Rusko je na tom hůř, než si myslíte. Ptejme se, kdy prohraje, vyzývá historik Snyder

"Neměli bychom se ptát, jestli Ukrajina prohraje, ale kdy prohraje Rusko," prohlásil v Praze elitní americký historik Timothy Snyder. Na své přednášce a v následné debatě vysvětloval, že se Kremlu nedaří naplňovat jeho vojenské cíle a výrazně ztrácí dech i ruská propaganda. Podle něj válka na Ukrajině, která trvá víc než dva roky, může skončit jedině porážkou okupantů.

"Myslím, že nikdo z vás nesleduje ruskou propagandistickou televizi tak často jako já," zavtipkoval Snyder a celý sál vršovického Vzletu, kde vystupoval, se rozesmál. "A řeknu vám, že zpočátku ruská verze příběhu vypadala organizovaně. Teď už to tak není. Ztrácejí ho. A to ke všem ostatním prohrám na bojišti," je přesvědčený historik a profesor na prestižní Yaleově univerzitě, který se dlouhodobě věnuje dějinám východní Evropy. Akci pořádal Český rozhlas.

Ruská armáda se nyní potýká s dosud nejvyššími ztrátami od začátku invaze. V květnu a červnu bylo podle dat britského ministerstva obrany pravděpodobně zabito nebo zraněno více než 70 tisíc vojáků. Souvisí to s tím, že Rusko otevřelo novou frontu v Charkovské oblasti a zároveň dál silně tlačí na mnohasetkilometrovou frontovou linii na východě a jihu Ukrajiny.

"Rusové v podstatě přišli o stejný počet vojáků jako Američané ve Vietnamu, aby ve výsledku nezabrali v podstatě žádné území v Charkovské oblasti. Osobně si myslím, že ruský stát je na tom mnohem hůře, než si lidé obecně uvědomují," uvedl Snyder, autor oceňovaných bestsellerů jako Krvavé země nebo Cesta k nesvobodě. Britové předpovídají, že ruských vojáků na Ukrajině bude v příštích dvou měsících umírat asi tisíc denně.

Rusko podle Snydera také sužují ekonomické obtíže. Historik poukázal na to, že režim Vladimira Putina čelí hospodářským problémům v důsledku západních sankcí, což ho nutí prodávat suroviny Číně, aby tím zalepil vzniklou díru na trhu. Kromě toho má také potíže s výrobou základních artiklů, které potřebuje pro vedení války.

"Pokud se Ukrajině podaří udržet si podporu Evropy a Spojených států v dlouhodobém horizontu, alespoň po dobu čtyř nebo pěti let, bude mít ekonomickou převahu," míní Timothy Snyder.

Problémy ruského hospodářství

Podobného názoru je i americký analytik a člen redakce ukrajinského deníku The Kyiv Post Jason Jay Smart, který nesmí na území Ruska od roku 2010 vstoupit, protože pracoval pro tamní opozici. Tvrdí, že by se ruská ekonomika mohla zhroutit, pokud budou spojenci Ukrajinu dál podporovat. "Přestože má Rusko větší počet obyvatel, jeho stará taktika vyhrávání válek jen díky početní převaze už dávno nefunguje," vysvětlil pro Aktuálně.cz.

Putinova vláda podle Smarta strategicky uměle udržuje nízkou míru nezaměstnanosti vytvářením neudržitelných pracovních míst. "Tento přístup není dlouhodobě životaschopný a zakrývá skutečný stav ekonomiky," řekl Smart s tím, že se domnívá, že šéf Kremlu chce podobnými kroky získat čas, protože ví, že ruská ekonomika má problémy, které se budou prodlužováním války jen prohlubovat.

Historik Serhii Plokhy z americké Harvardovy univerzity si myslí, že z historického pohledu válka nemůže dopadnout jinak než porážkou Ruska. "Konflikt na Ukrajině je jako mnoho jiných o rozpadu impéria. Víme, jak války končí: impéria se rozpadají a na mapách se objevují nové samostatné státy," řekl před třemi týdny v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Bývalý velitel britských ozbrojených sil, generál Richard Barrons, tak optimistický není. Západ podle něj musí počítat i s variantou, že Ukrajina letos prohraje. Pro britskou BBC upozornil, že mají kriticky nízké zásoby munice, vojáků a protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase varoval, že ukrajinští spojenci chtějí, aby Kyjev "zvítězil tak, aby Rusko neprohrálo".

Ruský "plán A"

Podle Snydera by Putin mohl zvítězit jedině tehdy, pokud by mu k tomu pomohl Západ. "Jestli dovolíme jaderné mocnosti, aby jen tak převálcovala Ukrajinu, vytvoříme svět, v němž budou středně velké země v Evropě a Asii věřit, že si musí vyrobit jaderné zbraně, aby se mohly bránit. A to je svět, v němž je jaderná válka mnohem pravděpodobnější," vysvětlil historik.

Snyder na pražské konferenci také popsal, jak se ruská válečná strategie opírá o ovlivňování amerických politiků. "Jejich plánem A je Donald Trump. Jsou jím posedlí," zdůraznil s tím, že se ruské úsilí zaměřuje na profilování a propagaci amerických politiků, o kterých ví, že přímo nebo nepřímo pomohou jejich agendě.

Kreml podle historika pečlivě vyhodnocuje každého potenciálního spojence, zejména pokud jde o Ukrajinu. "Pokud se shoduje s ruskými cíli, tak ho začnou podporovat na sítích jako teď například senátora z Ohia Jamese Davida Vance," prohlásil. Vance si Trump vybral jako svého kandidáta na viceprezidenta do listopadových prezidentských voleb.

Snyder dlouhodobě ve svých knihách píše o východní Evropě a dění na kontinentu vysvětluje na přednáškách po celém světě. V Praze za své zásluhy obdržel medaili od šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti). "Ukazuje nám, proč a jak bychom měli bránit svobodu a demokracii," řekl ministr, když mu ocenění předával.

Video: Když Ukrajina padne, bude válčit jiné Rusko, řekl Snyder na konferenci v Tallinu (květen 2024)