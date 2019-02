Primátor Hřib chce informace, jak budou opuštěné vládní budovy využívány

Aktualizováno před 5 minutami

Ze seznamu budov určených k vyklizení kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech není podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) patrné, jak by měly být budovy určené pro veřejnost do budoucna konkrétně využívány. Kompletní seznam pražských budov, ze kterých by se měli pracovníci do Letňan stěhovat, zveřejnil ve středu majetkový úřad. Podle Hřiba, který soupis opakovaně požadoval, také zcela chybí vyčíslení nákladů na adaptaci budov k jejich novému účelu.

"Nejde rozhodně o detail. Ministerstvo financí v současné chvíli plánuje razantní rozpočtové škrty, takže mám logicky obavu o financování nutných úprav. Bylo by opravdu skandální, kdyby historické budovy v centru města zely prázdnotou, chátraly a po opuštění úředníky nenašly smysluplné veřejné využití," uvedl Hřib. V reakci zaslané ČTK také sdělil, že je zřejmé, že původní prezentované výpočty návratnosti byly jen "marketingovou chimérou". Podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdil, že za nájmy opuštěných objektů ročně ušetří půl miliardy korun, podle seznamu je to ale ve skutečnosti necelých 300 milionů korun, podotkl Hřib. "Podobně virtuální se ukázalo původní tvrzení o úspoře 13 miliard za pět let provozu a údržby, protože reálná výše těchto nákladů u budov určených k prodeji nedosahuje ani jedné miliardy za pět let. Je tedy zjevné, že byla při výpočtu návratnosti tohoto stěhování použita stejná metodika, jako u výpočtu výnosů EET. Lidově řečeno, čísla byla "vycucaná z prstu". Z mého pohledu jde o zjevné manažerské selhání," uvedl dále primátor. O výstavbě velkého areálu pro úředníky v Letňanech na pozemcích, které patří hlavnímu městu, mluví Babiš delší dobu. Podle něho je současný stav pro stát neekonomický. Hřib stavbu úřednického areálu odmítal, po lednové schůzce s Babišem ale uvedl, že budou dále jednat. Praha mimo jiné výměnou za pozemky požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice v této lokalitě, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept nemocnice Na Bulovce. Hřib chce v Letňanech také byty a veřejnou vybavenost, dále požaduje financování dostavby městského okruhu státem podobně, jako tomu je v Brně, a chce také získat objekt patřící sátu, kam by se mohl přestěhovat magistrát hlavního města z nákladného nájmu ve Škodově paláci. Převést chce také nemovitosti v areálu Bulovky na město. "O těchto záležitostech, které jsou zásadní pro smysluplný rozvoj Prahy, jsme připraveni s premiérem jednat," uzavřel Hřib.