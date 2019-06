Demonstranti jsou zneuznaní lidé, které frustruje, že nevyhráli volby, řekl Klaus

Protivládní demonstrace, které vyvrcholí nedělním protestem na pražské Letné, mohou podle bývalého prezidenta Václava Klause změnit atmosféru v zemi a zneklidnit situaci. Klaus v neděli v debatě Partie TV Prima řekl, že se jedná o protesty zneuznaných lidí, kteří jsou frustrovaní, že nevyhráli volby. Frustrace a snaha se zviditelnit podle něj stojí i za tím, že se opoziční strany vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě, které se uskuteční ve středu.

Klaus řekl, že demonstrace jsou fenomén, ale jinou věcí jsou demonstrace organizované, manipulované, na které se sváží zadarmo z Moravy "zaplacení lidé".

Před 30 lety se podle něj demonstrovalo proti režimu, dnes protestuje hrstička zneuznaných lidí. "Jsou nespokojení, frustrovaní, že nevyhráli volby," konstatoval Klaus. Demonstrace mohou podle něj zneklidnit zemi, rozeštvávat a přispět k nepohodě v Česku.

Bývalý prezident řekl, že sám je daleko víc frustrovaný než většina lidí. Kritizoval vládnutí Pirátů v Praze. "Je to děs, který jsem si nikdy před 30 lety neuměl představit, že se něčeho takového dožiju," uvedl. Účast na Letné však nepovažuje za způsob, jak frustraci vyjevit. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) podle něj také dělá jinou politiku, než kterou by někdejší předseda vlády Klaus dělal sám.

Na adresu premiéra Babiše Klaus řekl, že nemá důvod být jeho stoupencem, protože současný premiér založil politickou kariéru na vymezování proti němu. "Hodnoťme jeho vládu, jak funguje a nefunguje. Já vidím řadu věcí pozitivních, velmi bych chtěl vidět, jak by se chovaly jiné politické strany," řekl Klaus. Chválil Babiše, že se na jednání Evropské rady postavil proti "nesmyslné doktríně" o člověkem vyvolaném globálním oteplování.

Frustrace opozice podle Klause stojí i za středečním chystaným hlasováním o nedůvěře vlády. "Už dlouho se (lídři opozice) nezviditelnili, proto vyvolají hlasování o nedůvěře a budou mít několik hodin šance, aby ČT24 vysílala jejich moudrá nebo méně moudrá plácnutí do vody," uvedl. Babišův střet zájmů, jehož evropské analýzy opozici k hlasování přiměly, je podle něj šest let známá věc.

Klaus kritizoval vládní sociální demokracii, především ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD). Chová se podle něj jako "fanatička", která popírá zásadu, že práce je východiskem a sociální dávky pouhou výjimkou. Šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) označil za ostudu zahraniční politiky.

Klaus zvažuje právní kroky proti Kalouskovi

Klaus se také vyjádřil k výroku předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který exprezidenta označil za ruského agenta. Klaus uvedl, že zvažuje právní kroky. Za výrokem podle něj může být alkohol. Exprezident uvedl, že mu právníci radí, aby požadoval omluvu podle občanského zákoníku a stamilionové částky. Případně aby podal podnět, ať se věcí zabývá policie jako trestným činem křivého obvinění.

Klaus uvedl, že o soudu přemýšlí. "Zvažuju to, ale nemám sílu, abych teď řekl něco silnějšího," uvedl. Právní kroky by ale podle něj stály za to, aby "další šílené osoby politické scény" zastrašily.

Kalousek v reakci řekl, že uvedl pouze to, o čem nepochybuje. Pokud zvolí Klaus právní kroky, tak je to jeho věc a je mu to jedno. Kalousek nevěří, že by exprezident měl šanci uspět.

Kalousek tento týden na sociálních sítích uvedl, že jako mladík Klause "hltal" a věřil mu a dosud věří, že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější. "Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o 'záškodnický multikulturalismus'," napsal v reakci na Klausův článek, citovaný v médiích. "Dnes nepochybuji, že V. Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po roce 2010," dodal Kalousek na sociálních sítích.

