kluby. V úterý budeme navrhovat, aby volba nebyla zařazena na program sněmovny, dokud se úplatkářská aféra nevyjasní,“ uvedla předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová.
Senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 označila nahrávku za mimořádně závažnou. Na jejím základě podala k Národní centrále proti organizovanému zločinu podnět k jejímu prošetření pro podezření z trestných činů přijetí úplatku a podplacení. K její výzvě se připojila také pirátská poslankyně Andrea Hoffmanová, která vyzvala oba členy rady, aby o znovuzvolení neusilovali.
Politická šikana: Dřív nebo později přijde konec. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?
Hapalovu premiéru v Sigmě okořenily červené karty. Olomouc po obratu zdolala Slovácko
Fotbalisté Olomouce v premiéře pod vedením dočasného trenéra Pavla Hapala porazili po obratu v 30. kole první ligy oslabené Slovácko 2:1.
ŽIVĚ Pokud nepřijmete dohodu, zničíme vám všechny elektrárny a mosty, hrozí Trump Íránu
V pondělí večer bude v Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Prezident zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy.
ŽIVĚ Hradec Králové - Slavia 0:0. Další krok k jistotě titulu může Slavia udělat v Hradci
Sledujte online přenos z utkání 30. kola fotbalové Chance Ligy mezi Hradcem Králové a Slavií Praha.
Dvě století marného kopání. Záhada Oak Islandu možná končí, poklad mohl být od začátku jen mýtus
Malý ostrov u pobřeží Nového Skotska je už více než dvě století spojen s posedlostí, která pohltila hledače pokladů, inženýry i dobrodruhy. V hloubce desítek metrů tu má ležet „Money Pit“ – tajemná jáma plná dřevěných plošin, zaplavovacích tunelů a možná i nevyřčeného bohatství. Jenže čím hlouběji se lidé dostávají, tím víc se zdá, že odpověď se neustále vzdaluje. Nebo tam možná nikdy nebyla.
Muchovou ve finále vyškolila Rybakinová. Překvapivý český triumf se zrodil ve Francii
Česká tenistka Karolína Muchová titul ve Stuttgartu nezískala. Ve finále prohrála 5:7 a 1:6 s druhou hráčkou světového žebříčku Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. První společný turnajový vavřín na okruhu WTA vybojovaly v Rouenu deblistky Jesika Malečková a Miriam Škoch.