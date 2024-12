Česká diplomacie v USA míří mezi elitu. Vrací se na adresu, z níž ji vyhodili Rusové

České velvyslanectví ve Washingtonu se bude stěhovat. Plyne to z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Vláda je bez pozornosti veřejnosti a jakéhokoliv komentáře navenek schválila na svém posledním listopadovém jednání. Česko se tím vrací do hlavní diplomatické zóny Washingtonu, kde se nachází více než dvacítka ambasád dalších zemí včetně těch nejvlivnějších.

Co pro hustotu diplomatického zastoupení v Praze představují Dejvice a Bubeneč, to ve Washingtonu platí pro třídu Massachusetts Avenue. V žádné jiné části hlavního města Spojených států nesídlí tolik ambasád. Jen namátkou se tam nachází velvyslanectví Spojeného království, Japonska, Austrálie, Jižní Koreje, Indie, Brazílie či Turecka.

Mezi zastoupení jmenovaných států na této prestižní adrese se od druhé půle příštího roku přidá také Česko. Ministerstvo zahraničí tam zakoupí budovu, jež se stane hlavním sídlem českého velvyslanectví. Zázemí tam bude mít vedle samotného velvyslance politický, ekonomický a finančně-hospodářský úsek.

"Přemístěním hlavního sídla zastupitelského úřadu se zlepší poloha, dostupnost a podmínky pro jednání s partnery na velvyslanectví a zároveň dostupnost na jednání v amerických institucích," stojí v materiálu, jejž má redakce k dispozici a na který Fialův kabinet schválil na konci listopadu.

Jak si Sověti prosadili své

Přesun ambasády symbolicky ukončí epochu, kdy na českou diplomacii v USA vrhal stín bývalý Sovětský svaz, respektive Rusko. Tehdejší československé zastoupení se právě z Massachusetts Avenue muselo po nátlaku Sovětů v roce 1969 stáhnout. V Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy začalo období normalizace.

"K přesunu zastupitelského úřadu z Massachusetts Avenue došlo na pokyn tehdejšího SSSR, kdy Československo a v té době i Maďarsko dostalo nařízeno přesunout svoji ambasádu z 'bezpečnostních' důvodů," popsala historické souvislosti mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Československé a později české velvyslanectví od té doby jako jediné ze všech pobývá na adrese Spring of Freedom Street. Drobné srovnání: odtud to je pěší chůzí k Bílému domu sedm kilometrů, ke Kongresu, americkému parlamentu, deset. Nové sídlo ambasády budou dělit od Bílého domu dva kilometry a od Kongresu šest.

"Návrat na Massachusetts Avenue usnadní české diplomacii kontakt s vlivnými osobnostmi v americké administrativě i jinde v politice," sdělil Aktuálně.cz ministr zahraničí Jan Lipavský. Nejbližšími sousedy českého velvyslanectví budou zastupitelské úřady Indie a důležitých spojenců Jižní Koreje a Lotyšska.

Pod ochranou americké tajné služby

Černínský palác vyjmenovává další benefity nového sídla ambasády. Celá diplomatická zóna na Massachusetts Avenue je pod ochranou americké tajné služby, sama budova poskytne zázemí i pro vrcholné návštěvy z Kongresu a americké administrativy a v její těsné blízkosti jsou zastávky metra či autobusů.

"Stávající budova na 3900 Spring of Freedom Street je ve stavu, který vyžaduje zásadní rekonstrukci. Pokud by si Česko pronajalo po dobu rekonstrukce budovu, která by byla kvalitou srovnatelná s budovou na 2025 Massachusetts Avenue, za nájem by za pět let zaplatilo víc než za samotnou koupi," vysvětluje dále mluvčí Wernerová.

Nové sídlo přijde ministerstvo zahraničí s pomocí od resortu financí na 260 milionů korun, rekonstrukce toho stávajícího si vyžádá 15 milionů. Po jejím dokončení (trvat má od října do prosince 2025) zůstane v objektu konzulární a kulturní oddělení a osm bytů a čtyři pokoje pro české diplomaty a další úředníky během služebních cest do Washingtonu.

Historie české diplomacie návratem na Massachusetts Avenue neuzavře kruh úplně, nebude mít zázemí ve stejné budově jako před rokem 1969. Půjde o jiný objekt. Postaven byl roku 1895, je památkově chráněný, čítá čtyři patra a roku 2010 prošel kompletní rekonstrukcí. Nyní v něm působí nezisková organizace.