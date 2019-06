Kdyby Babiš skončil jako premiér, naše demonstrace by přestaly, říká Minář

Předsedovi spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi se patrně podaří v neděli přivést na pražskou Letnou desítky tisíc lidí. Jen několik hodin předtím popsal serveru Aktuálně.cz, za jakých okolností by jeho spolek demonstrace ukončil a jaký politický vývoj by si přál. "Pokud by došlo k výměně premiéra, tak by byl splněn náš požadavek. A přesně to by zřejmě demonstrace ukončilo," řekl Minář.

Jak moc podstatnou roli by ve vašem dalším rozhodování hrálo, kdyby premiér Andrej Babiš odstoupil a do čela vlády by se postavil například jiný člen hnutí ANO?

Samozřejmě je pro nás vývoj politické situace podstatný. My ale nebudeme nikomu diktovat vládu nebo říkat, kdo v ní má být nebo kdo všechno je špatný. My jenom říkáme, že pan Babiš z důvodů, které poškozují tuto zemi, není ideálním kandidátem na premiéra. To je všechno.

Hnutí ANO vyhrálo volby, má právo mít premiéra. Pokud tedy vymění Andreje Babiše za někoho přijatelnějšího, tak se s tím budeme muset smířit.

Je možné, že vznikne vláda na stejném půdorysu a my to budeme respektovat. Jenom říkáme, že není možné mít současného premiéra.

Když tedy Babiše nahradí někdo jiný z ANO, nebude už důvod pokračovat v demonstracích?



Věcně by to tak zřejmě bylo. Kdyby se stal premiérem pan Jaroslav Faltýnek a byl obžalovaný z porušení zákona, tak by to samozřejmě byl problém. Ale ano, pokud by došlo k výměně premiéra, byl by formálně splněn náš požadavek, a přesně to by zřejmě demonstrace ukončilo. Na místě je výměna premiéra za někoho přijatelnějšího. A to je celé.

“Pro nás je nejdůležitější, že se tady lidé sejdou, už to je malý zázrak, vše navíc je přidaná hodnota,”odpovidá Mikuláš Minář z @milionchvilek v místech, kde se za 24 hodin sejde patrně minimálně 100 tisíc lidí na dotaz @Aktualnecz, zda se něčeho ohledně velké demonstrace obává pic.twitter.com/MYZg9tYMRG — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 22, 2019

Stáhli byste se v takovém případě z náměstí a prosazovali ony miliony chvilek pro demokracii, jak jste o nich mluvil od začátků hnutí? Tedy, že každý člověk by si měl najít chvíli pro demokracii, například tím, že si něco podstatného přečte, bude se vzdělávat, zajímat o veřejné dění…

To je základ, nosný pilíř toho, o co nám jde. Toto děláme, k tomu lidi motivujeme a povzbuzujeme. Aby se zajímali, aby se angažovali.

Nacházeli si ony chvilky pro demokracii.

Když ale dojde k nějakému vážnému útoku na demokratickou instituci, zhmotní se to na náměstích. Pokud nebudou problémy s demokracií, budeme mít normálního premiéra a nebudou se dít žádné nepravosti, tak náš spolek nebude demonstrovat. Nejsme žádný demonstrační spolek. Velmi rádi budeme další roky vzdělávat, jezdit po celé republice, bavit se s lidmi, povzbuzovat je. To je ideální scénář.

Neříkáme, koho máte volit

Nemáte vy sám blíž ke středopravicovým nebo pravicovým stranám, jako jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, nebo třeba i k pirátům?

Máme blíž ke všem stranám, které nejsou hnutí ANO a případně komunisté a SPD. Nemáme ale nějaké preference, že bychom například říkali "volte tyto a tyto středopravicové strany". Jde nám o nějaké minimum, aby strany fungovaly demokraticky, a pak ať se uchází o přízeň voličů.

Ale více fandíte opozici.

Pokud by opozice složila vládu bez hnutí ANO, tak by to bylo ideální. Podporuji tento záměr. Ale v tomto složení parlamentu není takový scénář reálný. Spíš je velkou výzvou pro všechny opoziční strany, aby se zamyslely nad tím, co mají udělat, aby příště uspěly a Babiše porazily i ve volbách.

Demonstrujete mimo jiné i proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Co říkáte na argumenty některých vašich kritiků, že jako ministryně Benešová neudělala nic, čím by ohrozila nezávislost? Případně že se zatím v Česku nestalo nic tak závažného a bylo by správné vyčkat do voleb?

To je ale floskule. Takový argument je mylný. Jak to, že se nic nestalo? Stala se docela vážná věc. Den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra, vyměnil premiér ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. To je sám o sobě obrovský průšvih. Navíc dosadil ženu, která působí jako jeho "roztleskávačka" nebo fanynka, protože se zcela otevřeně staví na jeho stranu a v minulosti nehlasovala pro jeho vydání k trestnímu stíhání.

A co argument, že jako ministryně neučinila Benešová žádné rozhodnutí, kterým by ohrozila nezávislost?

Není přece pravda, že nic neudělala. Například teď předložila zákon, který má komplexně řešit justici, a je to podle našeho názoru docela velký průšvih. To není žádný posun. Vůbec neřeší naše obavy z ohrožení nezávislosti.

Navíc se ukázalo, že stojí plně na straně premiéra, když přišly předběžné audity ohledně jeho údajného střetu zájmů od Evropské komise. Místo toho, aby například předložila právní analýzu, tak řekla: Já premiérovi věřím, že je všechno v pořádku a on není ve střetu zájmů. Ona má ale říci, jak je to právně. Jasně ukazuje, že kope za premiérovy zájmy. Potvrzují se tak naše obavy.

Regiony se probudily

Původním cílem vašeho spolku nebyla mohutná demonstrace na Letné. Co jím bylo?

Ten cíl je od počátku stejný. Podpora a kultivace demokratické kultury, angažovanosti a veřejné diskuse. Jednoduše řečeno nám jde o zdravou a kvalitní demokracii. Díky tomu se nám daří oslovovat lidi, kteří mají i úplně jiné politické preference a názory, nebo je ani politika nezajímá. Ti všichni se dokážou spojit. My jim dáváme možnost a hlas, aby se proti tomu, co jim vadí, přišli vymezit. I to je důvod, proč jsou naše akce tak široce přístupné pro kohokoliv.

Získali jste i hodně dobrovolníků v regionech.

To, jak velká je odezva v regionech, jak moc se probudily a kolik obcí se zapojilo, je jeden z úplně nejcennějších rysů našeho hnutí. Dělá nám to velkou radost. Je to něco, co jsme si nedokázali plně představit.

Rozhodně to chceme do budoucna co nejvíce podporovat. Je to přece jenom něco jiného než protestovat v Praze. Chceme lidi v regionech dál motivovat, aby se zajímali, aby se scházeli, třeba i nezávisle na nás a jen ze svého popudu. Je možné, že z těchto lidí vzejdou takoví, kteří vstoupí do politických stran a rozhodnou se, že chtějí měnit zemi i politicky.

S tím, že vám je jedno, do které politické strany vstoupí? Tedy s výjimkou ANO, SPD a KSČM, které jste zmiňoval dříve?

Samozřejmě. Necháváme to plně na lidech. Důležité je, aby se zajímali o demokracii. A podle svých politických preferencí se angažovali.

Nechceme recyklovat rok 1989

Pokud jde o nedělní Letnou, nechcete dopředu říci nic z toho, co zazní a od koho zazní. Jak je ale známo, odmítli jste vystoupení Jaroslava Hutky a jeho píseň Náměšť, kterou zpíval na Letné v roce 1989 s vysvětlením, že nechcete být příliš nostalgičtí. Můžete to více vysvětlit?

Pana Hutky si nesmírně vážíme a ctíme ho jako symbol roku 1989. A píseň Náměšť je úžasná. Proto jsme se s ním sešli osobně, abychom si vyjasnili své postoje. Myslíme si, že to přijal. My už počítáme s tím, že vystoupí na naší příští akci.

A pokud jde o onu nostalgii…

Jedna z věcí, které jsme se nejvíc báli, jsou obrovská očekávání lidí ve smyslu, že tady děláme novou revoluci, svrháváme režim nebo že se opakuje rok 1989. To byl důvod, proč nechceme recyklovat rok 1989, a proto jsme se snažili trošku potlačit i ty symboly.

Takže to není nic proti faktu, že s rokem 1989 a Letnou přišla svoboda.

My navazujeme na étos, vizi a hodnoty roku 1989. Ale nechceme ten největší symbol, což asi je pan Hutka a Náměšť, znovu přesazovat do budoucnosti. V tuto chvíli chceme, aby celá akce na Letné byla motivovaná tím, co bude dál, co bude v budoucnu.

