Probudili jste spícího lva. Minář přivedl tisíce kritiků vlády do centra Prahy

Když Mikuláš Minář oznámil v roce 2020 odchod z čela Milionu chvilek pro demokracii, vypadalo to, že čas velkých demonstrací skončil. Jenže uteklo šest let, Minář je opět v čele tohoto spolku a s ním také tisíce lidí na demonstraci v centru Prahy. Aktuálně.cz přibližuje, jak vypadá situace v centru Prahy v neděli odpoledne, kdy spolek pořádá akci nazvanou Stojíme za prezidentem.
Tak rychle ještě Mikuláš Minář se svým spolkem demonstraci nepořádal. V úterý 27. ledna oznámil prezident Petr Pavel, že mu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hned následující den Minář sdělil, že spolek svolává na neděli 1. února demonstraci na podporu prezidenta - a v tento den se začalo pražské Staroměstské náměstí plnit lidmi.
Jak se Aktuálně.cz přesvědčilo na místě, přípravy začaly v neděli po osmé hodině ráno, kdy se organizátoři pustili do stavění pódia. Zároveň ale instalovali velkoplošnou obrazovku i na dolní část Václavského náměstí, protože očekávali davy lidí. „Václavák jsme přidali, protože máme zprávy z řady regionů, že lidé se poskládali na autobusy, aby tady mohli být. Propagaci akce hodně pomohli známí umělci, jejichž videa mají mnoho sdílení a desítky tisíce zhlédnutí,“ prozradil jeden z organizátorů v neděli ráno.
Účastníci demonstrace se scházeli na Staroměstském náměstí už více než hodinu před začátkem akce.
I když Milion chvilek fungoval i bez Mináře, je zřejmé, že po jeho návratu „přitvrdil“. Minář se postavil opětovně do čela loni v polovině listopadu a ještě v tom samém měsíci začal spolek s mobilizací, když spustil občanskou výzvu Stojíme za prezidentem.
„Prezident Petr Pavel čelí poslední týdny silným útokům, lžím a nenávistné kritice — jen proto, že trvá na dodržování základních principů našeho demokratického státu. Ať už jde o nevybíravé výpady populistů, extremistů či dezinformační scény, tlak na prezidenta Pavla je nepřehlédnutelný,“ vysvětlovali „chvilkaři“ ve svém prohlášení a vyzývali příznivce, aby podepisovali občanskou výzvu. Teď je v ní přes půl milionu elektronických podpisů.
Poté co vláda Andreje Babiše (ANO) získala v polovině ledna důvěru Poslanecké sněmovny, Minář upozorňoval, že vláda má sice důvěru, ale ne bianco šek. „Babišova nedůvěryhodná vláda získala důvěru a teď nám bude vládnout. Svět ale nekončí. A nekončí ani demokracie v České republice, byť je některými skutečnostmi ohrožena a poškozována.,“ vysvětloval. A kritizoval například předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, který podle něj „otevřeně papouškuje kremelskou propagandu“.
Minář už tehdy se svým spolkem vzkázal Babišovi, že má právo vládnout, ale neměl by si myslet, že si může dělat cokoliv. „Pokud budete respektovat základní pravidla a hodnoty, na kterých stojí náš stát, nemusí tu být v příštích letech ani JEDEN JEDINÝ PROTEST,“ tvrdil 17. ledna.
Teď však prohlašuje, že vláda se chová, jakoby jí Česko patřilo. „Probudili jste spícího lva. Tohle už nepůjde zastavit. Teď je čas, abychom se hlasitě ozvali, abychom se postavili za Českou republiku a za prezidenta Pavla,“ míní Mikuláš Minář.
Reportáž budeme průběžně aktualizovat.
