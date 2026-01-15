Ukrajinské dělostřelectvo drtí Rusy novou taktikou. „Umí lépe hrát druhé housle,“ stěžuje si bloger

Dělostřelectvo 44. brigády zlikvidovalo několik nepřátelských dělostřeleckých systémů a sklad pohonných hmot
Ukrajina přišla s novou taktikou - útoky dělostřelectva plánují tak, aby mohlo ostřelovat své vlastní opěrné body podél frontové linie. Když totiž útočící Rusové opěrný bod dobyjí, zahájí palbu těžkými zbraněmi. Na ukrajinský způsob vedení bojů si postěžoval i proruský bloger Alexej Chadajev, který uznal, že taktika Ukrajincům na bojišti vychází.
Chadajev mimo jiné poukázal na flexibilitu ukrajinských velitelů. Jedním z nich je Oleksandr Syrskyj, vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil a architekt nové nezávislé útočné složky Ukrajiny, píše vojenský analytik David Axe pro TrenchArt.
Právě tato jednotka podle něj má za úkol znovu dobýt dělostřelectvem zničené opěrné body poté, co zabije nebo zažene útočící Rusy.
Syrského útočné jednotky jsou tak součástí flexibilní obranné strategie, která využívá hojnosti ukrajinského dálkového dělostřelectva a zmírňuje prohlubující se nedostatek vycvičené pěchoty na Ukrajině.
„Nepřítel stále více ovládá strategii ‚hrát druhé housle‘. Situaci, kdy ruské síly neustále postupují téměř všude a jejich úkolem je učinit naši ofenzivu co nejobtížnější, nejkrvavější a nejnáročnější na zdroje,“ napsal Chadajev v příspěvku, který přeložil kanadský expert na drony Roy.
Bloger kromě nové ukrajinské taktiky zkritizoval i další nedostatky ruské armády. Promluvil třeba i o tzv. „přemalovávání map“.
„Problém není jen otázkou lží velitelského štábu. Týká se to i obtížné morální volby, kterou velitelé dělají: když se teď opravdu pustím do nepřipravené ofenzivy, ztratím spoustu lidí, ale když jen pošlu pár týmů dopředu, aby vztyčily vlajky a na záběrech z dronů ukázaly fyzickou přítomnost na požadovaných pozicích, zachráním spoustu životů i techniky a vybavení,“ napsal.