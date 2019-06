Živě: Česko čeká největší demonstrace od roku 1989. Protestům nerozumím, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) stále nerozumí tomu, proti čemu lidé demonstrují. Podle něho však mají právo vyjádřit svůj názor. Naopak z řad svých příznivců cítí stále podporu a tím se chce řídit i do budoucna. Premiér to dnes řekl novinářům na okraj pietního shromáždění v Ležákách na Chrudimsku.

"Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní (spravedlnosti Marií) Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá," řekl Babiš.