Není to nic proti Fialovi, ale je v zájmu vlády se ponaučit, hájí Rakušan své video

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan odráží kritiku za své video, ve kterém se nepřímo opřel do vlády. Pro Aktuálně.cz řekl, že klip není namířený proti premiéru Petru Fialovi. "Je ale v zájmu vlády se ponaučit. Musíme ukázat, že se s lidmi bavíme," sdělil Rakušan. Vláda podle něj své kroky málo vysvětluje. Chce také spustit sérii debat v regionech, kde má vláda nejvíce odpůrců.

"Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy, je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat," říká Vít Rakušan ve videu stylizovaném jako okamžiky po volejbalovém zápase.

Na úterním jednání sněmovny patřil videoklip k hlavním tématům diskusí politiků i novinářů. "Reakce na to slyším všude," potvrzuje Rakušan. Například šéf Pirátů Ivan Bartoš se na tiskové konferenci své strany mírně rozčílil, protože nejvíc dotazů nesměřovalo k Pirátům, ale k Rakušanovu videu.

Ani dalším vládním kolegům se video příliš nelíbilo. V nadsázce říkají, že jde o sebekritiku Starostů a nezávislých. Rakušan ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz ujistil, že jde o sebereflexi celého kabinetu. "Vláda jako taková by měla více komunikovat a více diskutovat. Myslím si, že bychom si z toho měli vzít nějaké ponaučení, měli bychom slyšet i hlasy z regionů," řekl.

Dodal, že pro to sám chce coby ministr a předseda jedné z vládních stran udělat maximum. Míní, že všechny možné alternativy současné vlády by byly pro Česko horší. "Pokud chceme být vládou i po dalších parlamentních volbách, tak musíme být silnější," pokračoval Rakušan.

Ve videu se také jeden ze "spoluhráčů" Rakušana ptá, zda to řekl Fialovi. "Řeknu mu to," odpovídá ministr. Pro Aktuálně.cz nyní potvrdil, že Fialovi o klipu skutečně předem neřekl, ale ujistil, že nebyl namířený proti němu. S premiérem si prý už vše vysvětlili.

"Musíme klip chápat i jako nějaký produkt, který má nějakou svou formu. A tato forma není rozhodně napadající, není tam jediná výtka či pejorativní zmínka na premiéra. Je to vzkaz: mluvte spolu, poslouchejte lidi, vzkazujte si na vládní úrovni, co lidi tíží. Rozhodně to není nic proti panu premiérovi, což jsem mu i včera osobně řekl," uvedl šéf Starostů.

"Jméno premiéra se objevuje proto, že je to Fialova vláda a všichni v této zemi jí tak říkají. Takže pokud to má být sebereflexe mířící na vládu, tak vzkaz ode mě má přijít k premiérovi," řekl Rakušan. "Myslím si, že je i v zájmu této vlády, abychom se ponaučili třeba z toho, co se stále kritizuje, tedy nedobrá komunikace a podobně. Musíme ukázat, že se s lidmi bavíme a nechceme ani jako koalice stagnovat."